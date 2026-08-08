El nivel de Racing Bulls "ya no es una sorpresa", dice Lawson

Liam Lawson considera que Racing Bulls ha cosechado, a lo largo de la primera parte de la temporada, los frutos de un trabajo aplicado en 2026. Mientras la escudería se ha consolidado como "la mejor del resto" por detrás de los cuatro equipos punteros al superar a Alpine en el campeonato de constructores en el Gran Premio de Hungría, el neozelandés considera que las buenas actuaciones ya no deben verse como una sorpresa.

Preguntado por el sitio oficial de la Fórmula 1, Liam Lawson explicó que la escudería de Faenza había ido identificando progresivamente las características de su coche con el nuevo reglamento, permitiendo tanto a los ingenieros como a los pilotos explotar su potencial con mayor regularidad.

"Todo el mundo está haciendo un trabajo muy, muy bueno", subraya. "Entendemos bien lo que necesita el coche y, como pilotos, aprendemos cada fin de semana un poco más a extraer todo su potencial."

Según el piloto de 24 años, esta progresión ha cambiado la percepción de los resultados obtenidos por la escudería. Donde algunas actuaciones antes podían parecer oportunistas, hoy son el reflejo de un nivel de competitividad que el equipo dirigido por Alan Permane sabe que puede alcanzar cuando todos los elementos se juntan.

"Sabemos que, cuando conseguimos explotar el coche como es debido, disponemos de un paquete competitivo. Así que ya no es realmente una sorpresa", prosigue. "No hay expectativas, en el sentido de que nada está nunca garantizado en Fórmula 1, pero sabemos que podemos lograrlo. Ya lo hemos hecho en varias ocasiones esta temporada y queremos seguir reproduciendo ese nivel."

Lawson y Lindblad en la misma sintonía

Lawson y Lindblad han sumado puntos consistentemente en 2026. Photo by: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Liam Lawson considera que esta constancia es fruto de un trabajo colectivo. Insiste en la calidad de los progresos realizados por Racing Bulls en la comprensión de su monoplaza más que en la aportación de evoluciones específicas, convencido de que el equipo dispone ahora de una base suficientemente sólida para seguir aspirando regularmente a los puntos, después de haber sumado todos los fines de semana hasta ahora en el año, excepto en Miami.

Un año después de su degradación desde Red Bull, quien ha recuperado la moral también elogió la contribución de su joven compañero Arvid Lindblad. Según Lawson, el rookie británico comparte sensaciones muy cercanas a las suyas al volante, lo que constituye un valor para orientar el desarrollo del coche.

"Sinceramente creo que el equipo está en una muy buena dinámica", afirma. "Arvid es obviamente muy rápido y probablemente tenemos una sensación bastante similar en el coche. Eso también ayuda al equipo en la dirección que hemos tomado, y creo que ha sido un verdadero punto fuerte."

"Desde un punto de vista personal, mi objetivo es simplemente sumar puntos lo más a menudo posible, extraer todo el potencial del coche, y donde eso me coloque al final del año, será lo que tenga que ser", añade. "Lo esencial es saber que habré hecho todo lo que podía."

"No hay una posición concreta a la que apunte en el campeonato ni nada por el estilo. Es muy difícil tener ese tipo de expectativas en Fórmula 1, sobre todo cuando se lucha en la zona media de la parrilla. Pero si podemos ser el mejor equipo de la zona media, entonces creo que habremos hecho nuestro trabajo como pilotos."