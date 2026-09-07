¿Quién durmió peor anoche tras el Gran Premio de Italia? George Russell

Intento elegir los temas para esta columna con un poco más de imaginación que simplemente preguntarme quién lo pasó peor en el gran premio más reciente. Al fin y al cabo, no quiero aburrir a nuestros lectores escribiendo sobre Lance Stroll y compañía cada semana.

Por eso no tenía realmente intención de escribir sobre George Russell. Después de Suzuka y Barcelona, colegas míos ya le han hecho dormir mal dos veces este año. Y, sin embargo, esta vez simplemente no puedo pasarlo por alto. Aunque, por un momento, estuve tentado de ocuparme de Flavio Briatore en su lugar, tras su extraña aparición en la rueda de prensa de jefes de equipo del viernes.

Si Briatore cree de verdad que uno de los jueces de apelación estaba parcializado, muy bien. Pero lanzar una acusación de esa magnitud al ámbito público de una rueda de prensa de la FIA, maximizando en el proceso el posible daño reputacional tanto para la FIA como para McLaren —con el espíritu de "algo quedará"—, es una forma de hacer negocios que, incluso en la pecera de tiburones de la Fórmula 1, ya no encaja con los estándares éticos de 2026.

Estoy bastante seguro de que, si los papeles se hubieran invertido, un caballero como Andrea Stella habría planteado teorías conspirativas de ese tipo primero en un entorno más privado, antes de buscar el máximo nivel posible de publicidad.

Pero da igual. Flavio es Flavio, la obra de su vida está fuera de discusión, y guerreros insignificantes del teclado como yo probablemente deberíamos estar agradecidos de que, en una Fórmula 1 cada vez más homogeneizada, aún existan personajes como él. Para bien o para mal. Y recalco: lo digo completamente sin ironía. De verdad.

Así que, George Russell. Otra vez.

Si imaginan un universo paralelo sin Kimi Antonelli, la vida sería perfectamente buena para el piloto de 28 años. Fue el piloto más destacado de una generación excepcionalmente fuerte de Fórmula 2 en la que también figuraba un tal Lando Norris, que resulta ser el vigente campeón del mundo de Fórmula 1. Mercedes, como se predijo, ha desarrollado el paquete global más fuerte bajo el nuevo reglamento, Russell estaría liderando el campeonato cómodamente y estaría bien encaminado hacia convertirse por fin en campeón del mundo.

Si tan solo Antonelli no estuviera ahí.

Porque la extraordinaria remontada por el pelotón del italiano, ahora de 20 años, en Monza fue un punto de inflexión para Russell, y creo que apenas está empezando a darse cuenta de ello.

Hubo un momento en la rueda de prensa de la FIA después de la carrera que ofreció un vistazo de eso. Antonelli ni siquiera había llegado todavía, aún abriéndose paso entre una triunfal entrevista de ganador tras otra para las televisiones, mientras Russell y el tercer clasificado Max Verstappen ya estaban sentados dentro de la sala con aire acondicionado en la parte trasera del paddock de Monza que suele servir de escenario para las sesiones oficiales de medios postcarrera de la FIA.

El moderador Tom Clarkson señaló la desventaja actual de 66 puntos de Russell y preguntó al piloto de Mercedes cómo evaluaba sus opciones de convertirse de algún modo todavía en Campeón del Mundo de Fórmula 1 en 2026. Russell se puso reflexivo. Dijo cosas como: "Definitivamente Kimi lo tiene bajo control", "ni siquiera estoy pensando en una remontada", y que darle la vuelta a la situación sería "excepcionalmente difícil".

George Russell terminó segundo detrás de su compañero de equipo Kimi Antonelli, quien había largado 19º. Photo by: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Y, por encima de todo: "Simplemente estoy aceptando que las cosas son como son y voy a disfrutarlo de aquí en adelante e intentar ganar tantas carreras como sea posible".

Bum.

Está profundamente incrustado en el ADN de casi todos los pilotos de carreras creer que él es el más grande y el mejor. Incluso cuando el mundo exterior llega a una conclusión completamente distinta, los pilotos de carreras tienen la costumbre de encontrar explicaciones para la derrota que preservan su propia versión de la realidad.

"Sí, ganó el otro. Pero si esto, aquello y lo de más allá me hubieran salido solo un poco diferente, todo habría sido completamente distinto".

El problema de Russell es este: en Monza, hizo un trabajo casi óptimo de principio a fin. No cometió errores significativos, su equipo no lo saboteó y no fue víctima de ninguna circunstancia externa. Incluso la decisión de no parar bajo el VSC, que inyectó brevemente un nuevo impulso a la carrera mientras Russell logró, al menos durante un tiempo, mantenerse en su batalla de yo-yo con Antonelli, fue objetivamente lógica.

Lo que queda, cuando se despoja todo lo demás, es esto: nada ni nadie podría haber detenido a Antonelli en aquel domingo histórico en el Parco di Monza.

Fue uno de esos días especiales en los que se separa el trigo de la paja y algo genuinamente grande empieza a crecer. Como Montecarlo 1984 con Ayrton Senna, Spa 1992 con Michael Schumacher, o Interlagos 2016 con Verstappen.

La actuación de Antonelli fue tan excepcional que ni siquiera el ADN de piloto de carreras de Russell, funcionando en pleno modo de autodefensa, pudo ya dar con una explicación plausible de cómo el tipo del otro coche podría haber sido batible de algún modo en circunstancias diferentes.

Kimi Antonelli ha sido comparado con Ayrton Senna por más de un experto de la F1. Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Este puede ser el punto en el que Russell tiene que enfrentarse a la posibilidad de que cumplir el sueño de toda su vida de levantar el trofeo del Campeonato del Mundo en la cima del automovilismo vaya a ser muy, muy difícil mientras comparta equipo con este italiano despreocupado, cuyo talento natural Nico Rosberg ya no es el único en comparar con el de Senna.

Y, sin embargo, es precisamente la historia de Rosberg la que quizá ofrece a Russell el último rayo de esperanza en el horizonte.

A finales de 2015, quedaban muy pocas personas que creyeran que el alemán aún podía romper la supremacía de Lewis Hamilton con la misma maquinaria. Yo mismo escribí entonces que Rosberg probablemente nunca sería campeón del mundo. Me equivoqué.

Hay muy pocos expertos que, en el contexto histórico, describirían a Rosberg como un talento mayor que Hamilton. Siete títulos mundiales cuentan su propia historia. Pero a finales de 2015, Rosberg se apartó, miró hacia dentro, de algún modo logró desplazar un poco más los límites de su propia capacidad y, en 2016, mediante una memorable muestra de determinación y con un poco de la suerte que tiende a favorecer a quienes la merecen, se convirtió después de todo en campeón del mundo de Fórmula 1.

Quizá Russell debería invitar a Rosberg a una copa de Lambrusco y preguntarle exactamente cómo lo consiguió.

Porque los logros extraordinarios requieren actuaciones extraordinarias, y Rosberg logró producir una al menos una vez en su carrera. Contra todo pronóstico.

No puede haber duda de que Russell es uno de los mejores pilotos de su generación. Durante el próximo año o dos, averiguaremos si eso basta.

La historia de la Fórmula 1 está llena de talentos excepcionales que nunca llegaron a ser campeones del mundo. Stirling Moss, por ejemplo. Ronnie Peterson. Stefan Bellof. O, en tiempos más recientes, Jean Alesi y Juan Pablo Montoya.

¿Podría la carrera de George Russell reflejar la de Giancarlo Fisichella? Photo by: Motorsport Images

Giancarlo Fisichella, otro italiano, también fue considerado durante muchos años un talento sobresaliente. En el invierno de 2004/05, cuando su equipo Renault por fin le había dado un coche capaz de ganar, escribí el reportaje de portada para una revista impresa: una previa de la temporada con los principales aspirantes al campeonato del mundo.

Después de que saliera la revista, me llamó el entonces mánager de Fisichella, Enrico Zanarini. Estaba furioso porque, de entre todos, el compañero de equipo de Fisichella, Fernando Alonso, todavía en gran medida una incógnita en aquel momento, había aparecido en la portada. Tampoco, por cierto, había entrado Fisichella en las imágenes más pequeñas con los otros candidatos al campeonato, donde en su lugar habíamos elegido a pilotos como Schumacher y Kimi Raikkonen.

Al final, Alonso realmente se convirtió en Campeón del Mundo. Y Fisichella pasó a la historia de los grandes premios no como campeón, sino como un talento eterno e incumplido.

Russell se encuentra ahora en una posición similar.

Cuando miremos atrás dentro de 20 años, ¿veremos una carrera como la de Fisichella: talento sobresaliente, pero finalmente ningún título? ¿O encontrará Russell un camino y se convertirá después de todo en un Rosberg?

Si no, puede que uno de mis colegas en la redacción acabe teniendo razón cuando bromeó ayer: "Pronto será Russell quien haga las entrevistas en lugar de David Coulthard. La misma trayectoria profesional".

Hay una cosa, sin embargo, que nadie puede arrebatarle a Russell.

En lo deportivo, puede que haya sido uno de los perdedores del Gran Premio de Italia de 2026. En el plano humano, fue uno de los grandes ganadores de la tarde del domingo.

George Russell admitió que Kimi Antonelli está rindiendo "increíblemente bien". Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Nadie se lo habría reprochado si hubiera estado algo contenido durante los aplausos obligatorios a Antonelli en el podio. Al fin y al cabo, acababa de experimentar una de las humillaciones más dolorosas de su carrera en el automovilismo.

Pero Russell soportó los abucheos y silbidos —de los que el público italiano realmente podría haber prescindido— como un caballero, y demostró qué gran deportista es.

Antonelli merecía tener este campeonato bajo control, dijo. "Está rindiendo increíblemente bien".

E incluso cuando Russell se permitió brevemente preguntarse cómo podría haberse desarrollado la carrera sin el VSC, añadió de inmediato: "Pero, ya sabes, eso no le quita absolutamente nada a la carrera de Kimi".

Quizá no fue el que sostenía el trofeo mayor el domingo. Pero fue, sin duda, un deportista que sabe afrontar derrotas dolorosas como debe hacerlo un deportista.

Flavio Briatore podría tomar ejemplo de él.