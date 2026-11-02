Fórmula 1 GP de México

¿Quién durmió mejor anoche tras el GP de México? Kimi Antonelli

Un chico que le cae bien a todos ganó el campeonato mundial

Oleg Karpov

Publicado: 2 nov 2026, 10:33

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¿Por dónde empezar al intentar digerir el campeonato de Kimi Antonelli? ¿Qué se puede decir al respecto? Quizá empezar por los números. Esta victoria es histórica. No es solo el más joven en ganar el título de F1; superó el récord anterior por más de tres años. Lo consiguió con una temporada casi perfecta, apenas la segunda en F1. Y ahora mismo, en este preciso momento, está por delante en el campeonato de dos múltiples campeones del mundo y talentos generacionales por derecho propio, Max Verstappen y Lewis Hamilton, ambos ya sin siquiera una posibilidad matemática de desafiarlo cuando todavía restan cuatro fechas.

Hay que hablar de un talento increíble. A los 20 años, y con apenas cinco años de experiencia compitiendo en autos, ese talento excepcional por sí solo fue suficiente para conseguir una victoria en el campeonato, aunque todo indica que todavía tiene mucho margen de crecimiento. Tiene que ser así, como con cualquiera tan joven.

Inevitablemente, también se hablará del coche, pero nadie puede negar los números. Una mirada rápida a la clasificación después del Gran Premio de México alcanza para entender que no es solo Mercedes: es Antonelli marcando la diferencia.

También está su actitud ante las carreras y la vida. Lo dedicado que es a su pasión, lo rigurosamente que trabaja sobre sí mismo y cómo consigue seguir siendo un chico normal fuera del paddock.

Y luego está su personalidad. Amable, humilde, educado, generoso, respetuoso de los demás. Kimi Antonelli es un piloto que cualquier jefe de equipo mataría por tener, y un hijo que cualquier padre soñaría con tener. En el mundo demencial de hoy, es una historia sobre cómo se puede lograr todo lo que uno quiere sin dejar de ser todas esas cosas, y es una historia fantástica, que conmueve. Es imposible que no te caiga bien, y también la manera en que hace las cosas.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Pero no es solo una historia sobre talento. También es una historia sobre cómo hacer que ese talento brille.

Tener talento, al fin y al cabo, es un don. Detectarlo y hacerlo florecer es una habilidad.

Y hay que reconocerle a Toto Wolff: le mostró a todos cómo se hace. La manera en que él y todo el equipo Mercedes lograron no solo detectar a Antonelli, sino convertirlo en éxito, tan rápido y de forma tan brillante, es un ejemplo de manual de cómo se cuida un talento.

Debería enseñarse en escuelas de gestión. Debería ser un caso de estudio, y una hoja de ruta para quienes aspiran a ser líderes.

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No hace falta repasarlo todo otra vez, pero hubo suficientes momentos en los que Wolff podría haber dudado o dejado que las dudas tomaran el control. La difícil campaña de Antonelli en F2. Aquel accidente en Monza. Esa horrenda parte media del año pasado, y la tormenta mediática posterior. Esos son solo los momentos que vimos. Probablemente haya más que no conocemos. Sin embargo, Wolff y su equipo atravesaron todo eso con un principio en mente: lo respaldaron, lo apoyaron, siguieron creyendo en él, porque sabían lo que tenían. Se comprometieron. Y él devolvió esa confianza por completo. No hay duda de que entregará más.

Cuando, minutos después de terminada la carrera, el adjunto de Toto, Bradley Lord, recibió un micrófono para una entrevista con F1 TV, habló exactamente de eso.

"El día que Lewis nos dijo que se iba, Toto entró en la oficina y Kimi, y llamamos a Kimi y le dijimos: ¿puedes venir a la fábrica?", recordó. "Justo estaba en Silverstone, haciendo pruebas. Y nos sentamos en la oficina de Toto y Toto le dijo: 'podrías ser tú'. Aquí está esta noticia de Lewis. 'Podrías ser tú, Kimi'.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Toto Wolff, Mercedes

Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

"Y Toto creyó en eso desde el primer segundo, desde el primer momento en que apareció la oportunidad de subirlo a un coche, creyó que haríamos esto y que sería un éxito.

"Y esa convicción nos llevó a través de los momentos difíciles. Así que este es el éxito de Kimi, ante todo. Pero también, sí, como dije, viene desde arriba y viene de la determinación y la fe de Toto en que teníamos un pequeño, teníamos un diamante que necesitábamos pulir un poco, pero teníamos un diamante.

"Y hoy demuestra que eso era cierto".

Lo rodearon de las personas adecuadas. En especial Peter Bonnington, por supuesto. Probablemente nunca sabremos qué tan seria fue la tentación para el propio Bono de seguir a Hamilton, el hombre con el que había logrado tanto, y perseguir el sueño en rojo. ¿Hubo un momento en el que pensó en irse? Tal vez no lo hubo. Pero confiarle la tarea de pulir ese diamante a él, y a todo el grupo alrededor del piloto, fue otro gran movimiento de Wolff. Porque no solo ayudaron a Antonelli a crecer. Lograron que siguiera disfrutando, y que no se derrumbara bajo la presión.

"Quiero decir, Kimi trabaja con el ingeniero de carrera más exitoso que este deporte haya visto", dijo Bradley. "Así que Bono es una figura increíble, serena, una guía.

"Y él sería el primero en decir que es la punta de un iceberg alrededor de Kimi, con Stephane, con Marcelo, el ingeniero de rendimiento, el ingeniero de controles, con Georgios en el lado de la unidad de potencia, con Danny, que se encarga de toda su agenda, Sofia con los viajes, Rosa con las relaciones públicas, Sergi es su entrenador. Hay todo un grupo y toda una burbuja que construimos y armamos.

"Y el resultado es un joven que simplemente ama la vida y, ya sabes, sí, lidia con la presión de la F1, pero no está sobrepasado por ella y puede disfrutar.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Photo by: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

"Y me encantó [ver] después de Bakú, se habló mucho de si este era el momento en el que se derrumbaba. Voló a Malasia y fue a un parque acuático con Sergi. Y eso es todo lo que necesitas saber sobre Kimi. Ya sabes, tiene 20 años y está viviendo su mejor vida. Y eso era lo que queríamos para él. Simplemente disfrutar el viaje, disfrutar la aventura, dejar que el talento fluya".

Y es el propio Bradley, junto con Rosa Herrero Venegas, Adam McDaid y muchos otros del equipo de comunicación de Mercedes, quienes cumplieron su parte para proteger a Antonelli del escrutinio mediático y hacer que se sintiera cómodo con la presión del mundo exterior. Y aunque los que estamos del otro lado, los periodistas, muchas veces quedamos frustrados por pedidos rechazados, especialmente al principio, ellos sabían exactamente lo que hacían.

Porque Wolff no solo creyó él mismo en el talento de Antonelli: se aseguró de que todo el equipo también lo hiciera.

"Quiero decir, sí, empieza desde arriba y empieza con Toto", dijo Lord. "Empieza con Ola [Källenius, CEO de Mercedes-Benz Group] y toda la junta en Stuttgart y pasa por James [Allison] y su equipo técnico, Show [Andrew Shovlin] y Ron [Meadows], los muchachos en el muro de boxes, [Darren] Howell en Brixworth y todos los ingenieros increíbles de HPP también. Y, ya sabes, desde la última vez que ganamos un campeonato, más de la mitad de este equipo es gente nueva desde 2021.

"Así que tuvimos un período enorme de cambios, llegó sangre nueva, fresca, ideas frescas, talento fresco. Y es muy, muy especial tener un período difícil y luego volver también a lo más alto. Pero todo empieza desde arriba y desde Toto y su liderazgo increíble y su negativa absoluta a no ganar.

"Y nos sigue empujando y empuja a todos con muchísima fuerza, pero este es el resultado y vale la pena".

Mercedes no solo necesitaba detectar el talento de Antonelli, cuidarlo, pulirlo y ayudarlo a florecer camino a su primer título de pilotos desde 2020. Necesitaba reinventarse después de una etapa difícil bajo el reglamento anterior, y el verdadero número de decisiones correctas tomadas en el camino solo lo conocen los de adentro. Eso seguramente también requirió cuidar y sacar lo mejor de cientos de otras personas talentosas, aunque el caso de Antonelli sea el más visible.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Photo by: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

Pero también es un reflejo de la cultura que Wolff y su equipo lograron construir en su regreso a la cima. Lo que ocurrió ahora es la prueba definitiva de cómo se puede crear el propio éxito confiando en aquellos en los que uno cree, y dándoles todo lo que necesitan para rendir.

Y no hay mucho más que decir, en realidad. Salvo felicidades, y bien hecho.

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