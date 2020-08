Raikkonen y Ricciardo esperan la recuperación de Vettel

Durante la pausa del coronavirus, Ferrari le dijo a Vettel que no renovará su contrato para 2021 y la escudería italiana firmó a Carlos Sainz, hoy en McLaren, para reemplazar al cuatro veces campeón mundial.

Esto significa el final de la montaña rusa de seis años de Vettel con Ferrari, durante los cuales no logró su anhelado quinto título que lo hubiera llevado a seguir los pasos de su héroe de la infancia Michael Schumacher.

La última temporada de Vettel en Maranello ha sido difícil hasta el momento ya que el alemán está teniendo problemas para dominar una problemática SF1000, mientras que Ferrari es incapaz de mantener el ritmo de Mercedes y Red Bull.

A pesar que Vettel ha tenido su peor comienzo de temporada en sus 13 años de carrera en la F1, Kimi Raikkonen cree que su antiguo compañero de equipo en Ferrari dará un giro a las cosas.

"Estoy seguro de que no está muy contento con cómo van las cosas, pero así es como es", dijo Raikkonen antes del Gran Premio de España del pasado fin de semana.

"Ferrari es Ferrari y la gente está mirando esas cosas, seguro los italianos. Pero dudo que afecte a la forma en que hace su trabajo allí".

"Creo que ha estado en el deporte el tiempo suficiente para saber que a veces es así y para encontrar una manera de darle la vuelta".

Raikkonen, el último campeón del mundo de Ferrari en 2007, que ahora conduce para Alfa Romeo, no cree que la presión añadida de los medios de comunicación italianos y de los apasionados seguidores del equipo haya tenido un efecto negativo en las actuaciones de Vettel.

"Nunca lo encontré diferente a cualquier otro equipo", explicó. "Obviamente si lees todos los periódicos será un poco más malo, pero nunca miré esas cosas".

"Cuando estuve allí, a veces tuvimos malos momentos y los italianos pueden ser duros en los medios, pero así es como es. Así es como funciona en este negocio".

Sebastian Vettel, Ferrari and Kimi Raikkonen, Alfa Romeo talk on the grid

