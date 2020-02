Racing Point arriesgó mucho al seguir el camino de Mercedes

El director técnico del equipo de Fórmula 1 Racing Point, Andrew Green, dice que el equipo de Silverstone ha corrido un gran riesgo al cambiar a la filosofía aerodinámica siguiendo los pasos de Mercedes, porque en las sumas podría haberse equivocado.

El nuevo RP20, visto en público por primera vez cuando salió a la pista en Barcelona el miércoles por la mañana, muestra un claro parecido con el W10, ganador del Campeonato del Mundo en 2019.

Green dice que el equipo tenía que hacer algo para encontrar la velocidad para el 2020, y sintió que había poco que ganar si se mantenía la filosofía que había estado persiguiendo. El aspecto positivo sería un salto potencial en el rendimiento, mientras que el lado negativo fue atenuado por el hecho de que sólo hay un año más con las regulaciones actuales.

Así, en el peor de los casos, si los equipos se equivocaban en el cambio, sólo se perdería un año antes de pasar a unas reglas completamente nuevas en 2021.

"La inspiración es el coche más rápido del año pasado", dijo Green a Motorsport.com. "De ahí viene nuestra inspiración y nosotros pensamos ¿por qué no lo haríamos?”.

"Estamos en una posición en la que estamos usando su caja de cambios [2019], tenemos la misma unidad de potencia, y la caja de cambios está diseñada para que la suspensión vaya con una cierta filosofía aerodinámica”.

"Teníamos un coche que corría alrededor de la séptima posición en el campeonato, pero este es el último año de estas regulaciones. El desarrollo que teníamos con nuestro coche valía la pena el arriesgue”.

"Y es un gran riesgo. Rompimos lo que hicimos antes, un pedazo de papel fresco, ¿por dónde vamos a empezar? Bueno, no íbamos a empezar siguiendo el ejemplo del monoplaza más lento de la parrilla, lo haces buscando al más rápido y es lo que hicimos”.

"Si funciona, funciona, pero si no lo hace perdimos un año, pero no creo que perdemos nada en relación a no hacerlo. La desventaja de no hacerlo era mucho mayor”.

Green reconoció que la clave estaba en comprender plenamente cómo funcionaba el enfoque de Mercedes.

"Esa es la parte difícil. Teníamos que estar seguros de que el equipo tenía la capacidad de entender lo que estaban haciendo, y ese es el gran riesgo”.

"Creo que a partir de los datos que hemos visto durante todo el desarrollo del invierno, nuestro equipo [de aerodinámicos] en Brackley ha hecho un muy buen trabajo al tratar de entender cómo encaja todo y cómo funciona. Hemos añadido nuestra propia parte, nuestra propia parte de Racing Point. Hasta ahora, parece muy alentador".

Green dijo que el equipo había evitado conscientemente durante varios años seguir la ruta aerodinámica de Mercedes, a pesar de las restricciones creadas por la caja de cambios compartida.

"Intenta empujarte en una cierta dirección y nosotros nos resistimos durante varios años tratando de hacer un tipo de concepto diferente usando su hardware, y este fue el año en que tuvimos la oportunidad de hacerlo. Nunca antes habíamos tenido esta oportunidad".

También aclaró qué parte de la suspensión trasera se comparte directamente con Mercedes, como lo permiten las reglas.

"La suspensión es principalmente Racing Point. Como el año pasado, utilizamos algunas piezas de la suspensión de Mercedes fuera de la cabina, así que no hay cambios”.

“Algunas partes son entregadas por Mercedes, partes mecánicas, pero el resto son diseñados por Racing Point."

Al preguntarle cuánto del coche de lanzamiento se mantendría para Australia, dijo: "Se está viendo una buena parte de él, pero hay un cambio significativo que se avecina para Melbourne también”.