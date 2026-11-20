Fórmula 1

Ralf Schumacher cree que Antonelli se emancipará tras su título mundial

Kimi Antonelli es campeón del mundo, pero sigue siendo percibido como un niño pequeño: Ralf Schumacher espera cambios

Kevin Hermann

Publicado: 20 nov 2026, 6:02

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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto de: Clive Rose / Formula 1 via Getty Images

Andrea Kimi Antonelli es campeón del mundo de Fórmula 1 con 20 años, pero en su entorno todavía se le llama con frecuencia el "pequeño Kimi". Ralf Schumacher cree que eso cambiará en los próximos años. El experto de Sky espera que el piloto de Mercedes, tras su primer título mundial, se emancipe cada vez más de su entorno actual y quiera construir una vida más independiente.

Para Schumacher, no se trata en absoluto de dudas sobre el carácter de Antonelli. Más bien ve al joven italiano ante una evolución por la que pasan muchos deportistas de éxito: el talento emergente, acompañado de cerca por su familia, debe convertirse en una personalidad independiente, capaz de lidiar con la fama, el dinero y nuevas expectativas.

También Timo Glock se ocupa de la cuestión de cómo podría cambiar a Antonelli el título mundial. El expiloto de Fórmula 1 espera sobre todo que el piloto de Mercedes conserve su forma de ser abierta y cordial.

Schumacher: El "pequeño Kimi" debe convertirse en un adulto

"Esta será ahora la siguiente etapa interesante", dice Schumacher en Sky sobre el desarrollo personal de Antonelli. Como ejemplo, remite a una historia según la cual el flamante campeón del mundo habría preguntado a su padre, tras ganar el título, si podía comprarse un coche.

"Por ahora todos siguen llamándolo el pequeño Kimi. Pero en algún momento llegará el momento en que quiera emanciparse como persona y hacerse adulto", explica Schumacher.

Para él, el entorno familiar también desempeña un papel importante. Antonelli sigue estando acompañado de cerca por sus padres y, al mismo tiempo, está bajo la tutela del jefe del equipo Mercedes, Toto Wolff.

Schumacher ve en ello, de entrada, una gran ventaja. Pero también sabe que las relaciones familiares pueden cambiar cuando una persona joven se vuelve más independiente. "Quizá en algún momento también encuentre pareja. Eso ya ha provocado tensiones en otras familias", dice el seis veces ganador de Grandes Premios.

Sin embargo, subraya: "Tiene el corazón en el lugar correcto. Y mientras tenga a Toto y a su familia a su lado, esperemos que eso todavía tarde un poco. La Fórmula 1 cambia a una persona."

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Schumacher espera muchas nuevas ofertas para Antonelli

En el podcast de Sky Backstage Boxengasse, Schumacher profundiza en su valoración. Allí se le plantea que Antonelli, pese a su título mundial, sigue siendo percibido como un joven protegido que recibe paga y pide permiso a su padre para compras importantes.

Schumacher está convencido de que el italiano dominará la transición hacia un adulto independiente. "Creo que lo hará bien. Tampoco dudo en absoluto de su personalidad", explica.

Sin embargo, es probable que la vida de Antonelli cambie rápidamente por el título de campeón del mundo. De repente podrían surgir oportunidades que antes eran impensables. "Ahora recibe ofertas de todas partes. Creo que eso va a pasar relativamente rápido. El coche no será un problema", dice Schumacher.

Con un guiño, incluso especula sobre si Antonelli podría recibir un Ferrari como regalo. "Quizá incluso le regalen un Ferrari", supone Schumacher.

Para ello remite al interés que el joven italiano ya ha despertado en su país natal. Schumacher recuerda una declaración procedente del entorno de la familia Ferrari, según la cual algún día les gustaría ver a Antonelli en el monoplaza rojo.

No obstante, Schumacher no deduce de ello una oferta concreta ni mucho menos un inminente cambio a Ferrari. Más bien, le interesa cómo de rápido puede cambiar la percepción pública de un joven campeón del mundo.

¿Del primer coche al avión propio?

Schumacher espera que Antonelli se enfrente en el futuro a decisiones completamente nuevas, no solo en lo deportivo, sino también en lo privado. "Ahora tengo curiosidad: ¿cuándo comprará su primer avión? Y todas esas cosas", bromea el expiloto de Fórmula 1.

Detrás de ello hay, sin embargo, una observación seria. Con el título mundial, la notoriedad de Antonelli debería seguir aumentando. También cambiarán su margen financiero y sus posibilidades de configurar su propia vida. "Esto va a ir ahora muy rápido. Y es muy, muy interesante ver cómo se lidia con ello", dice Schumacher.

No cuenta con que Antonelli se convierta de la noche a la mañana en otra persona. Pero el proceso apenas se podrá detener. "Eso va a ocurrir. De eso estoy bastante seguro. No hoy, no mañana, pero llegará."

En algún momento Antonelli querrá tomar decisiones sin pedir antes permiso a sus padres. "En algún momento ya no querrá preguntar por el coche", explica Schumacher. "En algún momento dirá: ahora quiero tener mi propia casa o mi propio apartamento."

Al experto de Sky le resulta bastante simpático el estrecho vínculo familiar actual. Al mismo tiempo, considera evidente que las necesidades de Antonelli cambiarán con la edad.

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Schumacher recuerda la relación de Hamilton con su padre

Otro cambio podría producirse, según Schumacher, si Antonelli inicia una relación estable. "La pareja, eso también llegará en algún momento", dice en el podcast. Entonces se planteará, por ejemplo, la cuestión de cómo compatibilizar una nueva relación con la cercanía previa a la familia.

Schumacher establece una comparación con Lewis Hamilton, cuya carrera también estuvo estrechamente ligada a su familia. Entre Hamilton y su padre Anthony hubo tensiones puntuales a lo largo de la carrera. Schumacher recuerda que entre ambos llegó a haber incluso un periodo sin comunicación.

"Espero que no sea como con los Hamilton. Porque allí hubo una época de silencio", dice. Sin embargo, Schumacher no espera que esa historia se repita con Antonelli. Más bien ve en Wolff a un interlocutor experimentado, que ya ha vivido desarrollos comparables con otros pilotos.

"Toto ya conoce eso", subraya Schumacher, y remite a su larga colaboración con Hamilton. Para Antonelli, esa experiencia podría ser valiosa si en los próximos años se separa con más fuerza de su entorno actual.

Glock espera que Antonelli conserve su humanidad

También Timo Glock está convencido de que el éxito cambiará a Antonelli. Sin embargo, el experto de Sky valora esta evolución menos desde la perspectiva de posibles tensiones familiares y más, sobre todo, en relación con el carácter del joven campeón del mundo.

"Naturalmente, uno cambia automáticamente un poco por la Fórmula 1. Eso también le ocurrirá en algún momento a Kimi Antonelli", dice Glock. Al mismo tiempo, cree que Antonelli conservará ciertas cualidades con independencia de su éxito deportivo.

"Pero, a mi juicio, conservará su humanidad, porque simplemente es así. Es cordial y se apunta a todas las bromas." Por eso Glock desea que Antonelli siga siendo cercano también como campeón del mundo. "Espero que siga así y que conserve la honestidad y la humanidad que lo caracterizan."

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