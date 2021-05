El finlandés obligó a salir al coche de seguridad al inicio de la segunda vuelta en Portimao después de chocarse con la parte trasera del coche de su compañero de equipo Antonio Giovinazzi en la recta principal.

Raikkonen admitió que se había distraído cambiando algunos botones en su volante, por lo que no se había dado cuenta de que se estaba acercando a la rueda trasera de Giovinazzi.

Hablando sobre la reacción del equipo después de la carrera, Raikkonen dijo que se había perdido la reunión posterior al evento, pero que en cambio había recibido algunos comentarios jocosos de su hijo Robin.

“Mi hijo me decía: 'Y eso que cuando voy en kart siempre me dices que mire hacia adelante...”, explicó Kimi. "Me dio de su medicina...".

Alfa Romeo esperaba lograr un sólido paso adelante con su coche esta temporada, pero se enfrenta a un momento difícil en un grupo muy competitivo de equipos de la zona media.

Raikkonen reconoció que sus posibilidades de impresionar y sumar una buena cantidad de puntos dependían de si las características de la pista se adaptaban a su coche.

Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing in the press conference Photo by: FIA Pool

"Creo que en Bahréin probablemente fuimos más fuertes en general por la pista", dijo. "Quizás esas condiciones nos vengan mejor, y algunas otras no se adaptaron tan bien".

"Pero está un poco más igualado que el año pasado. No esperábamos estar en el medio del grupo, pero tenemos que mejorar. Eso está claro".

“Necesitamos hacer que el monoplaza sea más rápido para estar más arriba. Y creo que habrá pistas en las que podamos estar mejor y otras en las que podríamos sufrir un poco más. Pero todos los equipos tienen los mismos problemas. Solo tenemos que hacer que el coche sea un poco más veloz".

Sin embargo, Raikkonen cree que Alfa Romeo está progresando en general como equipo después de haber sido objeto de una importante reestructuración en los últimos años.

"Si lo comparas con donde estábamos hace cuatro años, ahora estamos en una posición mucho mejor mires como mires al equipo", explicó.

"Casi estaban fuera en ese momento, y se necesita mucho tiempo para reconstruir, para recuperar a la gente".

“Obviamente las instalaciones están ahí para hacer un buen trabajo. El año pasado el motor nos lo hizo un poco difícil, pero tampoco el coche no estaba donde obviamente quisiéramos que estuviera. Entonces, al final, siempre es el paquete general, no solo chasis o motor".

"No importa si tienes el mejor motor pero el peor coche, porque no sacarás lo mejor de él. Pero creo que tenemos todas las herramientas y la mano de obra para hacer un buen trabajo".

