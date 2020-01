Racing Point pide paciencia a familia Stroll para dar resultados

Después de que el antiguo equipo de Force India fuera puesto en concurso de administración en 2018, Stroll ayudó a dirigir un consorcio para comprarlo con la esperanza de convertirlo en una escudería más competitiva.

La inversión ha ayudado al equipo a comenzar a trabajar en algunos planes ambiciosos para el futuro, pero Szafnauer dice que no se hace ilusiones de que pueda hacer grandes progresos de inmediato.

Al ser preguntado por Motorsport.com si Racing Point podría mantener a raya las ambiciosas expectativas de Stroll, dijo: "Siempre digo que la gente razonable con la misma información llega a la misma conclusión”.

"En la F1, todo requiere un largo tiempo, incluso Mercedes tardó tres años en ganar [una carrera] después de comprar Brawn - y ese era un equipo que acababa de ganar el campeonato. Red Bull compró Jaguar, y ¿cuánto tiempo les llevó ganar? Cinco años. Así que lleva tiempo”.

"Pero, tienes razón. Lawrence es ambicioso. Pero tiene que entender: no sucede de la noche a la mañana”.

"La gente suele decir que, 'bueno, ahora tienes todo el dinero del mundo. No importa'. Pero aún así no se trata de dinero. Sin el dinero no puedes hacerlo. Pero con el dinero lleva tiempo”.

"Red Bull tenía todo el dinero del mundo. Mateschitz dijo que hicieras lo que quisieras. Mercedes tenía todo el dinero del mundo".

Mientras que Racing Point ha podido invertir en la mejora de las instalaciones en su fábrica de Silverstone, y tiene planes para una nueva instalación, Szafnauer también es claro que el equipo no tiene un cheque en blanco para hacer lo que quiere hacer.

"No tenemos todo el dinero del mundo", dijo. "Ahora tenemos mucho dinero, de manera que no nos vemos frenados por desarrollos que sabemos que están ahí pero que no podemos permitirnos hacer, que es lo que teníamos antes. Cuando estás desarrollando el coche pero no puedes hacer las piezas, eso es algo que te mata”.

"Así que esa es la parte que tenemos ahora, además si hay alguien que necesitamos contratar, podemos seguir adelante y contratarlo mientras que antes no podíamos”.

"Todavía tenemos un presupuesto, probablemente el más pequeño [en la F1], pero antes sólo estábamos en modo de supervivencia. Ahora no tenemos eso aquí, y eso es enormemente benéfico para poder planear y poner en el coche los desarrollos que sabes que están disponibles”.

