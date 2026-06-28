"Ahora mismo estamos en racha": Racing Bulls suma puntos con Lawson y Lindblad
En Austria, Liam Lawson y Arvid Lindblad volvieron a conseguir importantes puntos para los Racing Bulls
Arvid Lindblad, Racing Bulls, Liam Lawson, Racing Bulls
Foto de: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images
En Austria, ambos Racing Bulls lograron meterse en los puntos. Mientras Liam Lawson terminó clasificado noveno, el novato Arvid Lindblad llegó a la meta décimo. Con ello, el equipo júnior de Red Bull ocupa el sexto puesto en el Mundial de Constructores.
"Después del primer stint sabíamos que teníamos un buen ritmo en comparación con los demás chicos de la zona media", explica Liam Lawson tras la carrera en Sky Sports F1. "Sabíamos que nos esperaba una buena carrera. Y, sinceramente, creo que nuestro ritmo incluso mejoró en comparación con los demás a lo largo de la carrera. Por eso estoy muy satisfecho."
Ambos Racing Bulls ya habían salido desde el top 10 en la carrera. Lindblad consiguió ponerse inicialmente por delante de su compañero de equipo más experimentado. "Estuve por delante de Liam durante todo el segundo stint", explica Lindblad tras el Gran Premio.
"Luego el equipo lo llamó a boxes una vuelta antes, lo que hizo que, gracias a los neumáticos más frescos, volviera a la pista por delante de mí. Sinceramente, lo había previsto. Así son las cosas."
"Creo", dice Lindblad, "que en ese sentido no podría haber hecho más. Aun así, fue una carrera positiva para mí.
Además, el joven de 18 años de la cantera de Red Bull subraya en Sky Sports F1: "Todavía tenemos que trabajar en un par de cosas. No estuve realmente satisfecho con mi ritmo en general y creo que todavía puedo gestionar mejor algunas cosas. Así que aún hay bastante que aprender."
Liam Lawson, Racing Bulls
Photo by: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images
"Aun así", dice Lindblad, "fue un fin de semana positivo. El equipo volvió a proporcionarnos un paquete fuerte. Como tú [se refiere al periodista que preguntaba] ya dijiste: ¡doble puntuación! Ahora estoy deseando llegar a Silverstone."
En el Gran Premio de Gran Bretaña, el joven celebra su primer Gran Premio de casa. En el Mundial de Pilotos, Lindblad ocupa la posición 13 con 14 puntos, mientras que Lawson se encuentra en la décima posición con 30 puntos.
También cabe destacar que los Racing Bulls lograron en Spielberg su tercer doble resultado consecutivo. Ya en Barcelona y en Mónaco, Lawson y Lindblad pudieron sumar puntos del Mundial para el equipo. En la clasificación, tras la carrera en Spielberg, están a 13 puntos de Alpine.
A esta tendencia también encaja la conclusión del expiloto de Red Bull en Sky Sports F1: "Ahora mismo estamos en racha y estoy muy satisfecho. Simplemente intentamos mantener este impulso."
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