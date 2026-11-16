Fórmula 1 Las Vegas GP

¿Qué queda todavía en juego en la F1 2026 a tres carreras del final?

Los dos títulos mundiales ya se han definido esta temporada, pero eso no significa que el último triplete de 2026 vaya a carecer de importancia. Aquí está todo lo que deberías seguir de cerca en los grandes premios de Las Vegas, Qatar y Abu Dhabi

Benjamin Vinel

Publicado: 16 nov 2026, 10:24

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Una batalla a cinco por el subcampeonato de pilotos

Kimi Antonelli arrasó para conseguir su primer título mundial y convertirse en el campeón mundial más joven de la Fórmula 1, pero detrás de él está todo por jugarse, y más apretado que nunca.

Como el piloto que más puntos sumó en las últimas ocho rondas, Max Verstappen escaló al segundo puesto del campeonato, pero eso no significa que vaya a ser cómodamente el subcampeón de este año. George Russell, Lewis Hamilton, Charles Leclerc y Lando Norris están a 33 puntos del piloto de Red Bull, con un máximo de 75 puntos todavía disponibles.

Quien termine segundo y tercero tendrá entonces el privilegio de asistir a la gala de fin de temporada de la FIA como integrante del podio, una perspectiva que suele ser disfrutable para algunos pilotos y abrumadora para otros.

El jefe de equipo Toto Wolff dijo que la prioridad de Mercedes ahora podría ser asegurar un 1-2 en el campeonato de pilotos, quizás suavizando el golpe de una campaña desalentadora para George Russell, pero no a todos les importa tanto.

"No voy a decir que no significa nada, pero no es algo en lo que me enfoque", dijo Lewis Hamilton sobre la posibilidad de terminar segundo. "Creo que ganar el campeonato es lo único que realmente nos importa a cualquiera de nosotros. Quiero decir, quizás a algunas personas sí les importen las otras posiciones, pero para mí, mi único foco está en asegurarme de que consigamos el segundo puesto en el campeonato de constructores".

A Verstappen, desde luego, no le importa. "Para mí personalmente, no me importa si soy segundo, tercero o cuarto", dijo el neerlandés sobre sus posibilidades en el campeonato, allá por Singapur. "O sea, sí, no cambia nada. Pero solo quiero divertirme hasta el final, ya sabes, intentar ir por el éxito de un día". Ocho podios consecutivos, incluidas tres victorias en las últimas cinco rondas, parecen demostrar su punto.

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Otras tres oportunidades para que Oscar Piastri e Isack Hadjar ganen

Oscar Piastri, McLaren, Isack Hadjar, Red Bull Racing

Photo by: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Oscar Piastri e Isack Hadjar tienen dos cosas en común: son los únicos pilotos de equipos de punta que fueron ampliamente superados por sus compañeros y los únicos que, hasta ahora, no lograron ganar un gran premio en 2026.

Ambos consiguieron un par de podios cada uno sin haber tenido nunca una opción real de victoria. El hecho de que nunca hayan clasificado en la primera fila no ayuda.

Eso no sorprende demasiado en el caso de Hadjar, en su segundo año, que está emparejado con el formidable Verstappen, pero en el de Piastri resulta algo más desconcertante; el contendiente al título de 2025 ha tenido dificultades para adaptar su estilo de conducción a la nueva maquinaria de la F1, especialmente a la hora de encontrar el límite.

"Definitivamente es algo en lo que he estado trabajando mucho. Ha habido señales de progreso en eso, pero está llevando más tiempo del que esperaba", admitió en México.

Hadjar está en una situación muy diferente. "Este año, por alguna razón, siento que no manejé mucho", dijo en Brasil, después de haberse perdido tres carreras por lesionarse la muñeca en agosto. "Ya sabes, Arabia Saudita, Bahréin cancelada, y después tuve una pausa de dos meses durante el receso de verano, y ahora siento que todavía tengo mucho en el tanque. Me da un poco de tristeza que ya estemos en el final, porque siento que todavía puedo avanzar mucho este año".

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Para ser justos, Hadjar tuvo su cuota de mala fortuna en las rondas anteriores. "Eso es lo que lo hace más frustrante para mí ahora mismo", añadió. "En las últimas carreras, ni siquiera pude estar entre los cinco primeros, excepto en Malasia; siempre pasó algo el domingo.

"Pero va a encajar. Es solo cuestión de tiempo, y de mi lado, creo que el ritmo ha sido decente, así que solo quiero seguir empujando, y cualquier cosa puede pasar con las condiciones. Así que hay que mantenerse muy, muy atento". Fue recompensado con un podio en Brasil; ¿podrá hacerlo aún mejor en la próxima?

Red Bull contra McLaren por el tercer puesto en el campeonato de constructores

Max Verstappen, Red Bull Racing, Lando Norris, McLaren

Photo by: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

La batalla principal en el campeonato de constructores será entre Red Bull y McLaren por la tercera posición. Ferrari, que está segunda, ciertamente no está matemáticamente fuera de alcance, pero cuenta con una ventaja de 95 puntos sobre Red Bull, con 129 todavía en juego. Un giro así exigiría tres debacles de la Scuderia y podios constantes de Hadjar.

Con Red Bull en 415 puntos y McLaren en 398, sin embargo, está todo por jugarse. Red Bull se lanzó al frente del grupo en los últimos meses —sumó 152 puntos desde Azerbaiyán hasta México, con McLaren quedando en 59—, pero la última actualización del MCL40 ayudó a Norris a ganar el GP de Brasil.

El director de Red Bull, Laurent Mekies, describió a McLaren como "un poco más rápido" en la carrera de Interlagos, aunque las condiciones de lluvia no fueron del todo representativas de lo que probablemente se verá en Las Vegas, Qatar y Abu Dhabi, pero se esperan más actualizaciones en Nevada.

"Es gracias a estas [últimas] mejoras que ahora estamos en condiciones de luchar por la victoria, combinado seguramente con las condiciones", dijo el jefe de equipo de McLaren, Andrea Stella. "Y estas mejoras, en primer lugar, se complementarán con algunas piezas más que llegan en Vegas. Y forman la base de lo que será el coche del año que viene.

"Así que es alentador para la trayectoria de McLaren que parezcamos capaces de transformar nuestro desarrollo en rendimiento en pista".

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Haas contra Audi por la séptima posición

Oliver Bearman, Haas F1 Team, Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team

Photo by: Clive Mason / Getty Images

Con Racing Bulls y Alpine sólidamente quinto y sexto en la clasificación, nuestra atención se centra ahora en Haas y Audi: una historia de dos temporadas.

La nueva era de la F1 comenzó de manera impresionante para el equipo estadounidense, con Oliver Bearman terminando séptimo en Australia y quinto en China. Los 17 puntos sumados en esos dos fines de semana representan más de la mitad del total actual de Haas, que es de 31, ya que el equipo perdió terreno a lo largo de la campaña en medio de problemas de consistencia con el VF-26.

Esto recuerda de manera intrigante a la primera temporada del equipo, exactamente hace 10 años, cuando Romain Grosjean sumó 18 puntos en las dos primeras citas antes de que la cifra final del equipo quedara estancada en 29.

Mientras tanto, la primera campaña de Audi en la F1 después de tomar completamente el control de la estructura Sauber comenzó con un rendimiento discreto, con su primera unidad de potencia sufriendo algo frente a la mayoría de los motores rivales. Pero el R26 se convirtió en un coche capaz de sumar puntos de forma constante en manos de Gabriel Bortoleto y Nico Hulkenberg, de ahí que haya recuperado una desventaja de 19 puntos con Haas y ahora esté a solo tres puntos.

Así que el impulso está claramente del lado de Audi, que de hecho superó a Haas en clasificación en 18 de los 20 grandes premios disputados hasta ahora, especialmente porque el segundo coche de Haas ahora lo maneja Rafael Camara, que debutó la última vez en Brasil. Pese al ritmo puro del novato, su falta de experiencia podría costar caro en una pelea tan ajustada.

"Realmente quiero manejar las expectativas aquí", dijo el jefe de equipo de Haas, Ayao Komatsu, en Brasil. "Y eso significa que no estoy poniendo ninguna presión sobre Rafa, ¿verdad?

"Por supuesto, como Haas F1, estamos en una pelea apretada en el campeonato con Audi. Pero, de nuevo, ese no es su problema, si quieres decirlo así; eso recae en nosotros. Nuestro trabajo es realmente crear un entorno que no tenga ninguna de esas presiones extra".

¿Aston Martin puede dar la sorpresa?

Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Photo by: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

El 2026 de Aston Martin ha sido poco menos que un desastre, particularmente en medio de la falta de potencia, fiabilidad y manejabilidad de la unidad de potencia Honda, algo que quedó dolorosamente claro en muchas ocasiones.

‘Dolorosamente claro’ también podría describir con precisión la falta de disfrute de un abatido Lance Stroll, ya que se retira de la mayoría de las carreras y sus respuestas a los medios —que nunca fueron demasiado locuaces para empezar— se volvieron casi monosilábicas.

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Fernando Alonso no ha estado mucho más feliz, pero hay que reconocerle que tuvo impacto cada vez que fue mínimamente posible. Aston tiene ahora siete puntos en su haber, cortesía de la brillante actuación del bicampeón para terminar octavo en Malasia.

Es poco probable que Alonso pueda brillar en Las Vegas —la deficiencia del tren motriz Honda puede ser demasiado evidente con ese tramo de casi 2 km a fondo por el Strip—, pero un trazado sinuoso como Losail podría ser una oportunidad decente para conseguir un resultado para Aston.

Da la casualidad de que el equipo está apenas cinco puntos detrás de Williams, noveno en el campeonato de constructores, que solo sumó uno en los últimos 14 grandes premios. Todo lo que Aston necesitaría sería que Alonso lograra un séptimo puesto, suponiendo que su rival no sume más de un punto de aquí al final de la temporada.

"Llegamos a cada evento con la motivación, el impulso y la pasión que teníamos al principio de la temporada para sumar todos los puntos posibles", dijo el director de Williams, James Vowles, a Sky Sports F1 en Brasil. "Lo que más estoy señalando es que ahora simplemente es una tarea mucho más difícil, pero eso no significa que el equipo no esté motivado.

"De hecho, me sorprendería que miraras alrededor y no encontraras a la gente, sorprendentemente, de buen ánimo. Pueden ver lo que viene en el futuro, pero nuestro objetivo hasta el final de la temporada sigue siendo asegurarnos de que nuestro último punto anotado no haya sido hace unas carreras". Será una tarea muy difícil.

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