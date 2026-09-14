¿Quién durmió peor anoche tras el GP de España de F1 2026? Carlos Sainz

Estimados lectores y lectoras, hace exactamente diez años que la Fórmula 1 corrió por primera vez por las calles de Bakú, el 19 de junio de 2016. Todo el mundo esperaba con expectación el estreno del Gran Premio en Azerbaiyán, y muchos habían pronosticado una carrera caótica con numerosos accidentes en el circuito urbano. Al final, las cosas fueron muy diferentes, y el Gran Premio de Europa permitió a muchos aficionados a la Fórmula 1 dormir tranquilos, y eso ya a primera hora de la tarde.

Todavía recuerdo muy bien que, en el centro de prensa de Bakú —ubicado, de forma poco convencional, no directamente en el paddock, sino en el hotel Hilton, justo al lado—, muchos compañeros periodistas ni siquiera estaban viendo la Fórmula 1, sino Le Mans. Y es que, en la más clásica de todas las carreras de 24 horas, el Toyota que iba en cabeza se averió prácticamente en el último minuto, y Porsche se llevó inesperadamente la victoria. Un drama de proporciones históricas.

Probablemente, muchos ya se hayan olvidado del primer ganador en Bakú. Fue Nico Rosberg, es decir, aquel hombre que, unos meses más tarde, se convertiría en campeón del mundo de Fórmula 1. Y aquel hombre que ayer por la tarde, durante la retransmisión televisiva en inglés de Sky, dijo: "Carlos Sainz era el embajador. Así que tenemos que criticar a Carlos Sainz".

La crítica de Rosberg se refiere al circuito de Bakú, donde el domingo tuvo lugar un estreno de Gran Premio tan soporífero como el de hace diez años en Bakú. Con una diferencia, en mi opinión, fundamental: Puede que la primera carrera de Fórmula 1 en Azerbaiyán fuera poco emocionante desde el punto de vista deportivo. Sin embargo, las imágenes de televisión sí lo fueron, con el emblemático recorrido por el casco antiguo y el espectacular telón de fondo del perfil urbano de una ciudad cuya prosperidad está impregnada del olor a petróleo y gas.

La retransmisión televisiva desde Madrid mostraba de vez en cuando imágenes tomadas desde drones o helicópteros de una de las metrópolis indiscutiblemente más bellas de Europa. Pero cada vez que la atención se centraba en el propio circuito, este tenía el encanto de un "canal de hormigón", como señaló Alexander Wurz en su papel de experto en la cadena austriaca ORF.

Madring: curvas fantásticas, carreras mediocres, escenario aburrido

El presidente del sindicato de pilotos GPDA criticó con sutileza el proyecto de Madring al decir, entre otras cosas: "¿Estoy ahora en Australia, en Valencia, aquí en Madrid, dónde estoy? ¿O en Yeda? Estos circuitos urbanos siempre tienen el mismo aspecto. Eso significa que no represento a mi ciudad anfitriona de una forma muy atractiva. Se podrían hacer algunas cosas al respecto".

La gran diferencia es que, mientras que en Bakú o Singapur el circuito de Fórmula 1 se construyó en pleno centro de la ciudad, el "Madring" se encuentra en el recinto ferial de la ciudad. Probablemente porque, en una democracia europea, puede resultar algo más complejo y burocrático celebrar un Gran Premio en pleno casco antiguo que en una autocracia asiática.

A esto se suma que la carrera apenas ha entusiasmado a nadie. El "Madring" combina el anti-encanto arisco del proyecto anterior de Valencia con un trazado que hace que adelantar sea casi imposible. Un Mónaco para pobres, se podría decir con sarcasmo.

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Por cierto, casi nadie tuvo el valor de decirlo abiertamente. Es sorprendente hasta qué punto los jefes de equipo de la Fórmula 1 son ahora capaces de contenerse a la hora de no hablar mal de un nuevo producto. Antes de que Liberty Media sacara el deporte a bolsa, supongo que quizá habría sido diferente.

No obstante, probablemente sea inapropiado utilizar ahora eso contra Carlos Sainz, como hace Nico Rosberg, debido a su papel como embajador oficial. El diseño del circuito es obra de otros, y él tampoco tiene la culpa de que el recinto ferial de su ciudad natal tenga precisamente el atractivo táctil propio de un recinto ferial.

Sainz en Madrid: como un jugador de PlayStation

De lo que sí es responsable, sin embargo, es de esa maniobra al estilo PlayStation nada más salir. Sainz salió genial de la línea de salida y se adelantó a tres rivales al acelerar hacia la primera curva. Allí, al más puro estilo de un jugador aficionado, quería adelantarse a los dos siguientes, pero, en lugar de eso, resbaló con la rueda delantera derecha bloqueada y chocó contra el VCARB de Yuki Tsunoda. Los aficionados a los videojuegos que hay entre nosotros probablemente habrían abandonado la partida tras un comienzo así y lo habrían vuelto a intentar de inmediato. Pero la realidad se entromete y nos agua la fiesta.

Que Sainz describa a posteriori esta maniobra a ciegas como "un pequeño contacto con Tsunoda, en el que me dañé los bajos", hace reír a cualquiera que vuelva a ver con calma su perspectiva a bordo. Que los comisarios de la FIA no le impusieran ninguna sanción por esa acción solo puede deberse a la ventaja de correr en casa.

Más adelante en la carrera sí que le impusieron cinco segundos, aunque por otra maniobra con su compatriota Fernando Alonso. Este se enfureció por la radio de boxes: "Me ha empujado contra el muro, tío. En la salida chocó contra dos pilotos. Y ahora, al frenar, me empuja contra el muro". Y lo único que se le ocurrió a Sainz sobre esa situación límite fue: "Fernando solo se ha quejado por la radio para que me pongan una sanción. Como siempre".

En definitiva, ninguno de los dos españoles tuvo protagonismo alguno en su Gran Premio de casa. Sainz acabó abandonando porque ya no le veía sentido a seguir esforzándose con tan poca carga aerodinámica. "Espero que este sea el último año en el que luche por el puesto 16 aquí en Madrid. A partir del año que viene, espero volver a luchar por algo más", afirma.

La verdad es que no tenía otra opción...

Un optimismo que probablemente no muchos comparten. Sainz acaba de renovar su contrato con Williams y, por mucho que se esfuerce en venderlo bajo el pretexto de que cree en la perspectiva a largo plazo del proyecto, la verdad es que: si hubiera tenido una oferta de Mercedes, Ferrari, McLaren o Red Bull, la habría aceptado, por supuesto, sin pestañear.

La fe de Sainz en Williams, vista con un toque de sarcasmo, se basa sobre todo en el hecho de que, de todos modos, no tenía otras opciones que fueran mejores. Pero no puede dejar que eso figure como su cita en el comunicado de prensa de Williams sobre la renovación del contrato.

A sus 32 años y tras haber pasado por Red Bull (Toro Rosso), McLaren y, más recientemente, Ferrari, probablemente ya haya dejado atrás la época dorada de su carrera en la Fórmula 1, pues en una era en la que los jóvenes salvajes como Kimi Antonelli están pisando fuerte, parece difícil imaginar que, en algún momento, un director de equipo con un coche ganador decida conscientemente sacarlo del olvido y darle la oportunidad de convertirse, a pesar de todo, en campeón del mundo.

Una verdad que, puesta así por escrito, suena bastante cruda. Y que no significa necesariamente que el español haya fracasado en su trayectoria.

Por qué, a pesar de todo, es una carrera exitosa

Sainz compite en la Fórmula 1 desde 2015, ha ganado nada menos que cuatro Grandes Premios y ha ganado millones en equipos legendarios como McLaren y Ferrari. En su primera temporada en Toro Rosso estuvo casi a la altura de un tal Max Verstappen y, con el paso de los años, se ha labrado la reputación de no solo tener buen pie en el acelerador, sino también la inteligencia y la visión de futuro de un empresario de éxito. Es que no puede negar los genes de su padre. Tampoco en lo que respecta a su atractivo físico.

Pero lo de ganar un campeonato mundial de Fórmula 1, visto con objetividad, ya no va a ser posible en esta vida. No porque de vez en cuando le ocurra un domingo de bloqueo mental como el de ayer en Madrid. Sino porque los grandes ya no lo quieren, y porque me cuesta imaginar cómo podría salir adelante con Williams en los próximos años.

Quizá, visto en retrospectiva, habría sido más inteligente fichar por Audi en lugar de por Williams, donde el entonces jefe de equipo (de Sauber), Andreas Seidl, lo quería a toda costa. Puede que, en 2026, Audi tampoco haya avanzado mucho más. Pero las posibilidades de dar el salto con un equipo oficial probablemente sean un poco mejores que con Williams.

Sainz y su padre, al haber pasado por alto de alguna manera a Lewis Hamilton en su juego de fichajes, esperaban en secreto que quizá se les abriera una puerta en Red Bull o incluso en Mercedes. Pero ya entonces Toto Wolff prefirió darle una oportunidad al desconocido Antonelli en lugar del veterano Sainz. Y los Verstappen se quedaron, al final, exactamente donde estaban.

Al final no fue Audi, sino Williams, y posiblemente el comienzo del último capítulo de la carrera de Sainz en la Fórmula 1. Es muy posible que siga dando tumbos en la zona media durante unos años más. Es bastante improbable que llegue a mucho más que eso.

Quizá le convendría más aprovechar su talento en otro lugar, donde pueda lucirse mejor. En una clásica carrera de resistencia como la de Le Mans, por ejemplo, o en el "Infierno Verde" del Nürburgring. Allí, Sainz podría incluso volver a medirse con Verstappen y Antonelli en algún momento en el futuro. A ese nivel tan alto que es digno de un hombre de su calibre.

Gracias: Christian Nimmervoll

Nota: Es inherente a la naturaleza de esta columna que refleje mi percepción subjetiva. Quien no esté de acuerdo, puede debatirlo conmigo en mi página de Facebook "Formel 1 inside mit Christian Nimmervoll". Allí no se publican principalmente "noticias de última hora" del mundo de los Grandes Premios, sino, sobre todo, análisis estrictamente subjetivos y, en ocasiones, bastante mordaces de los acontecimientos más importantes que tienen lugar entre bastidores en la Fórmula 1.