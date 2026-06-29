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Fórmula 1 GP de Austria

Racing Bulls golpea fuerte en Austria y se impone como el “mejor del resto” en la F1 2026

Racing Bulls reforzó sus credenciales como "el mejor del resto" en el Gran Premio de Austria, según Alex Brundle.

Lydia Mee
Publicado:
Liam Lawson, Racing Bulls

Según el analista de F1 TV Alex Brundle, Racing Bulls se ha consolidado como el "mejor del resto" en el actual campeonato de Fórmula 1.

El equipo de Faenza disfrutó de un fin de semana exitoso en el Red Bull Ring con un doble final en los puntos. Liam Lawson y Arvid Lindblad terminaron el Gran Premio de Austria en novena y 10ª posición, sumando tres puntos para el equipo.

Durante una aparición en el programa posterior a la carrera de F1 TV, el copresentador y ex piloto de la IndyCar Series James Hinchcliffe le planteó a Brundle que muchos en el paddock esperaban que el equipo retrocediera durante el gran premio, preguntándose si su ritmo de clasificación habría superado su ritmo de carrera.

"Fue un sube y baja por todas partes para todos los demás. Pararon dos veces. Rodaron en novena y 10ª posición y acabaron en la parte trasera de los puntos", dijo Brundle.

"Pero eso no está mal, ¿verdad? Son los mejores del resto, y parecieron, por primera vez en bastante tiempo, los mejores del resto también en términos de ritmo de carrera, lo cual es bueno.

Arvid Lindblad, Racing Bulls, Liam Lawson, Racing Bulls

Arvid Lindblad, Racing Bulls, Liam Lawson, Racing Bulls

Photo by: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

"Ambos pilotos hicieron un buen trabajo, pero en cuanto a hablar de su carrera, fue relativamente tranquila para ellos, la verdad. Han confirmado el ritmo que tenían en la clasificación y lo han llevado hasta la meta."

Lawson le dijo a Sky Sports F1 después de la carrera que se sentía confiado con la maquinaria de Racing Bulls antes de la carrera, pero que el ritmo incluso mejoró a lo largo de las 71 vueltas.

"Probablemente después del primer stint, sabíamos que teníamos buena velocidad, en comparación con los otros chicos de la zona media", dijo Lawson a Sky Sports F1. "Creo que sabíamos que estábamos encaminados a una carrera decente. Y, para ser sincero, creo que nuestro ritmo también mejoró durante la carrera, en comparación con otros, así que bastante contento."

Lawson ocupa actualmente el 10º puesto en el campeonato de pilotos con 30 puntos, mientras que su compañero de equipo debutante Lindblad es 13º con 14 puntos. Como resultado, Racing Bulls es sexto en el campeonato de constructores con 44 puntos, a 13 puntos de Alpine en quinto lugar.

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