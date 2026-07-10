Ralf Schumacher: ¿debería Mercedes sustituir a George Russell?

Si hacemos caso a Ralf Schumacher, Mercedes no tendrá ningún papel en la "Silly Season" del verano de Fórmula 1 de 2026. El experto da por hecho que las Flechas de Plata volverán a salir a la pista el año que viene con Kimi Antonelli y George Russell.

Mientras que Antonelli , actual líder del Mundial, parece tener el puesto asegurado en Mercedes, no dejan de surgir especulaciones sobre el futuro de su compañero de equipo Russell, a menudo en relación con un posible fichaje de Max Verstappen.

"Si yo fuera su representante, por supuesto que preferiría colocar a [Max] en Mercedes", declaró recientemente el experto Jenson Button a Sky. Sin embargo, Ralf Schumacher no considera que esta opción sea un escenario demasiado realista.

Es cierto que, en estos momentos, Russell está recibiendo "muchas críticas, para ser justos", según Schumacher en el podcast "Backstage Boxengasse" de Sky. Y es que, a pesar de su experiencia, el británico de 28 años ha sido, hasta ahora, sistemáticamente más lento que Antonelli este año.

No obstante, Schumacher destaca la "relación muy duradera" entre Mercedes y Russell, que ya se incorporó a la cantera de las Flechas de Plata en 2017. Por eso, el experto no se imagina que Toto Wolff vaya a despedir a Russell.

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"¿Por qué iba a sustituirlo? Tiene a un piloto al que conoce desde hace mucho tiempo y al que sabe evaluar", afirma Schumacher, quien supone que Russell tiene su puesto asegurado, "siempre y cuando [...] no empiece a meterse en política" o "se enfrente demasiado a Antonelli".

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Y es que el director del equipo, Wolff, ha subrayado en repetidas ocasiones en el pasado que no tiene ningún interés en que se repita el escenario tóxico de la era de Lewis Hamilton y Nico Rosberg. Pero, según Schumacher, si eso no ocurre, Russell no tiene por qué preocuparse.

Desde el punto de vista deportivo, al menos sobre el papel, Mercedes tampoco tiene motivos para cambiar la pareja de pilotos de cara a 2027. El equipo lidera actualmente el Campeonato del Mundo de Constructores y ocupa los dos primeros puestos en el Campeonato del Mundo de Pilotos.

Por eso, Toto Wolff también dejó claro recientemente ante Sky: "No queremos ningún cambio. Estoy satisfecho con nuestros dos pilotos. Esta pareja de pilotos nos va bien".