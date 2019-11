Insultos, euforia y drama: ¡lo mejore de las radios de Brasil!

Stroll : “¡Tengo algunos trozos de coche debajo de mi fondo plano! Joder. Sí, tengo escombros debajo del suelo". Equipo : "Entendido, pero aún todo está bien. Todas las presiones están bien. Sigue, sigue." Stroll : "No, no. No puedo". Equipo : “OK, para el coche donde sea seguro. Para donde sea seguro". Stroll : "¡Aargh!"

Albon pierde el que sería su primer podio

Equipo: "Compañero, hiciste un excelente trabajo"

Horner: “Mala suerte. Mala suerte, Alex. Te lo robaron al final”.

Albon: "¡Aargh! Um ... a la próxima, supongo. ¿Me están tomando el pelo? Siendo sincero, no sé... necesito verlo de nuevo. No sé".

Equipo: "Sí amigo, lo sé. Está bajo investigación".

Horner: “¡Ánimo, Alex! Has hecho una gran carrera hoy".

Albon: “No, no, no, no. aarghh! Pero gracias a todos. Habría sido realmente bueno... felicidades de todos modos. ¡Bien hecho por Max! Y un Toro Rosso ha acabado segundo, así que... no está mal, supongo".