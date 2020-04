Raikkonen: Prefiero esperar, no me interesan los Esports

La Fórmula 1 sigue parada desde los test de pretemporada, por lo que los pilotos buscan maneras de pasar el tiempo y escapar del aburrimiento que pueden provocar las restricciones impuestas por la pandemia de COVID-19.

Muchos de ellos están jugando a videojuegos y disputando carreras de Esports. Sobre todo la última generación que llegó a la Fórmula 1, mientras que entre los veteranos los hábitos parecen ser muy diferentes. Kimi Raikkonen es el piloto más veterano de la parrilla, con 40 años, y no participa en la simulación.

El piloto de Alfa Romeo concedió una entrevista a Il Corriere della Sera, en la que contó cómo está pasando sus días y qué piensa de la situación actual, incluido el posible comienzo de la temporada de F1 a puerta cerrada.

"Paso estos días con bastante normalidad, más o menos como antes. Paso todo el tiempo con los niños, tenemos la suerte de poder estar al aire libre casi siempre. Hacemos muchas manualidades y actividades diferentes. Mis días pasan muy rápido".

"Volveremos cuando la F1 y la FIA decidan que es posible hacerlo de manera segura. No es nuestra decisión, estoy seguro de que estudiarán la situación con extremo cuidado. Competiremos en el momento adecuado, incluso sin público", añadió.

"Esto no creo que sea muy diferente al descanso que se hace en invierno, cuando volvemos y directamente disputamos los test de Barcelona. Esta vez creo que iremos directamente a la primera carrera, y no veo ningún problema en particular".

Kimi, pese a su edad, mantiene intacto el deseo de correr: "Mientras me divierta y tenga motivación seguiré. Y ahora me siento más motivado que nunca".

El campeón de 2007 admite ser un hombre de hábitos diferentes a la mayoría de sus compañeros. Y así respondió cuando le preguntaron por los Esports tan habituales en estos días de cuarentena: "No me interesan, prefiero esperar para poder volver a una pista real".

Para acabar, Raikkonen reveló en qué época de la F1 le hubiera gustado competir, pero también las pocas amistades que ha creado en el paddock durante estos años en la F1.

"No se puede volver atrás en el tiempo. Estoy contento con dónde estoy, con cuándo empecé y qué he conseguido. Pero si tuviera que elegir una época del pasado, serían los años 70 y 80. En cuanto a amigos en F1, los míos son Sebastian y Antonio (Vettel y Giovinazzi). Además de ellos, no tengo muchos".

