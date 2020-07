¿Racing Point le prohibió a Sergio Pérez viajar a México?

Luego de dar positivo a la prueba por COVID-19, Sergio Pérez confirmó en un video que regresó a su país la semana pasada, en parte porque quería ver a su madre quien había tenido recientemente un accidente.

Ante la controversia surgida por el regreso de Charles Leclerc a Mónaco entre las dos carreras en Austria, que le valió al piloto de Ferrari una advertencia de la FIA - la decisión de Pérez de volver a casa ha sido cuestionada, con la implicación obvia de que el viaje comprometió su salud.

"No tenemos ninguna cláusula en el contrato en la que tenga que pedir permiso para volver con su familia", dijo Szafnauer, quien expresó que para él no fue sorpresivo que viajara a su país.

“Su familia estaba en México y no es una sorpresa que haya regresado allá, eso es lo que ha hecho siempre mientras ha estado conduciendo para nosotros".

"Discutimos cómo iba y volvía, y siempre era en un vuelo privado, nunca comercial, así que no hay ningún problema con eso”.

El directivo del equipo explicó que los puntos calientes por la actual pandemia están por todas partes del mundo, y destacó que la filosofía del equipo no es impedir un viaje, sino tomar todas las precauciones necesarias.

Sergio Pérez, Racing Point Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

"Tenemos un gran contingente de nuestra fábrica que vive en Northampton, y Northampton fue cerrado también. Nuestra filosofía es que tomamos todas las precauciones necesarias en vista de donde estamos viajando”.

“Si tomamos esas precauciones estoy seguro de que no contraeremos el virus. Sólo tenemos que mirar hacia atrás y tratar de averiguar cómo se infectó Checo, y asegurarnos de que cubriremos ese punto en el futuro”.

Szafnauer enfatizó que el código de conducta COVID-19 de la FIA no impide que los pilotos viajen cuando existe espacio entre carreras que no son consecutivas.

"El código, como está escrito ahora, entre las carreras austriacas y las húngaras no deberíamos haber salido a la calle, lo cual no hicieron nuestros pilotos", expuso Szafnauer.

"Tampoco lo hizo el personal de nuestro equipo. Por ejemplo, teníamos una regla que decía que una vez que estábamos en Hungría nadie podía salir del hotel, aunque tuviera un pasaporte Schengen. Tratábamos a todos por igual, incluyendo a los pilotos”.

"Pero entre Hungría (y Silverstone), como teníamos ese fin de semana libre, creo que todos fueron a donde estaban sus familias. Creo que los equipos italianos volvieron a Italia. Probablemente el equipo suizo regresó a Suiza, Pirelli llevó a todos a Italia, y los pilotos se fueron a sus países de origen”.

Szafnauer dijo que tal vez la FIA debería considerar hacer modificaciones al reglamento para evitar huecos.

"Como dije, la retrospectiva es algo maravilloso. Tal vez deberíamos mirar eso y definir si cambiamos el código y preguntarnos si, a lo largo de la temporada te quedas dentro de tu burbuja. No sé la respuesta, per es algo que la FIA debe considerar. He leído el código un par de veces y es un documento abierto”.

"Ellos dijeron al principio que, de vez en cuando, a medida que aprendemos, esto cambiará, así que tal vez eso cambie”.

Respecto a si su piloto cometió un error en el protocolo, el directivo de Racing Point apuntó: “No creo que Checo haya hecho nada malo al regresar con su familia. Él toma todas las precauciones. Creo que, por ejemplo, no es diferente de que Ferrari regrese a Italia”.

Szafnauer confirmó que las dos personas más cercanas a Pérez y que viajaron con él, su asistente y su fisioterapeuta, también se están aislando a pesar de que las pruebas dieron negativo.

Tres miembros del equipo de Racing Point que trabajaron con el mexicano en el simulador de la fábrica esta semana también fueron sometidos a pruebas y resultaron negativos.

"Hay dos miembros del personal que viajaron con Checo, su asistente y su fisio. Ambos dieron negativo, pero también están aislados por siete o diez días”.

"Y luego hay tres miembros del equipo que hicieron una sesión de simulador con Checo, así que realmente no entraron en contacto con él, porque el simulador está en una habitación, y el centro de control donde ellos trabajan se ubica en una habitación totalmente separada”.

"Así que teníamos la distancia social necesaria. También usábamos mascarillas como siempre lo hacemos, y equipo de protección individual. Como medida de precaución se quedaron en casa y se aislaron hasta que el test fuera negativo”.

“A los tres les hicimos la prueba y dieron negativo. Se hicieron la prueba de nuevo esta mañana. Ahora están en la fábrica, trabajando desde ahí”.

"No han venido al paddock, pero espero que den negativo de nuevo para su segunda prueba". Y después de eso, veremos si tomamos una decisión sobre si pueden y deben entrar al paddock. Estoy 100% seguro de que no tienen el virus. Pero es parte de un sistema, así que los estamos evaluando dos veces”.

