Cuatro equipos apelan y piden mayor castigo a Racing Point

El viernes por la mañana, los comisarios de la FIA emitieron su veredicto sobre las protestas presentadas por Renault en los GP de Estiria, Hungría y Gran Bretaña respecto a la legalidad de los ductos de freno de Racing Point.

Racing Point recibió una multa de 400.000 € y le quitaron 15 puntos del mundial de constructores, pero podrá seguir usando el mismo diseño de ductos durante el resto de la temporada.

Debido a la compleja naturaleza del caso, los equipos tienen esta vez hasta 24 horas después de la publicación del veredicto para registrar su intención de apelar.

Cuando el plazo venció a las 09:30 de la mañana del sábado, ambas partes habían anunciado que apelarían: Racing Point quiere limpiar su nombre, y Renault considera que es una penalización muy pequeña.

Además de ellos dos, cualquier otro equipo podría apelar, y Ferrari, McLaren y Williams se han unido a Renault buscando una sanción más dura.

Un portavoz de la FIA confirmó: "Hemos recibido avisos de intención de apelar la decisión de la protesta de Renault de los siguientes competidores: Ferrari, McLaren, Racing Point, Renault y Williams".

Los cinco equipos tienen ahora un período adicional de 96 horas para analizar sus opciones y decidir si proceden con la apelación.

Suponiendo que al menos uno decida seguir adelante, el caso irá a la Corte Internacional de Apelaciones, donde será escuchado por un panel de jueces independientes.

El director del equipo Mercedes, Toto Wolff, reveló el viernes que algunos rivales planeaban apelar.

"Creo que la FIA quería encontrar una solución que diera aire a todos", dijo a Sky F1.

“Ahora Racing Point está bastante molesto y tienen abogados listos para apelar. Y por otro lado, lo que veo es que se está formando un grupo, una pequeña revolución en todos los sentidos, y están tratando de perseguir a Racing Point porque supongo que están molestos porque no tienen el rendimiento que tiene Racing Point".

Antes de confirmar la intención de apelar, el jefe de Racing Point, Otmar Szafnauer, admitió el viernes por la noche que la decisión no se tomaría a la ligera, ya que había muchos factores a considerar.

"Creo que una apelación requeriría más asistencia legal de los abogados", dijo. “Y al final los abogados te pueden costar más dinero que la multa, así que tendremos que decidir".

“Los 15 puntos que hemos perdido es algo que también se tiene que analizar y preguntarnos: ¿eso va a importar al final del campeonato? Algunos años 15 puntos son clave, pero otros no. Es algo difícil de predecir”.

“Al final está el no haber hecho absolutamente nada malo, pero incumplir un proceso de una regla deportiva, que no es en sí algo positivo. Por lo tanto, también deberíamos plantearnos apelar para limpiar nuestro nombre. No hicimos absolutamente nada malo y seguimos el reglamento al pie de la letra”.

