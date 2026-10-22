Declaraciones

Fórmula 1

Ralf Schumacher: "Una de las debilidades de Leclerc es que comete errores una y otra vez"

Según el experto Ralf Schumacher, la tasa de errores de Charles Leclerc es demasiado alta: el monegasco quiere "ser rápido a la fuerza" y por ello comete errores evitables

Ruben Zimmermann

Publicado: 22 oct 2026, 13:14

Copy link

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Compartir en WhatsApp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Añadir como fuente preferente

Charles Leclerc, Ferrari

Foto de: Clive Rose / Formula 1 via Getty Images

¿Comete Charles Leclerc demasiados errores para convertirse en algún momento en campeón del mundo de la Fórmula 1? Al menos el experto Ralf Schumacher opina que al piloto, quien actualmente tiene 29 años, le siguen ocurriendo demasiados accidentes en la que ya es su novena temporada en la categoría reina.

En declaraciones para Sport Bild, el ganador de seis Grandes Premios explica: "Una de las debilidades de Leclerc es que comete estos errores una y otra vez. Quiere ser rápido a la fuerza y luego hace cosas sin sentido".

En la presente temporada 2026 de la Fórmula 1, Leclerc no vio la bandera a cuadros en tres de las 17 carreras disputadas hasta el momento, siendo un accidente el responsable en dos de esas ocasiones. Primero, Leclerc se estrelló en su propia carrera de casa en Mónaco y, más tarde, en el evento local de Ferrari en Monza.

Más de la F1 :

A esto se suma otro accidente durante la clasificación en Barcelona este mismo año, y ya en el pasado se le ha reprochado a Leclerc tener un margen de error demasiado alto en comparación con otros pilotos punteros de la parrilla.

En 2022, cuando luchaba contra Max Verstappen por el título mundial, el monegasco se estrelló, por ejemplo, mientras lideraba el Gran Premio de Francia. Verstappen se distanció en el campeonato y, a partir de ahí, fue inalcanzable.

Leclerc terminó el año como subcampeón del mundo, y hasta el día de hoy esa sería su última oportunidad real de pelear por el título de pilotos en la Fórmula 1. En 2024 volvió a ser tercero del campeonato, mientras que finalizó las temporadas 2023 y 2025 en la quinta posición general.

Lo que es seguro es que Leclerc seguirá compitiendo para Ferrari en los próximos años. En el verano renovó anticipadamente su contrato con la Scuderia. No se especificó la duración exacta, pero según Sky, se trata de un acuerdo hasta finales de 2028.

Leclerc disputó su primera temporada de Fórmula 1 en 2018 con el equipo cliente Sauber; posteriormente, en apenas su segundo año en la categoría reina, fue promovido directamente al equipo oficial de Ferrari para correr al lado de Sebastian Vettel.

En su primera temporada con Ferrari ganó dos carreras y terminó en el campeonato por delante del tetracampeón del mundo Vettel, quien finalmente tuvo que dejar la escudería tras la temporada 2020.

Más de la F1:

Queremos tu opinión

¿Qué le gustaría ver en Motorsport.com?

Responda a nuestra encuesta de 5 minutos.

- El equipo de Motorsport.com

Leer y enviar comentarios

También lee :





Share Or Save This Story

Copy link

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Compartir en WhatsApp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Artículo previo Por qué MotoGP no puede simplemente copiar el éxito de Drive to Survive de la F1

Top Comments

¿No hay comentarios. Por qué no escribes uno?

View More & Comment

More from

Ruben Zimmermann





Budkowski explica cómo su etapa en TV le ayuda ahora como jefe de Cadillac F1



Fórmula 1



Fórmula 1 1 min



Budkowski explica cómo su etapa en TV le ayuda ahora como jefe de Cadillac F1





Nico Rosberg: Kimi Antonelli este año está al "nivel de Michael Schumacher"



Fórmula 1



Fórmula 1 6 d



Nico Rosberg: Kimi Antonelli este año está al "nivel de Michael Schumacher"





Toto Wolff admite que la polémica entre Rosberg y Hamilton de Abu Dhabi en 2016 fue "culpa mía"



Fórmula 1



Fórmula 1 8 d



Toto Wolff admite que la polémica entre Rosberg y Hamilton de Abu Dhabi en 2016 fue "culpa mía"

More from

Charles Leclerc





Vasseur confía en el SF-26 tras dos fines de semana alentadores en Asia



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Estados Unidos



19 h



Vasseur confía en el SF-26 tras dos fines de semana alentadores en Asia





Ferrari llega a tiempo con el paquete de mejoras previsto para Austin



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Estados Unidos



2 d



Ferrari llega a tiempo con el paquete de mejoras previsto para Austin





Por qué Leclerc no perdió la victoria de Singapur en la arrancada, sino unos metros después



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Singapur



9 d



Por qué Leclerc no perdió la victoria de Singapur en la arrancada, sino unos metros después

More from

Ferrari





Ferrari presenta un diseño especial de lo que no se ve para el GP de Estados Unidos en Austin



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Estados Unidos



2 h



Ferrari presenta un diseño especial de lo que no se ve para el GP de Estados Unidos en Austin





Las cifras que muestran que Mercedes ha perdido su supremacía en la F1 2026



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Estados Unidos



23 h



Las cifras que muestran que Mercedes ha perdido su supremacía en la F1 2026





Ferrari asciende a piloto de F2 al rol de piloto de reserva en F1



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Singapur



4 d



Ferrari asciende a piloto de F2 al rol de piloto de reserva en F1

Últimas noticias





Budkowski explica cómo su etapa en TV le ayuda ahora como jefe de Cadillac F1



Fórmula 1



F1 Fórmula 1 1 min



Budkowski explica cómo su etapa en TV le ayuda ahora como jefe de Cadillac F1





Ralf Schumacher: "Una de las debilidades de Leclerc es que comete errores una y otra vez"



Fórmula 1



F1 Fórmula 1 8 min



Ralf Schumacher: "Una de las debilidades de Leclerc es que comete errores una y otra vez"





Por qué MotoGP no puede simplemente copiar el éxito de Drive to Survive de la F1



MotoGP



MGP MotoGP



GP de Australia



13 min



Por qué MotoGP no puede simplemente copiar el éxito de Drive to Survive de la F1





Bezzecchi: "¿Órdenes de equipo? Aprilia no ha dicho nada"



MotoGP



MGP MotoGP



GP de Australia



54 min



Bezzecchi: "¿Órdenes de equipo? Aprilia no ha dicho nada"

Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.

From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.

You have 2 options:

Become a subscriber.

Disable your adblocker.

Suscríbase ahora Already subscribed? Sign in here

Already disabled your adblocker?

Reload page

Gestionar Alertas

Suscríbete