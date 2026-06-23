Los dos primeros fines de semana de carrera de la temporada europea de la Fórmula 1 han servido como otra dosis de realidad para Aston Martin y su socio de motores Honda. Aunque Fernando Alonso consiguió el primer punto del equipo de la temporada en Mónaco, inmediatamente añadió que no era motivo de celebración.

Durante la clasificación en el principado, ambos coches de Aston Martin ocuparon las dos últimas posiciones, y esa imagen se repitió el fin de semana siguiente en Barcelona. En este circuito integral, el Aston Martin más rápido estuvo incluso a un segundo completo del ritmo del Cadillac más lento en la Q1.

Esto llevó a Alonso a decir en el corralito de prensa que Aston Martin tiene actualmente el chasis y la unidad de potencia más débil de la parrilla. Eso deja una enorme cantidad de trabajo por hacer en Silverstone y Sakura, con ambos pilotos depositando sus esperanzas en el paquete de mejoras que llegará más adelante este verano europeo: el primer paquete significativo de la temporada de Adrian Newey.

Los mayores problemas, sin embargo, siguen estando relacionados con la unidad de potencia y la caja de cambios. Respecto a lo primero, Honda reconoce que no está donde quiere estar, aunque el fabricante japonés encuentra esperanza en su anterior etapa en la F1, en la que un comienzo difícil acabó transformándose en títulos mundiales.

"El inicio de la temporada 2026 ha sido muy desafiante para nosotros. La posición actual no es donde queremos estar", admitió el presidente de HRC, Koji Watanabe, en un mensaje de vídeo especial.

"Sin embargo, en tiempos difíciles confiamos en el espíritu de superación que forma parte del ADN de Honda y HRC. En 2015, también afrontamos un inicio duro, pero nos hicimos más fuertes al no rendirnos nunca."

Watanabe se refiere al primer año de Honda en la era híbrida, que también resultó ser una campaña dolorosa cuando se asoció con McLaren.

Ese capítulo concreto de la asociación de Honda con el equipo con sede en Woking nunca prosperó, tras lo cual Honda unió fuerzas con Red Bull en 2018 — primero con el equipo hermano Toro Rosso y un año después con Red Bull, lo que llevó a múltiples títulos mundiales a partir de 2021.

Honda espera ahora una remontada similar, con la diferencia clave de que esta vez no pretende cambiar de socio. En su lugar, Honda todavía espera convertir su ambicioso proyecto con Aston Martin en un éxito a largo plazo.

"Nuestra relación con Aston Martin Aramco Formula 1 Team se fortalece cada día", insistió Watanabe.

Según él, en Barcelona se dio otro paso. El presidente de HRC estuvo presente en persona para debatir todos los problemas actuales y hablar con los miembros del equipo el jueves.

"En el reciente GP de España [Barcelona], tuvimos una reunión del equipo, lo que nos dio una gran oportunidad para comunicarnos abiertamente y fortalecer nuestra confianza. También disfruté hablando directamente con muchos miembros del equipo", confirmó Watanabe.

Motorsport.com entiende que esta reunión, celebrada en la unidad de hospitalidad del equipo, tuvo un carácter informal. Fue la primera reunión del equipo en el circuito este año, tras la cual Aston Martin y Honda tienen la intención de celebrar reuniones similares con más frecuencia durante el resto de la temporada, principalmente para reunir a todas las partes y crear oportunidades de hablar con los miembros del equipo sobre el terreno.

El ADUO ofrece un salvavidas, pero no una solución rápida

La lista de mejoras sigue siendo larga, como admitió el embajador del equipo Pedro de la Rosa en Mónaco al decir que, por el momento, no hay luz al final del túnel.

En lo que respecta a la unidad de potencia de Honda, fuertes vibraciones eclipsaron todo durante las primeras fases de la temporada. Tras resolver esos problemas, Honda ha podido ir desplazando gradualmente su atención hacia la manejabilidad, que también ha causado problemas a Alonso y Lance Stroll en los últimos meses.

Aunque se ha progresado en esas áreas, al fabricante con sede en Sakura todavía le falta una cantidad considerable de rendimiento puro, particularmente del lado del motor de combustión interna.

ADUO y las mejoras que se le concederán a Honda (dos para este año y dos para el próximo) brindan una oportunidad de recuperar parte de ese déficit, aunque Watanabe reconoció que será una batalla a largo plazo.

Si a eso se añade el hecho de que la caja de cambios —particularmente la sensación en las reducciones— sigue siendo motivo de preocupación, y que según Alonso el chasis necesita mejorar drásticamente, queda claro que los desafíos siguen siendo complejos.

"Pero nunca nos rendiremos, pase lo que pase", dijo Watanabe. "Entendemos que los resultados hasta ahora han sido frustrantes y compartimos ese sentimiento. Sin embargo, creemos que nuestro duro trabajo dará sus frutos y seguiremos avanzando."