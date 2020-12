¿Quiénes son los nuevos inversores de McLaren?

Luego del estancamiento sufrido durante la era con Honda, el equipo ha mostrado un avance en los últimos años, y este domingo recibió un nuevo impulso cuando vencieron a Racing Point por el tercer lugar del campeonato de constructores.

El fin de semana se anunció que un consorcio liderado por un grupo de inversión americano llamado MSP Sports Capital había adquirido una participación inicial del 15% en McLaren Racing - que podría llegar hasta el 33% - por un valor de 249 millones de dólares.

Esto marcó un momento significativo para McLaren Racing, luego de que el 2020 ha sido complicado en términos económicos tras haber sido golpeados por la pandemia por COVID-19, por lo que ahora apuntan a un futuro prometedor.

¿Pero quiénes son MSP Sports Capital, los nuevos inversores de McLaren?

MSP Sports Capital se formó en 2019 como una nueva sociedad entre Jeff Moorad, Jahm Najafi, Arne Rees y Steve Wasserman, que según su propio sitio web figuran como los cuatro socios de la empresa. Su misión es "invertir en equipos deportivos profesionales, ligas y empresas del ecosistema deportivo".

A pesar de la relativa juventud de la empresa, la experiencia que hay detrás de ella es considerable. Moorad comenzó como agente de jugadores en la década de 1980, y creció hasta convertirse en una pieza importante dentro de los deportes americanos. Pasó a ser accionista y director general de los Diamondbacks de Arizona, de la MLB, en 2004 antes de liderar la compra de los Padres de San Diego en 2009. El equipo de California se vendió tres años después de ese movimiento por 800 millones de dólares.

Además de ser socio de MSP Sports Capital, Jahm Najafi dirige The Najafi Companies, que formaba parte del consorcio incluido en el acuerdo. Najafi también tiene una gran experiencia en inversiones dentro y fuera de los deportes. Está involucrado en la NBA, con una participación en el equipo de baloncesto de los Soles de Phoenix.

Moorad ya tiene experiencia dentro del deporte motor luego de haber comprado el equipo de NASCAR llamado Hall of Fame Racing en 2007 junto con Tom Garfinkel, que ahora está involucrado en el proyecto del Gran Premio de Miami como director ejecutivo de los Delfines de Miami de la NFL. A través de NASCAR, Moorad conoció al futuro director general de McLaren Racing, Zak Brown, sentando las bases para la nueva inversión.

"Fui invitado a la carrera de Bahréin en marzo de 2019, y asistí como invitado de Mumtalakat (el fondo de riqueza soberana de Bahréin), y durante una reunión, me preguntaron si me interesaría ver a Zak", recordó Moorad.

"Conocía a Zak, había interactuado con él cuando era dueño de un equipo de NASCAR. Toda esta nueva relación comenzó en este nuevo viaje cuando me preguntaron si me gustaría volver a reunirme con él, a lo que dije que sí”.

"Zak nos presentó a Jahm y a mí con el jeque Mohammed durante su época como presidente de McLaren, y fue un placer conocer a Mohammed, a quien visitamos por separado en otro viaje a Bahréin y en un par de viajes a Londres”.

"Luego, cuando (el presidente ejecutivo) Paul Walsh se incorporó, Zak recomendó un día que Jahm y yo nos pusiéramos en contacto con Paul”.

“Pasamos algún tiempo conversando con Paul, tiempo con Zak a través de videollamadas. Fue así como determinamos que podría haber un acuerdo o una asociación que podría evolucionar. Fue en ese momento cuando empezamos a soñar en lo que podríamos lograr de forma conjunta”.

Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

MSP Sports Capital ha estado interesado desde hace un tiempo en ingresar a la Fórmula 1. Moorad confirmó que hubo conversaciones con Force India durante el concurso de administración en 2018 y que finalmente fue vendido al grupo liderado por Lawrence Stroll.

“En retrospectiva nos dio una buena idea a nosotros para conocer un poco el deporte”, dijo Moorad.

"Teníamos un interés mucho menos serio en Williams, pero también echamos un vistazo. No creo que pudiéramos estar más satisfechos con cómo ha resultado esto para nosotros”.

"Una vez que nuestras discusiones comenzaron en serio con Paul y Zak, no miramos atrás. Este era el equipo en el que estábamos interesados”.

“Nuestra primera opción era McLaren, así que si existía una oportunidad de crear una relación o sociedad con ellos, era lo mejor, por lo que estábamos bastante satisfechos”.

Para McLaren y Brown, la inversión llega en un momento en que las estrellas parecen estar alineadas en Woking. El equipo utilizará unidades de potencia Mercedes el próximo año, mientras que el tope de gastos y los planes para invertir en recursos técnicos como un nuevo túnel de viento para hacer de McLaren un jugador importante en la F1 una vez más, son parte de la estrategia para avanzar.

"Si se observa lo que Liberty ha reunido, con la distribución de los ingresos, la forma de gobierno, las normas técnicas, pero lo más importante desde el punto de vista fiscal, el tope de costos, ahora tengo y tenemos un plan de negocios y una trayectoria con rentabilidad", dijo Brown.

"Creo que antes de la limitación de los costos, ese escenario no era factible, así que ahora estamos sentados en un plan que nos da la oportunidad de volver al frente de la parrilla, y con suerte el escalón más alto del podio, mientras que al mismo tiempo tenemos un camino hacia la rentabilidad”.

Mclaren team shot on track in Bahrain, Carlos Sainz Jr., McLaren MCL35 Lando Norris, McLaren MCL35, Zak Brown, CEO, McLaren Racing and Andreas Seidl, Team Principal, McLaren

Photo by: Steven Tee / Motorsport Images