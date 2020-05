Racing Point: los equipos grandes serán "dinosaurios"

La F1 introducirá un nuevo tope presupuestario para la temporada 2021 que limitará a los equipos a gastar 145 millones de dólares por temporada en un intento de hacer la competencia más sostenible.

Se prevé que esto resulte en despidos por parte de muchos de los equipos más grandes. McLaren confirmó a principios de esta semana que recortará 70 puestos de trabajo de su equipo de F1 como parte de sus recortes en toda la empresa.

Green comentó en el podcast de Beyond the Grid de la F1 que los días en que se requerían más de 800 personas en un equipo de F1 para ganar los grandes premios parecen terminar en un futuro próximo.

"Creo que si hubieras hecho esa pregunta hace un año más o menos, habrías dicho que sí. Pero no ahora", dijo sobre la cantidad de personal necesario para ganar en F1. "No en el clima actual y no con las regulaciones que están llegando, a partir de 2022. Creo que esos equipos ahora son dinosaurios, y tienes que ser pequeño, delgado, eficiente".

"Esa es nuestra fuerza. En cuanto a la parte financiera de las regulaciones, creo que nos beneficiarán, definitivamente nos van a permitir ser capaces de competir con lo que solían ser grandes equipos, porque ya no pueden ser grandes equipos".

"Van a tener que volver a bajar, acercarse mucho más a nuestro nivel. Lo hemos estado haciendo durante años. Hemos estado a este nivel durante mucho tiempo. Y creo que hacemos un trabajo razonable en ello".

"Creo que hemos puesto en marcha sistemas y grupos que saben cómo trabajar en un entorno de costos. Eso nos va a ayudar".

De hecho, Green recordó que no crecer desmedidamente fue uno de los puntos que analizó con Lawrence Stroll cuando el empresario se convirtió en el nuevo propietario de Racing Point.

"Fue una de las primeras discusiones que tuvimos (con Stroll), '¿qué necesitas? ¿Qué deberíamos hacer?', con miras a no convertirnos en uno de estos grandes monstruos de la Fórmula 1", dijo Green.

"(Queríamos) tratar de mantener la eficiencia y el tamaño que tenemos actualmente, que realmente sentimos que era un punto adecuado y óptimo, en lo que respecta al tamaño del equipo".

"No queremos expandirnos de repente de 450 a 800-900 personas. Eso nunca estuvo en la lista de deseos".

El túnel de viento de Mercedes, "un gran cambio"

Green explicó que llegar a un acuerdo con Mercedes para usar su túnel de viento fue un gran avance para Racing Point que sólo fue facilitado por la inversión de Stroll.

"Una de las grandes discusiones que tuvimos, ¿cómo podemos reducir la brecha con los tres equipos top?" Green dijo.

"Hemos visto año tras año tras año, que estos tres equipos superan completamente al resto de la grilla. Y no es ciencia de cohetes, es sólo física".

"Hemos estado discutiendo con Mercedes durante mucho tiempo sobre el uso de su túnel de viento. No fue realmente hasta que Lawrence apareció y las regulaciones comenzaron a permitirlo".

"Lawrence apareció y agregó esa palanca adicional para permitir que Mercedes se abriera a nosotros, en lo que se refiere al túnel de viento, eso fue un gran, gran cambio".

Información adicional por Oleg Karpov