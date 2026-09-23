¿Qué hay detrás del retraso en la cancelación de los GP de Qatar y Abu Dhabi?

Dado el conflicto en curso en Medio Oriente, desde hace ya varios meses se da por hecho que la cancelación de los Grandes Premios de Qatar y Abu Dhabi que cierran la temporada no solo es probable, sino inevitable.

El titular de los derechos comerciales ha estado elaborando planes de contingencia mientras, de cara al exterior, mantiene que estas carreras siguen en pie. Muchos en el paddock de la F1 han hecho lo mismo: los hoteles en las inmediaciones de Imola están casi completamente reservados para el fin de semana ocupado por la ronda de Abu Dhabi.

A pesar de la suposición de que Qatar y Abu Dhabi serán inevitablemente cancelados, los promotores de esas carreras siguen mostrando de cara al exterior su determinación de que se celebren según lo previsto. Abu Dhabi ha llegado a anunciar actuaciones musicales, entre ellas Zara Larsson, The Script, Imagine Dragons y Lewis Capaldi. Quienes dan importancia a lo que la gente dice en redes sociales observarán que Larsson ha afirmado posteriormente que no irá.

Todo esto forma parte de un tira y afloja en curso sobre quién pagará la cuenta. En términos generales, cuando los promotores cancelan carreras, son ellos quienes acaban perdiendo dinero, ya que sus contratos con la F1 les obligan a pagar de todos modos la tasa de homologación. Si el titular de los derechos comerciales cancela las carreras, renuncia a esas tasas.

Se ha informado ampliamente de que las tasas de Qatar y Abu Dhabi son de 55 millones y 40 millones de dólares al año, respectivamente, pero se entiende que estas cifras son muy especulativas. No obstante, las sumas en juego son significativas.

Los contratos varían entre promotores, especialmente en aquellas carreras que cuentan con respaldo estatal en lugar de entidades comerciales convencionales. Pero cuando se cancelan eventos y se pierde dinero, siempre habrá una disputa por la responsabilidad, especialmente cuando las cancelaciones vienen impuestas por circunstancias externas.

Tal es el valor comercial de la hospitalidad, la cartelería junto a la pista y otros patrocinios que las posibles repercusiones financieras van mucho más allá de las tasas de homologación. Por eso Bahréin celebra su carrera en Malasia, en la práctica alquilando el circuito para que tanto él como la F1 puedan cumplir sus obligaciones contractuales.

La F1 irá a Malasia este año para disputar el GP de Bahréin, Photo by: Peter J Fox / Getty Images

"Tomaremos la decisión en el momento adecuado", dijo el CEO de la F1, Stefano Domenicali, a finales de julio. "Ese momento no será antes de mediados de septiembre. Para nosotros hoy, las carreras de Qatar y Abu Dhabi están confirmadas. "Por cierto, ya están agotadas. Eso es una señal increíble de cuánto más grande es el deporte que el problema que vive nuestro mundo. Pero, por supuesto, si la situación no estuviera más clara de la forma en que creemos que debería estarlo, antes de mediados de septiembre, tomaremos la decisión."

Además de mostrar una perspectiva bastante insensible sobre la importancia de la F1 en relación con la geopolítica, este pronunciamiento también enturbió el panorama sobre cuándo se tomaría la decisión: ¿antes o después de mediados de septiembre? Sea como sea, esa fecha ya ha pasado.

Domenicali también confirmó que, si se cancelaban las dos últimas rondas, la temporada no terminaría con una doble cita en Las Vegas. Aunque algunas fuentes siguen afirmando que tal evento es probable, no lo es. La F1 ya tiene que andar con cuidado con los otros actores implicados en Las Vegas y se entiende que celebrar allí eventos consecutivos definitivamente no sería bien recibido por la comunidad empresarial local. Una doble cita también coincidiría con el feriado de Día de Acción de Gracias.

La necesidad de encontrar una sede para una ronda final en caso de que los GP de Qatar y Abu Dhabi no se celebren también es contractual. Tal como están las cosas, si desaparecieran del calendario, la F1 se quedaría con 22 rondas. Aunque esto le permitiría cumplir la mayoría de sus contratos de retransmisión de TV, se entiende que al menos uno estipula 23.

Imola era vista como una apuesta segura para la final de la temporada, pero durante el fin de semana del Gran Premio de Italia salió a la luz que la F1 ha encontrado una resistencia significativa por parte de Qatar y Abu Dhabi respecto a la cancelación de sus rondas. El resultado más satisfactorio desde el punto de vista comercial sería que la supuesta ronda en Imola fuera una carrera proxy para una de ellas, como ocurre con el Gran Premio de Bahréin en Malasia.

Imola suena fuerte para cerrar la temporada de F1 este año. Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

Pero se entiende que tanto Qatar como Abu Dhabi están decididos a proyectar una imagen de normalidad, dado que ambos han invertido significativamente en establecer sus aeropuertos como importantes centros internacionales de viajes.

Por lo tanto, se avecinan días difíciles para el titular de los derechos comerciales, ya que tendrá que tomar pronto una decisión por razones logísticas. En su empeño por alcanzar las emisiones netas cero para 2030, la F1 transporta ahora una gran cantidad de equipo por mar. Esto implica naturalmente plazos más largos.

Más allá de los plazos que implica transportar infraestructura por vía marítima hasta la región del Golfo, está la cuestión práctica de que tenga que pasar por el estrecho de Ormuz, un punto que se abre y se cierra dependiendo del estado de las hostilidades entre Irán y Estados Unidos. Si las rondas finales se mantienen como están programadas actualmente, más carga tendría que ir por aire, aumentando tanto los costes como las emisiones.

Y mientras este juego de pulseadas entre el titular de los derechos comerciales y los promotores de Medio Oriente continúa desarrollándose, los equipos también tienen preguntas que hacer. Si se les exige transportar equipamiento y personal a lugares que han estado próximos a objetivos militares en un conflicto en curso, es poco probable que sus seguros les brinden cobertura.