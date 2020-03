Racing Point: Estábamos atados financieramente

El chasis RP20 del equipo de Silverstone se ha inspirado en el diseño del Mercedes del año pasado, y a ello ha contribuido el uso de la suspensión, la caja de cambios y el túnel de viento del fabricante de coches alemán.

Mientras que algunos rivales están descontentos con su movimiento, porque creen que todos los equipos de F1 deberían diseñar y construir sus propios coches, Racing Point tiene claro que sólo ha hecho lo que está permitido en las normas.

El director técnico Andrew Green dijo que la decisión de Racing Point de abandonar su propio diseño para perseguir algo totalmente diferente que había sido probado por otro equipo fue el resultado de que el equipo simplemente tenía dinero disponible para realizar el cambio.

Cuando se le preguntó si era un error no haber hecho esto antes, Green dijo: "Por supuesto. Pero no podíamos seguir este camino antes. Nuestras manos estaban atadas financieramente, y lo habían estado por muchos, muchos años. Teníamos que llevar una enorme cantidad de componentes de un año a otro”.

"No era posible hacer un reinicio como el que hemos hecho. No teníamos los recursos financieros, no teníamos la gente, y tampoco teníamos la capacidad de fabricación. Se necesita mucho cambio de infraestructura para hacer lo que hemos hecho”.

Green dijo que sin las finanzas para poder asumir el ritmo de equipos de fabricantes como Mercedes y Ferrari, recibir ayuda de otros lugares era muy importante.

"Creo que nuestra estrategia es siempre ser un equipo pequeño/mediano", dijo. "Tiene sentido financieramente, y estando bajo un tope de presupuesto, es importante estar trabajando con un fabricante en algunos componentes”.

"Hemos estado trabajando de esa manera desde que estábamos unidos con McLaren en la hidráulica de la caja de cambios. Hemos tenido la caja de cambios y la hidráulica de Mercedes desde 2015 y acabamos de ampliar ese suministro muy ligeramente para este año”.

“También evaluaremos eso bajo las nuevas regulaciones, pero creo que hay un beneficio en cuanto a costos."

Con un ritmo que parece prometedor para la temporada que se avecina, Green cree que su enfoque es algo que le convendrá a largo plazo.

"Podemos sentarnos en las faldillas de algunos de los grandes equipos", dijo. "¿Y por qué no? Para un equipo como nosotros, con 400-500 personas, es un gran lugar en el cual estar”.

GALERÍA: Aston Martin en la F1