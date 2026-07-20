¿Qué es lo que hace que Antonelli sea ahora un piloto tan bueno, según Toto Wolff?
Una nueva victoria en Spa-Francorchamps ha ampliado la ventaja de Antonelli en el campeonato de pilotos, justo un año después de haber vivido su fin de semana más difícil en la F1: el momento perfecto para que él y el jefe del equipo Mercedes, Wolff, reflexionen sobre ello.
Qué diferencia supone un año. Hace doce meses, en Spa-Francorchamps, un Kimi Antonelli con lágrimas en los ojos luchaba por mantener la compostura en la zona de prensa, en medio de un fin de semana de carreras de sprint que se convirtió en una auténtica pesadilla, en el que quedó eliminado dos veces en la Q1 y terminó ambas carreras muy atrás en la clasificación.
Ahora, Antonelli es el segundo piloto italiano con más éxitos en la historia de la Fórmula 1, tras haber triunfado este domingo en el Gran Premio de Bélgica, lo que le ha permitido ampliar su ventaja en el campeonato a 45 puntos sobre el nuevo segundo clasificado, Lewis Hamilton, con su compañero de equipo George Russell a cinco puntos más, tras su abandono en la primera vuelta.
El contraste no podría ser más marcado entre el novato de 18 años propenso a los errores por el que Mercedes apostó el año pasado y la estrella de 19 años a la que hemos estado viendo esta temporada. Según el director del equipo, Toto Wolff, esto se debe a la inestimable experiencia adquirida en 2025, así como a la sensata mentalidad de Antonelli tanto dentro como fuera del coche.
"Todos estamos sorprendidos", admitió Wolff tras la sexta victoria de Antonelli en su carrera —también la sexta en 2026—.
"Creo que la primera temporada transcurrió según lo previsto. Hubo grandes momentos en los que brilló su talento y momentos muy difíciles —ya sabes, esa larga racha sin resultados a mitad de temporada—, tal y como se esperaba. Y luego, tras el invierno, también tal y como se esperaba, ya conocía el entorno, sabía cuáles eran las presiones, conocía las exigencias del equipo tanto en el aspecto técnico como en el de marketing, y conocía los circuitos en los que íbamos a correr.
"Pero lo que no se esperaba es la serenidad y la estructura que ha aportado a su forma de pilotar. Con Kimi, tanto si la sesión había ido bien como mal, no se notaba ninguna diferencia en sus emociones durante el análisis posterior. Es absolutamente funcional. ¿Cuál es el problema? ¿Cómo lo resolvemos? ¿Cómo seguimos adelante? Y eso es nuevo. Y creo que por eso, ya sabes, es casi como si, cuando gana, no se le viera esa emoción absoluta que tendría casi cualquier joven de 19 años.
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes; Toto Wolff, Mercedes
Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images vía Getty Images
"Y, al mismo tiempo, [cuando] no consigue los resultados esperados… En Barcelona, cuando tuvimos el fallo mecánico, o incluso en Silverstone, vuelve a boxes y es él quien le dice al equipo: “Bueno, este es un deporte mecánico, estas cosas pueden pasar” —¡con solo 19 años! Es algo muy, muy impresionante de ver. Y creo que esta mentalidad y esta actitud son probablemente uno de los principales motores que le han permitido a su talento brillar tan pronto en su carrera".
Por su parte, también se le preguntó a Antonelli si se habría imaginado tal éxito hace doce meses, durante aquel angustioso fin de semana en Spa.
"No, en absoluto", respondió el italiano. "El año pasado, aquí, probablemente toqué fondo, así que fue un fin de semana muy difícil para mí a nivel mental. Pero este año ha sido, sin duda, mucho mejor. Si me hubieras preguntado el año pasado en este mismo momento, probablemente habría dicho que no".
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