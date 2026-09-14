¿Quién durmió mejor anoche tras el GP de España de F1 2026? Lando Norris

¡Qué ironía! Lando Norris encontró las palabras exactas para su equipo durante la vuelta de enfriamiento en el circuito de Madring. "Fuimos demasiado rápidos, eso fue todo"

Eso es literalmente lo que sucedió, ¿verdad? Lance Stroll aparcó su Aston Martin en la curva 20 durante la vuelta 13 —tenía un problema de frenos; no es que simplemente se hubiera hartado de la carrera, dicho sea de paso— y Norris estaba a solo unas curvas del lugar, con una cómoda ventaja de unos seis segundos sobre Kimi Antonelli.

Si hubiera sido apenas tres o cuatro segundos más lento en ese primer relevo con neumáticos medios, habría tenido tiempo de entrar en boxes poco después, cuando los comisarios de pista se dieron cuenta de que aún debían empujar el coche verde hacia una zona más segura. Y, bueno, quizá el propio Lance podría haberse esforzado más por aparcarlo en un sitio más adecuado, ya que había espacio de sobra. Pero tal vez realmente estaba harto de ese coche y sintió una tentación irresistible de bajarse de él cuanto antes.

En fin, las cosas fueron así. Esos pocos segundos determinaron el ganador del Gran Premio de España inaugural en Madring.

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Rui Marques no tuvo más remedio que activar el VSC (Virtual Safety Car) y desencadenar una serie de paradas en boxes. Curiosamente, incluso con la parada lenta de McLaren, Norris habría mantenido suficiente ventaja sobre Kimi para seguir liderando si hubiera entrado en ese preciso momento. Pero no estaba destinado a ser.

La ventaja de seis segundos que Norris tenía sobre Antonelli acabó, en la práctica, con sus posibilidades de ganar la carrera. Acababa de pasar la entrada a boxes y, dos segundos después, tuvo que reducir la velocidad para cumplir con las normas del coche de seguridad virtual. La sincronización hizo que no lograra completar la vuelta al circuito de Madring antes de que los comisarios trasladaran el Aston Martin a un lugar más seguro. Mientras tanto, casi toda la parrilla aprovechó esa ventana para realizar paradas "baratas", obligando a Norris a cambiar neumáticos en condiciones de bandera verde.

Lando Norris, McLaren Photo by: Rudy Carezzevoli / Getty Images

Si tan solo hubiera sido un poco más lento en esas vueltas iniciales, habría estado entre ellos, habría salido en cabeza tras la parada y se habría llevado la victoria con comodidad.

Ni siquiera el propio Antonelli se sentía del todo satisfecho con la situación.

"Está bien ganar, pero no se siente igual de bien", admitió el italiano ante James Hinchcliffe nada más bajarse del coche y recibir el micrófono con el logotipo de la F1 para contarle al mundo cómo había sido su carrera.

Jolyon Palmer, compañero de Hinchcliffe en el equipo de retransmisión de la F1, había comentado algo a principios de semana sobre la suerte de Antonelli este año: con el rumbo que han tomado las cosas últimamente, Kimi tendría muchas posibilidades de ganar la lotería. Y es difícil negar que, el domingo en Madrid, se llevó el premio gordo por pura casualidad.

Esto no quiere decir, ni mucho menos, que no merezca liderar el campeonato o ganar carreras —habría que estar loco para pensar tal cosa—, pero está claro que la vida no le está poniendo a prueba tanto como el año pasado.

Sin embargo, Norris fue el verdadero mejor piloto del fin de semana; algo habitual desde que McLaren resurgió gracias a las mejoras introducidas en Hungría (a excepción de Monza). Debería haber sido la tercera victoria de Norris en cuatro carreras. Aunque ya es demasiado tarde para hablar de una lucha real por el título, sin duda habría ilusionado a más de un observador entusiasta.

"Qué mala suerte hoy, chicos", dijo Norris mientras regresaba tranquilamente a la calle de boxes. "Merecíamos ganar con bastante claridad, así que muchas gracias. No pensaba que tuviéramos opciones aquí, pero deberíamos haber ganado. Bien hecho, equipo. A seguir así".

Y añadió: "Yo seguiré rindiendo al máximo". ¿Qué les parece esa demostración de confianza?

Lando Norris, McLaren Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Señaló acertadamente en la rueda de prensa que la situación del coche de seguridad virtual (VSC) no era la primera vez que alguien perdía una carrera de esa manera, admitiendo al mismo tiempo que él mismo se había beneficiado de la suerte en el pasado. Al fin y al cabo, ganó su primera carrera en Miami, en gran medida, gracias a la oportuna aparición de un coche de seguridad. Así que, como suele decirse, todo vuelve; si no es esta vez, seguro que ganará más carreras este año.

Y qué gran transformación ha experimentado desde aquella victoria en Miami hace dos años y medio.

El Lando Norris de la época anterior a esa victoria en Miami —aquel que aún no conocía el triunfo— se caracterizaba por la autocrítica y una actitud autodespreciativa. Esa frase de "seguiré rindiendo" que soltó por radio dice mucho de lo bien que comprende ahora sus propias fortalezas.

Seguirá habiendo quien diga que su título del año pasado tal vez no fue del todo merecido, ya que en 2025 hubo al menos un piloto en la parrilla que hizo un mejor trabajo. Sin embargo, en estas últimas carreras hemos visto a un Norris en su momento de plenitud absoluta.

Últimamente se habla mucho de cómo la normativa de la F1 para 2026 ha reducido la diferencia que pueden marcar los pilotos. Max Verstappen acaparó titulares la semana pasada tras su entrevista con la BBC, al citar el ejemplo de Liam Lawson para demostrar que los mejores pilotos ya no son capaces de marcar tanta diferencia.

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Es un comentario bastante duro, pero Max tiene razón en cierto modo. Lawson estuvo muy lejos de su nivel durante aquellos dos fines de semana memorables del año pasado y, de repente, está sumando puntos en circunstancias aparentemente idénticas. Claro que eso no tiene en cuenta el contexto general, pero la teoría, cuanto menos, resulta válida.

Kimi Antonelli, Mercedes, Lewis Hamilton, Ferrari, Max Verstappen, Red Bull Racing, Lando Norris, McLaren Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

George Russell —obligado ahora a dar explicaciones semana tras semana— habló sobre los estilos de pilotaje durante su sesión de diez minutos con la prensa mundial el jueves. Y dio nombres. Al parecer, sugirió que el resurgir de Lewis Hamilton este año tiene el mismo origen que el dominio que en su día mostró Kimi: ambos comparten estilos de pilotaje similares. Además, incluyó a Lando en esa lista de pilotos beneficiados por los cambios en el reglamento.

Sin embargo, Norris echa por tierra ambas teorías.

No es solo este año cuando ha hecho que Oscar Piastri parezca un piloto del montón; eso ya ocurría en 2025. Lo que sucede es que, este año, la brecha no deja de agrandarse. Norris eclipsa por completo al australiano; la diferencia entre ambos no podría ser más evidente, y tal vez tampoco más amplia.

Y es que resulta difícil recordar actuaciones destacadas de Piastri este año, a menos que contemos su brillante interpretación en el último anuncio de Google Pixel, donde dice: "Mira a Oscar Piastri marcar la vuelta rápida".

Lo cierto es que Piastri no ha firmado muchas buenas vueltas este año, mientras que Norris ha protagonizado muchísimas.

Así pues, las teorías de Verstappen y Russell no terminan de cuadrar. Norris está demostrando que ambos se equivocan: él sí puede marcar la diferencia. Y no es solo cuestión de estilo de pilotaje.

Seamos sinceros: este año está fuera de la lucha por el campeonato. No habrá remontada, porque rachas como la que protagonizó Max Verstappen el año pasado no ocurren todos los días. Y aunque Toto Wolff —el del "vaso medio vacío"— diga que es demasiado pronto para que Antonelli piense en el campeonato, es probable que su departamento de marketing ya esté trabajando a pleno rendimiento en el lanzamiento de productos y en una gira triunfal para la joven superestrella italiana.

Lando Norris, McLaren Photo by: Federico Basile

Así que, en realidad, no hay motivo para entristecerse por este VSC. Norris solo perdió una victoria: una que no necesita desesperadamente en este momento y que, casi con toda seguridad, volverá a conseguir muy pronto.

Lo más importante para él es que su equipo parece haber recuperado plenamente su nivel. Hay algo en esa organización, bajo la dirección de Andrea Stella, que resulta imposible no admirar. La forma en que McLaren aborda hoy el desarrollo del coche, eliminando debilidades una a una, es un ejemplo de la gran eficiencia que han alcanzado sus procesos.

Además, Norris transmite ahora la imagen de ser el producto ideal de ese McLaren: un piloto con un potencial enorme que ha sido pulido y mejorado con el tiempo, transformado mediante un trabajo preciso en la fuerza competitiva que es hoy.

La temporada 2026 de F1 está prácticamente decidida. Con una ventaja de 81 puntos sobre su rival más cercano —que ni siquiera es Norris—, Antonelli no dejará escapar el título.

Sin embargo, de cara a 2027, con McLaren recuperando su mejor forma y Norris rebosante de confianza, la lucha será sin duda mucho más reñida.

Ser extremadamente rápido le reportará a Norris muchas más victorias de las que le costará en el futuro.