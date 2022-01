Raikkonen: hay muchas cosas falsas en la F1 y el dinero cambió todo

El campeón del mundo 2007, Kimi Raikkonen, se retiró al final de la temporada pasada más de 20 años después de su debut, acumulando un récord de 349 grandes premios disputados con Sauber, McLaren, Ferrari, Lotus y Alfa Romeo.

En septiembre anunció que dejaría la F1 al acabar 2021 tras haber tomado la decisión en el invierno antes de su última temporada, y admitió que es posible que no vuelva a competir de manera profesional.

Kimi Raikkonen ha sido una de las figuras más populares de la Fórmula 1 durante gran parte de su carrera debido a su actitud sincera y honesta, y a rara vez se ha involucrado en grandes polémicas o en temas políticos.

En una amplia entrevista con Motorsport.com en Abu Dabi antes de su última carrera, Raikkonen habló sobre su frustración por algunos componentes de la Fórmula 1.

"Hay muchas cosas que no tienen sentido, al menos en mi cabeza, de lo que sucede aquí", dijo Raikkonen a Motorsport.com.

Cuando se le preguntó qué cosas no tenían sentido para él, Raikkonen respondió: "Todo tipo de tonterías que circulan por ahí. Todos lo sabemos, pero nadie lo dice. Cosas que ni siquiera creo que deberían ocurrir".

"Muchas cosas son muy falsas aquí. Es bueno estar fuera. Mentalmente, será muy bueno estar fuera de toda esa mierda por un tiempo".

Raikkonen admitió que fue "más fácil volver" a la F1 después de su año sabático en 2010-2011, ya que sabía qué esperar en su regreso, porque "volvería exactamente a lo mismo" de donde salió.

"Sé lo que espero con ansias cuando lo deje esta vez", añadió. "Aquí hay mucho más [mierda] de lo que la gente ve desde afuera".

Kimi Raikkonen made his F1 debut with Sauber in 2001 Photo by: Michael Cooper / Motorsport Images

Raikkonen dijo que cuando llegó a la Fórmula 1 no encontró tan malos los elementos complicados de las carreras porque "todo era nuevo" y "no se parecía en nada a lo de hoy".

El finlandés destacó el dinero como un factor importante que había cambiado en la F1.

"El dinero, el dinero ha cambiado las cosas, como en cualquier deporte", explicó.

"Cuanto más dinero pones, más política hay. En general, en cualquier país, hay cosas que la gente nunca sabe hasta que estás dentro de todo".

"Está claro que el dinero juega un papel importante, y el poder. Supongo que la gente quiere tener poder, quiere esto y aquello. ¡Creo que habría muchos en la F1 que son políticos y a los que les iría bien en la política real!".

Cuando se le preguntó si pensaba que la F1 había perdido un poco el norte y ahora se trataba menos de carreras puras, Raikkonen dijo: "Ha sido así durante muchos años, muchos años. Es solo que tal vez la gente se dé más cuenta ahora".

Pero Raikkonen prefiere estar al margen del lado político de la F1 y explicó que no se involucraba demasiado en eso.

"No me involucro", comentó por último.

"Sé muchas cosas que suceden, pero no me involucro. Si te involucras todos los días, no creo que sea muy saludable para ti".