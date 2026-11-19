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El gran dilema para Rafael Camara: ir por el título de F2 o hacer más carreras en F1 con Haas

Camara, Haas y Ferrari tienen que tomar una decisión crucial sobre de cara a los Grandes Premios de Qatar y Abu Dhabi

Benjamin Vinel Ronald Vording

Publicado: 19 nov 2026, 12:17

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Rafael Camara se debate entre completar su campaña con opciones al título en Fórmula 2 o terminar la temporada 2026 con Haas en Fórmula 1.

El protegido de Ferrari es el vigente campeón de F3 y lidera el campeonato de F2 en su año como novato con Invicta Racing, gracias a una campaña destacada en la que consiguió cinco pole positions y siete podios en carreras principales, incluidas tres victorias.

La ruptura de Esteban Ocon con Haas le dio a Camara la oportunidad de debutar en F1 en el Gran Premio de Brasil, y sumará más experiencia este fin de semana en Las Vegas antes de afrontar su campaña completa como rookie con el equipo en 2027.

Sin embargo, las dos últimas rondas de la temporada de F2 se disputan junto a la F1 en Qatar y Abu Dhabi, por lo que Camara, Haas y Ferrari tienen ahora una decisión difícil que tomar, con el joven piloto indicando que "una mezcla de personas" participará en la toma de decisiones.

Consultado sobre la situación, el piloto de 21 años respondió: "Bueno, esa es una muy buena pregunta. Ambas cosas serán muy importantes para mí. En F2, siento que todo el año trabajas para eso y, por supuesto, quieres terminar en lo más alto. Y tampoco estaría en esta posición ni tendría estas oportunidades si no hubiera pasado lo que pasó este año en F2 con Invicta. Así que, sin duda, sería muy especial.

"Al final del día, estaré haciendo lo que amo hacer, y seré feliz haciendo cualquiera de las dos cosas. Pero definitivamente será una decisión difícil de tomar de mi lado, porque por un lado tienes la Fórmula 1, algo con lo que siempre soñaste estar y hacer en tu vida; y por el otro lado tienes todo el campeonato y has trabajado todo el año para cerrarlo.

"Veremos. Ahora intentaré enfocarme en este fin de semana y terminar de buena manera. Y luego ojalá podamos resolverlo, qué pasará después".

Rafael Camara, Invicta Racing

Photo by: Clive Mason / Getty Images

Curiosamente, el reglamento de la FIA establece que ningún piloto puede competir en F1 y F2 el mismo fin de semana; si Camara corre en la categoría formativa, Haas puede recurrir al piloto de reserva Ryo Hirakawa, quien tuvo un inesperado debut en un gran premio en México después de que Ocon fuera despedido repentinamente.

Aunque actualmente lidera la clasificación de F2, el piloto de Invicta tiene solo siete puntos de ventaja sobre el junior de Red Bull Nikola Tsolov, quien se quedó sin un ascenso a la F1 en 2027 con Racing Bulls. Los miembros de la academia de Alpine, Alex Dunne y Gabriele Mini, están respectivamente a 18 y 44 puntos.

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Consultado por Motorsport.com sobre qué tan valioso sería el título de F2 para su CV y su carrera, Camara comentó: "Sí, creo que sería lindo terminar la temporada de F2. Y, por supuesto, cuando miras hacia atrás lo que lograste en las categorías junior, creo que es algo muy lindo, tener el campeonato de F3 y F2, ganando como rookie. No solo eso, sino que la sensación de ganar y hacer las cosas será muy linda.

"Pero todavía no sé qué pasará y no sé cómo lo haré. Como dije, solo estoy intentando terminar este fin de semana y luego seguramente habrá muchas cosas que discutir después".

Rafael Camara, Haas F1 Team

Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

El nuevo piloto de Haas se siente mucho más confiado antes de su segundo gran premio, después de haber adquirido experiencia clave en condiciones complicadas de lluvia camino a un discreto 20° puesto en Interlagos.

"Las principales conclusiones fueron trabajar con el equipo y también entender cómo se comporta el coche", dijo Camara sobre su primera salida como piloto de carrera. "Creo que eso hace que empieces este fin de semana mucho más tranquilo, porque de alguna manera sabes qué esperar.

"Ayuda a empezar el fin de semana con menos cosas en la cabeza, así que puedes, de alguna manera, enfocarte más en los detalles, más en otras cosas. Probablemente en Brasil solo intentas aprender todo al mismo tiempo y tu cerebro empieza a sobrecalentarse un poco. Sin duda ayuda".

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