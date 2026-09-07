¿Quién durmió mejor anoche tras el Gran Premio de Italia? Marco Antonelli

Los adjetivos están sobrevalorados. Los hechos y las cifras suelen decir más que las palabras. Una victoria partiendo desde la 19ª posición de la parrilla. La primera victoria de un italiano en Monza desde 1966. Con solo 20 años. En su segunda temporada en la Fórmula 1.

Llámalo sensacional. Fantástico. Impresionante. Mágico. Extraordinario. Notable. Increíble. Histórico. Son solo palabras. El mero hecho de que Kimi Antonelli ganara el Gran Premio de Italia tras adelantar a casi todo el pelotón lo dice todo.

Y… solo dos años después de su primera sesión de FP1 en este mismo circuito. Aquella que terminó contra las barreras apenas 10 minutos después de que comenzara.

Ese accidente contribuyó en gran medida a que muchos se formaran la opinión de que Mercedes había sobreestimado el potencial de Antonelli o lo había lanzado a la F1 demasiado pronto. Decían que los recuerdos de Toto Wolff sobre la pérdida de Max Verstappen a manos de Red Bull allá por 2014 le habían nublado la mente. Pensaban que Antonelli no se acercaba ni de lejos al potencial de Verstappen. Creían que simplemente se lo había sobrevalorado.

Mercedes y Wolff nunca dieron marcha atrás. Ascenso a la F1 a los 18 años, tras una única temporada —bastante mediocre, para ser justos— en la F2. Directamente al asiento que había dejado vacante el siete veces campeón del mundo.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Foto de: Clive Rose / Fórmula 1 vía Getty Images

Incluso estrenaron un documental tan solo dos meses después del inicio de su primera temporada, en colaboración con uno de los patrocinadores, por supuesto: The Seat.

¿Lo has visto? La verdad es que está bastante bien si te tragas todo el contenido promocional.

El accidente de Monza formaba parte de esa película y ocupaba una parte bastante considerable del vídeo de 40 minutos.

"Ese día, decepcioné a toda mi familia, a mi padre", dice Kimi, sentado frente a la cámara. "No estaba nada contento".

Wolff es sin duda alguien que ha desempeñado un papel fundamental en la carrera de Antonelli, junto con Gwen Lagrue, el director saliente del programa juvenil de Mercedes, pero fue el padre de Kimi, Marco, quien sentó las bases. No suele hablar con los medios de comunicación, y los detalles de los inicios de la carrera de su hijo no son tan conocidos como, por ejemplo, los de Verstappen. Sí, Marco también fue piloto, pero, al fin y al cabo, no fue piloto de F1.

Una de esas raras ocasiones se produjo hace solo unos días, cuando el diario italiano La Gazzetta dello Sport publicó una entrevista con Antonelli padre tras el vigésimo cumpleaños de Kimi.

"También espero que siga siendo quien es, amable y generoso, y que continúe haciendo lo que le apasiona durante el mayor tiempo posible", declaró Marco al periódico deportivo más importante de Italia.

Marco Antonelli celebra en el parque cerrado. Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images vía Getty Images

Kimi parece, efectivamente, un chico amable y generoso, lo que probablemente se lo pone aún más difícil a alguien como George Russell. Ni siquiera puedes odiar al chico, por mucho que te siga ganando: ¡tan simpático fuera de la pista, pero conduciendo como un demonio!

Sin embargo, a pesar de que ahora lo hace parecer todo un juego, sin duda ha sido un camino difícil, tanto para el hijo como para el padre. Y quizás también para su relación. Puede que Marco nunca dejara solo a su hijo en una gasolinera tras una carrera de karts decepcionante, pero los padres de los deportistas de éxito suelen ser exigentes.

Hay un momento en el documental en el que se les ve juntos en un coche durante el invierno previo a la primera temporada de Kimi en la F1, con Marco al volante. Su hijo dice que, de niño, no entendía por qué su padre era tan duro con él.

"Esto es algo de lo que nunca hablamos, pero este momento es una oportunidad para explicarlo", responde Antonelli padre. "A menudo pienso en todas las veces que te grité, en todas las veces que me enojé contigo. Tú decías: 'Mi padre es un idiota. ¿Por qué hace eso?'. La razón es que, lamentablemente, en mi carrera no pude avanzar. No pude aprovechar las oportunidades que tuve. Por eso discutíamos, porque probablemente te estaba pidiendo que hicieras más de lo que podías en ese momento".

Esto te da al menos una idea de cómo pudo haber sido ese camino.

En una de sus escasas entrevistas posteriores, Marco admitiría que él mismo —como padre— probablemente no creía en el potencial de Kimi tanto como Wolff. Ahora, admite que su hijo también está superando sus expectativas.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Foto de: Bryn Lennon / Fórmula 1 vía Getty Images

El último gran reto para Antonelli parece ser ahora mantener los pies en la tierra. Porque hay motivos de sobra para que empiecen a despegar. Ganar en Monza desde la última fila de la parrilla le reportará elogios por todas partes.

Italia, sin duda, no se medirá a la hora de demostrarle su cariño.

Seguramente muchos lo proclamarán campeón del mundo tras esta carrera, dada la diferencia con Russell en el campeonato. Y muy pronto empezará a pensar en convertirse en uno él mismo, si es que no lo ha hecho ya.

Por ahora, sigue ahuyentando esos pensamientos, al menos cuando habla con la prensa.

"Quiero decir, sin duda ha sido un año muy sólido hasta ahora, pero aún quedan muchas carreras y, por lo tanto, todavía puede pasar cualquier cosa", murmuró de nuevo el domingo tras su histórica, sensacional y extraordinaria victoria. "Y ya hemos visto cómo las cosas pueden dar un giro muy rápido. Así que, por mi parte, como he dicho muchas veces, voy a ir carrera a carrera, centrarme en lo que puedo controlar y aprovechar al máximo cada oportunidad que se me presente".

Seguro que a su padre le parecerá bien esa respuesta. Y sin duda hará todo lo posible para asegurarse de que Kimi no se deje llevar por todo lo que está a punto de llegar. Pero eso es algo en lo que pensar más adelante.

Por ahora, sin embargo, Marco Antonelli puede limitarse a ser un padre orgulloso.