Análisis

Fórmula 1 GP de Estados Unidos

Racing Bulls debate entre premiar a Lawson o apostar por Tsolov

Liam Lawson stá disputando una de sus mejores temporadas, contribuyendo a la quinta posición de Racing Bulls en el Mundial de Constructores. La candidatura de Tsolov pone a Red Bull ante una elección que implica las dos almas del equipo de Faenza: obtener resultados o seguir formando a los campeones del futuro.

Roberto Chinchero

Publicado: 24 oct 2026, 15:45

Copy link

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Compartir en WhatsApp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Añadir como fuente preferente

Liam Lawson, Racing Bulls

Foto de: Rudy Carezzevoli / Getty Images

Hay un caso Lawson en Red Bull, pero esta vez no hay nada que reprocharle a Liam. Es más, la paradoja es que lo que está creando un quebradero de cabeza a la cúpula del grupo austriaco es precisamente el excelente rendimiento garantizado por el piloto neozelandés a lo largo de la temporada. Un crecimiento constante, acompañado de resultados concretos, que ha contribuido de forma decisiva a la quinta posición que ocupa actualmente Racing Bulls en la clasificación de Constructores.

Lawson no solo ha sumado puntos para el equipo de Faenza. Cuando fue llamado para sustituir a Isack Hadjar durante tres fines de semana de carrera, también respondió al volante de Red Bull, logrando un sexto y un séptimo puesto. Prestaciones que confirmaron la madurez alcanzada por un piloto que, tras una trayectoria no siempre lineal, parece haber encontrado continuidad y conciencia de sus propios medios.

En un equipo tradicional, la confirmación de Lawson para 2027 sería probablemente una formalidad. Y no está en absoluto descartado que Liam pueda estar en la salida del próximo mundial con Racing Bulls. Es más, las posibilidades siguen siendo concretas. El problema es que la estructura Red Bull no sigue necesariamente las lógicas de los demás equipos.

Las dos almas de Racing Bulls

Max Verstappen, Red Bull Racing, Arvid Lindblad, Racing Bulls

Foto di: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Es aquí donde emerge la particularidad del caso. Racing Bulls es un equipo de Formula 1 llamado a obtener resultados, conquistar puntos y mejorar su posición en el mundial de Constructores. Pero también es, y sobre todo, una herramienta estratégica del grupo Red Bull, nacida para ofrecer una oportunidad a los mejores talentos del programa junior y evaluar su potencial de cara a un eventual salto al equipo principal.

Dos almas que normalmente conviven sin dificultades particulares, pero que en determinadas circunstancias pueden entrar en conflicto. La quinta posición en la clasificación de Constructores representa un resultado importante para Faenza, tanto en el plano deportivo como en el económico. Y la perspectiva de afrontar 2027 con una pareja formada por Lawson y Arvid Lindblad ofrece ventajas evidentes.

Tras dos temporadas en las que el equipo ha tenido que acompañar el crecimiento de un debutante, Racing Bulls podría finalmente contar con dos pilotos ya integrados en la realidad de la Formula 1. Una condición que permitiría concentrar más recursos en el desarrollo técnico y en la competitividad del monoplaza.

Más de la F1 :

Pero la misión original del equipo satélite nunca fue exclusivamente la de maximizar los resultados inmediatos. Su tarea principal sigue siendo identificar a los pilotos capaces de dar el salto a Red Bull. Y, si es posible, descubrir a otro Max Verstappen.

Es precisamente esta perspectiva la que hace menos obvia la posición de Lawson. El neozelandés está demostrando ser un piloto sólido, rápido y fiable, pero no parece representar el perfil sobre el que Red Bull pretende construir su futuro a medio y largo plazo. Una valoración que no desmerece lo mostrado en pista, pero que responde a criterios distintos de los de un equipo tradicional.

La candidatura de Tsolov

Nikola Tsolov, Racing Bulls

Foto di: Red Bull Content Pool

Si se vuelve a la función original de Racing Bulls, el candidato más coherente para 2027 podría ser Nikola Tsolov. El joven búlgaro, protagonista de una buena temporada en Formula 2 que lo ve actualmente segundo en la clasificación por detrás de Rafael Câmara, representa exactamente el tipo de talento que el programa Red Bull fue creado para identificar y promover.

Ofrecerle un asiento en Faenza significaría continuar con la política de valorización de los jóvenes, poniendo a prueba a un piloto en el que el grupo podría decidir invertir de cara al futuro. Si los resultados lo permiten, obviamente.

Sería una elección cínica hacia Lawson, pero perfectamente lógica respecto a los objetivos del programa. Al fin y al cabo, la historia de Red Bull está llena de decisiones en las que el potencial futuro ha tenido un peso superior a los resultados obtenidos en el presente. Sin embargo, esta vez la situación presenta algunos matices diferentes.

El factor humano y la nueva etapa de Mekies

Laurent Mekies, Red Bull Racing Team Principal

Foto di: Jayce Illman / Getty Images

Con Laurent Mekies al frente de Red Bull también podría tener cabida una valoración menos rígida, capaz de considerar no solo el potencial de los jóvenes pilotos, sino también el camino recorrido por quien ya ha tenido su oportunidad.

No sería necesariamente una ruptura con el pasado. Helmut Marko siempre ha gestionado el programa junior siguiendo principios muy claros, sin ocultar a los pilotos las reglas del juego. Quien entra en el universo Red Bull sabe que dispone de oportunidades importantes, pero también que está sometido a una presión constante, con la conciencia de que otro talento puede estar listo para ocupar su lugar. Es una filosofía que ha producido resultados extraordinarios, pero que también ha implicado decisiones difíciles.

El caso Lawson podría ofrecer la ocasión de introducir una sensibilidad diferente. Liam ha atravesado momentos complicados, ha tenido que reconstruir su credibilidad y en 2026 respondió de la mejor manera posible: con prestaciones. Fin de semana tras fin de semana mostró una versión más madura de sí mismo, convirtiéndose en una referencia importante para Racing Bulls.

Por tanto, también hay una dimensión humana que considerar. Red Bull le ofreció una gran oportunidad, pero Lawson demostró saber aprovecharla. Concederle otra temporada en Faenza no significaría necesariamente renunciar a la búsqueda del próximo gran talento. Podría ser simplemente el reconocimiento de una trayectoria de crecimiento que merece continuidad.

Una solución que no sacrifica a nadie

Max Verstappen, Red Bull Racing, Arvid Lindblad, Racing Bulls

Foto di: Bryn Lennon / Formula 1 via Getty Images

Existe, además, una vía que permitiría conciliar las dos exigencias. Confirmar a Lawson para 2027 y encaminar a Tsolov hacia una experiencia en la Super Formula japonesa. No sería un suspenso para el joven búlgaro, sino una etapa adicional de formación antes de un posible debut en Formula 1 en 2028. Un camino ya probado con éxito por Red Bull en 2017 con Pierre Gasly, que disputó el campeonato japonés antes de llegar a la máxima categoría.

Para Tsolov significaría medirse con monoplazas muy competitivos y con un entorno técnico y deportivo diferente, acumulando una experiencia que podría resultar valiosa en el momento del salto a la Formula 1.

La elección que espera a Red Bull es, por tanto, menos sencilla de lo que pueda parecer. Confirmar a Lawson significaría premiar a un piloto que ha sabido superar las dificultades, recuperando competitividad y madurez. Apostar inmediatamente por Tsolov querría decir mantenerse fieles a la filosofía que ha permitido al grupo descubrir algunos de los mejores talentos de la Formula 1. Dos decisiones ambas comprensibles, pero que reflejan prioridades diferentes. Y quizá, por una vez, el problema de Red Bull no sea encontrar un piloto a la altura del asiento, sino decidir si es justo quitárselo a quien ha demostrado merecerlo.

Queremos tu opinión

¿Qué le gustaría ver en Motorsport.com?

Responda a nuestra encuesta de 5 minutos.

- El equipo de Motorsport.com

Leer y enviar comentarios

También lee :





Share Or Save This Story

Copy link

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Compartir en WhatsApp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Artículo previo Austin castiga a los F1 2026: baches, rebotes y setups rígidos complican el equilibrio

Top Comments

¿No hay comentarios. Por qué no escribes uno?

View More & Comment

More from

Roberto Chinchero





Antonelli: "El W17 tiene más carga, pero se ha vuelto más difícil de conducir"



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Estados Unidos



1 d



Antonelli: "El W17 tiene más carga, pero se ha vuelto más difícil de conducir"





Austin apuesta por el lujo: el COTA será un club privado para solo 250 socios desde 2027



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Estados Unidos



1 d



Austin apuesta por el lujo: el COTA será un club privado para solo 250 socios desde 2027





McLaren mantiene a Leonardo Fornaroli en la F1 y lo suma al WEC para 2027



Fórmula 1



Fórmula 1 5 d



McLaren mantiene a Leonardo Fornaroli en la F1 y lo suma al WEC para 2027

More from

Liam Lawson





La sentencia de Lawson sobre Alpine y el aviso de Lindblad: "Necesitan un resultado especial"



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Estados Unidos



1 d



La sentencia de Lawson sobre Alpine y el aviso de Lindblad: "Necesitan un resultado especial"





Lawson: combinar Red Bull y Racing Bulls daría un coche muy rápido, pero no es posible



Fórmula 1



Fórmula 1 10 d



Lawson: combinar Red Bull y Racing Bulls daría un coche muy rápido, pero no es posible





¿Quién durmió peor anoche tras el GP de Singapur? Nikola Tsolov



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Singapur



12 d



¿Quién durmió peor anoche tras el GP de Singapur? Nikola Tsolov

More from

Racing Bulls





Racing Bulls "no tiene apuro" por decidir entre tres pilotos "fantásticos" para la F1 2027



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Singapur



15 d



Racing Bulls "no tiene apuro" por decidir entre tres pilotos "fantásticos" para la F1 2027





Liam Lawson se sintió solo en el GP de Bahréin en Malasia, te contamos la razón



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Bahrein



18 d



Liam Lawson se sintió solo en el GP de Bahréin en Malasia, te contamos la razón





Briatore denuncia la diferencia de criterio de los comisarios para sancionar a Colapinto y no a Lindblad



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Bahrein



22 d



Briatore denuncia la diferencia de criterio de los comisarios para sancionar a Colapinto y no a Lindblad

Últimas noticias





Racing Bulls debate entre premiar a Lawson o apostar por Tsolov



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de Estados Unidos



2 min



Racing Bulls debate entre premiar a Lawson o apostar por Tsolov





El calvario interminable de Jorge Martín desde que fichó por Aprilia



MotoGP



MGP MotoGP



GP de Australia



18 min



El calvario interminable de Jorge Martín desde que fichó por Aprilia





Austin castiga a los F1 2026: baches, rebotes y setups rígidos complican el equilibrio



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de Estados Unidos



22 min



Austin castiga a los F1 2026: baches, rebotes y setups rígidos complican el equilibrio





Adrian Newey: Christian Horner y yo seguimos siendo amigos, a pesar del libro



Fórmula 1



F1 Fórmula 1 33 min



Adrian Newey: Christian Horner y yo seguimos siendo amigos, a pesar del libro

Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.

From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.

You have 2 options:

Become a subscriber.

Disable your adblocker.

Suscríbase ahora Already subscribed? Sign in here

Already disabled your adblocker?

Reload page

Gestionar Alertas

Suscríbete