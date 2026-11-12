Fórmula 1 GP de Sao Paulo

Ralf Schumacher cuestiona el liderazgo de Lewis Hamilton mientras lanza una advertencia sobre Max Verstappen

Ralf Schumacher cree que Max Verstappen tendría dificultades para encajar en Mercedes y ha criticado la capacidad de Lewis Hamilton para liderar un equipo

Lydia Mee

Edited: 13 nov 2026, 2:29

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Lewis Hamilton, Ferrari, Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

El expiloto de Fórmula 1 Ralf Schumacher cree que Max Verstappen tendría una vida "muy difícil" en Mercedes y sostuvo que Lewis Hamilton nunca aprendió a dirigir un equipo.

En el podcast Backstage Boxengasse de Sky Sports Alemaina, Schumacher dijo que la profunda implicación de Verstappen en el área técnica de Red Bull probablemente no se trasladaría con facilidad a otro equipo como Mercedes.

"Creo que sería muy difícil", dijo el alemán. "Max está acostumbrado a [algo diferente]... Está tan conectado técnicamente que quiere saber exactamente qué está pasando.

"Básicamente se sube al coche y quiere saber de inmediato qué ocurre con la caja de cambios, con el diferencial. O cómo funciona un amortiguador, por ejemplo. Le resultaría interesante profundizar en eso de todos modos".

Schumacher atribuyó eso a la formación de Verstappen junto a su padre, el ex piloto de F1 Jos Verstappen, y la comparó con su propia infancia junto a su hermano mayor y siete veces campeón Michael Schumacher.

"Y Max también viene de la generación que creció con su padre, que trabajaba él mismo en los coches, tal como ocurrió conmigo y con mi hermano", añadió. "Creo que esa es la gran diferencia".

Duda que Mercedes recibiera con agrado ese tipo de influencia, y cree que Ferrari encajaría mejor.

"¿Con quién creció, al fin y al cabo? Junto a Red Bull. Mercedes ya es un equipo grande. Si alguien como Max fuera allí ahora, no creo que les entusiasmaría demasiado.

"En Ferrari, creo que están acostumbrados a que un piloto pueda hacer exigencias, pero en mi opinión eso todavía viene de Michael [Schumacher], de lo que dejó allí".

La dinámica de la alineación de pilotos de Ferrari ha quedado bajo la lupa en las últimas carreras. Schumacher no se contuvo en su valoración de Hamilton en la escudería de Maranello.

"Hamilton nunca aprendió a liderar un equipo, ni con Toto Wolff ni con Ron Dennis", dijo el expiloto. "De todos modos, ese nunca fue su trabajo. Solo tenía que subirse al coche y conducir lo más rápido posible.

"Creo que eso se puede ver, y creo que también lo ha vuelto bastante egoísta".

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