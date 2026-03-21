Racing Bulls revela una decoración especial para el Gran Premio de Japón de F1
El equipo Racing Bulls presentó una decoración especial para el Gran Premio de Japón 2026 de Fórmula 1.
Racing Bulls reveló una decoración especial que será utilizada por el equipo en los VCARB 03 de Arvid Lindblad y Liam Lawson durante el Gran Premio de Japón 2026 de Fórmula 1.
Fue con motivo del "Red Bull Tokyo Drift", un festival organizado este fin de semana en la capital japonesa, que el equipo con base en Faenza y Milton Keynes presentó una decoración que celebra la cultura nipona y que será utilizada el próximo fin de semana en Suzuka.
"Diseñada en colaboración con el reconocido calígrafo japonés Bisen Aoyagi, esta decoración retoma los colores clásicos del equipo, reinterpretados en una audaz paleta de blanco, rojo y plata", se puede leer en el comunicado de presentación.
La decoración especial de Racing Bulls para Suzuka.
Photo by: Red Bull Content Pool
Por supuesto, como suele ocurrir en este tipo de iniciativas, no solo cambia la decoración del monoplaza, sino también la indumentaria oficial de los miembros del equipo: "Esto se refleja en la vestimenta del equipo, que se distingue por una caligrafía única y trazos de pincel expresivos que aportan al diseño un fuerte sentido de pertenencia a la cultura local."
"El texto 'Give You Wiiings' [el lema de la marca], escrito en shodo, se extiende por el frente y la espalda de la indumentaria del equipo, mientras que detalles con trazos de pincel audaces recorren los paneles laterales, combinando así la energía de la Fórmula 1 con la elegancia de la caligrafía japonesa tradicional shodo."
La decoración especial de Racing Bulls para Suzuka.
Photo by: Red Bull Content Pool
"El resultado es una estética distintiva para el fin de semana de carrera que rinde homenaje a Japón y a la Red Bull Spring Edition."
La creadora de esta decoración, Bisen Aoyagi, declaró: "La caligrafía captura el movimiento en un solo trazo, al igual que el automovilismo captura la velocidad en un momento decisivo. Me inspiré en las flores de cerezo y en la cultura japonesa para crear un diseño que transmite potencia, elegancia y vitalidad en el auto."
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