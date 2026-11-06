Fórmula 1 GP de Sao Paulo

Ralf Schumacher arremete contra Colton Herta: "No tiene nada que hacer en la F1"

Colton Herta por fin tiene su superlicencia para la Fórmula 1, pero Ralf Schumacher considera que el estadounidense es totalmente inadecuado y carga duramente contra él

Oliver Trebes

Publicado: 6 nov 2026, 17:52

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Colton Herta, Cadillac F1 Team

Foto de: Michael Potts / LAT images via Getty Images

A primera vista, el viernes en Interlagos no podría haber ido mucho mejor para Colton Herta. El piloto de pruebas de Cadillac sustituyó a Sergio Pérez en el primer entrenamiento libre del Gran Premio de Sao Paulo 2026, completó 24 vueltas y se aseguró así el último punto que le faltaba para la superlicencia FIA. Formalmente, el estadounidense podrá competir así en la Fórmula 1 en 2027.

Ralf Schumacher, sin embargo, no cree nada de eso. A la pregunta de si Herta es candidato para el segundo asiento de Cadillac junto a Sergio Pérez, responde el experto de Sky: "Solo si la Pascua y la Navidad coinciden en el mismo día. Sinceramente, eso no tiene sentido. Solo quema combustible, por decirlo como Franz Tost. Ni siquiera sé qué sentido tiene. También se puede poner ahí a otra gente, poner a gente joven."

Sobre todo, la temporada de Herta en la Fórmula 2 ha decepcionado a Schumacher: "En la Fórmula 2 fue realmente muy malo. Para mí no se lo ha ganado en absoluto." Su conclusión es clara: "Me parece bien que se intente impulsar a estadounidenses. Pero tiene que tener sentido, y él no tiene nada que hacer en la Fórmula 1."

En lugar de Herta, Schumacher apostaría por pilotos jóvenes. Como ejemplo menciona al junior de McLaren Leonardo Fornaroli, que ha sido campeón en la Fórmula 2 y en la Fórmula 3: "Un piloto absolutamente fortísimo." Por lo demás, la búsqueda del compañero adecuado para Checo Pérez es "muy, muy difícil".

Herta: "Ese es, por supuesto, mi objetivo"

El propio Herta se mostró satisfecho después del entrenamiento. En el programa había vueltas cronometradas para recopilar datos y, al final, una tanda larga. No hubo problemas. "Cada vez que me subo al coche, noto que las mejoras funcionan. Siempre es un paso en la dirección correcta", dice en entrevista con Sky. "Cada vez me siento más cómodo, entiendo un poco mejor el coche y puedo ir más rápido."

Herta no quiere poner una cifra a sus opciones de conseguir un asiento titular en 2027: "No puedo dar un porcentaje. Ese es, por supuesto, mi objetivo, para eso estoy aquí y para eso doy mucho. Espero que suceda."

Más de la F1:

Temporada difícil en la Fórmula 2

La crítica de Schumacher apunta a un punto sensible. Herta se había pasado a la Fórmula 2 para recomendarse para la Fórmula 1 y sumar puntos de superlicencia. Allí, sin embargo, con 26 puntos, solo ocupa el puesto 19 de la clasificación general; hasta ahora no ha logrado ninguna victoria ni podio. Incluso el jefe de la Fórmula 2, Bruno Michel, admite que a Herta le está costando más de lo esperado.

Por eso Herta consiguió la superlicencia por una vía indirecta: además de sus puntos de la IndyCar, donde ganó nueve carreras y fue subcampeón en 2024, sumó puntos mediante sus participaciones de los viernes con Cadillac.

Decisión en Cadillac aún abierta

En Cadillac hay una plaza asignada para 2027: Pérez renovó hasta 2029 su contrato a finales de octubre. En cambio, sigue abierto si Valtteri Bottas continuará. Además de Herta, se barajan otros nombres; George Russell, por ejemplo, puso sobre la mesa al talento de Mercedes Frederik Vesti.

En la comparación directa del viernes en Interlagos, a Herta le faltaron alrededor de nueve décimas respecto a Bottas.

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