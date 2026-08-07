Rafael Camara, piloto de F2, responde a los rumores sobre su posible fichaje por Haas F1 en 2027

Rafael Camara, aspirante al título de Fórmula 2, insiste en que está haciendo caso omiso de los rumores que le vinculan con un asiento en Haas de Fórmula 1 para la temporada 2027, con el fin de centrarse por completo en su actual campaña por el campeonato con Invicta Racing.

Ahora que el calendario se detiene por las vacaciones de verano de agosto, los equipos y los pilotos están empezando a ultimar activamente sus planes para la próxima temporada.

El buen rendimiento de Camara en la F2 ha situado al piloto brasileño como uno de los principales candidatos a dar el salto a la F1, y cada vez son más las especulaciones de que podría hacer realidad su sueño de conseguir un asiento a tiempo completo el año que viene.

Aunque Camara afirma que los rumores sobre la F1 son alentadores, ha subrayado que, si no consigue los resultados necesarios en la F2, cualquier especulación del paddock carecerá de sentido.

"Es bueno verlo", dijo sobre los rumores durante una entrevista con la F2. "De momento no se sabe a ciencia cierta, pero es agradable que se hable de ello y ver que el sueño está cerca.

"Pero, al mismo tiempo, no quieres obsesionarte demasiado con eso porque sigo en un campeonato muy importante, y si lo haces bien, lo más probable es que tengas una oportunidad. Así que, por mi parte, estoy centrado únicamente en este año".

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Rafael Camara, Invicta Racing Foto de: Dom Gibbons / Fórmula 1 vía Getty Images

"No mucha gente tiene esta oportunidad, sobre todo estando en un equipo que es uno de los mejores de la Fórmula 2 y teniendo la oportunidad de luchar por el campeonato. Así que solo quiero aprovecharla al máximo y asegurarme de disfrutar de cada momento".

Como miembro de la Ferrari Driver Academy, Camara ha sido relacionado con Haas F1 debido a la estrecha colaboración técnica del equipo estadounidense con Ferrari y a su historial de acoger a los pilotos jóvenes de la escudería de Maranello.

Las últimas especulaciones apuntan a que Ferrari podría aprovechar esta influencia para colocar al piloto de 21 años en un asiento de Haas para 2027 como posible sustituto de Esteban Ocon.