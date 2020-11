¿Qué está en juego en los últimos tres grandes premios de 2020?

Bahrein (dos carreras) y Abu Dhabi pondrán definitivamente fin a la temporada 2020 de Fórmula 1, la del coronavirus, probablemente la más extraña de la historia.

Mercedes se coronó campeón del mundo de constructores a falta de cuatro citas y Hamilton, a falta de tres. Pero quedan tres grandes premios y por lo tanto hasta 78 puntos por alcanzarse en el mundial de pilotos y 44 en el de equipos. ¿Qué hay en juego en esas carreras más allá de los títulos?

Subcampeonato de pilotos 2020 de F1

Valtteri Bottas tiene en su mano ser subcampeón del mundo por segundo año consecutivo, pero un posible abandono puede acercar a un Verstappen que está a 27 puntos del finlandés. Parece complicado, pero en este 2020 nada es imposible...

El podio de la F1 2020, prácticamente decidido

Si entre Bottas y Verstappen las cosas parecen bastante claras, más definido aún está que ellos dos acompañarán a Hamilton en el 'podio' de la F1 2020. Checo Pérez es cuarto, a 70 puntos de Verstappen, y solo tres victorias y tres abandonos del holandés darían al mexicano la tercera plaza.

¿El mejor del resto en la F1?

En lo que tiene más opciones Sergio Pérez es en ser 'el mejor del resto', es decir, cuarto en el mundial de pilotos de F1 tras los dos Mercedes y Verstappen. Pérez lleva 100 puntos, por los 97 de Charles Leclerc y 96 de Daniel Ricciardo, sus principales rivales.

¿Podrá Sainz igualar su mejor puesto final en el mundial de pilotos de F1?

Tras esos seis pilotos aparece Carlos Sainz, séptimo, aunque a 21 puntos de Ricciardo. Si pudiera remontar, el madrileño igualaría su mejor resultado en un campeonato del mundo de F1, el sexto que alcanzó en 2019.

Pero Sainz también tiene una dura lucha tras él, y es que solo saca un punto a Lando Norris (75-74), por lo que quién será el piloto de McLaren mejor clasificado a final de año es otra de las incógnitas que quedan por resolverse.

Además, Sainz saca cinco puntos a Alex Albon, 12 a Pierre Gasly y 16 a Lance Stroll.

Titánica lucha por la tercera plaza en constructores

Racing Point es actualmente tercero en el mundial de constructores de F1 2020. Llevan 154 puntos, por los 149 de McLaren, los 136 de Renault y los 130 de Ferrari. Hay que tener en cuenta que cuanto mejor es la posición, mayores son los ingresos económicos que consiguen.

Y a su vez, dadas las limitaciones de desarrollo para 2021, los equipos que queden fuera del top 5 (ahora mismo Ferrari) gozarán de más horas de actividad en el túnel de viento. ¿Compensa una cosa con la otra?

Ferrari y su segunda peor clasificación en la historia del mundial de constructores de F1

Respecto al apartado anterior, y aunque Ferrari logró en Turquía su mejor resultado de la temporada, si no consuman la remontada y mantienen esa posición, la sexta, será su segundo peor resultado de la historia del mundial de constructores. Solo peor que lo que consiguieron en 1980, cuando fueron décimos en su año menos competitivo.

Gilles Villeneuve, Ferrari 126C con motor Turbo 1 / 9 Foto de: Sutton Motorsport Images Enzo Ferrari, Gilles Villeneuve, Ferrari and Roberto Nosetto 2 / 9 Foto de: Ercole Colombo Jody Scheckter, Ferrari 312 T5 3 / 9 Foto de: Jean-Philippe Legrand Alan Jones, Williams FW07B-Ford Cosworth, leads René Arnoux, Renault RE20, Jacques Laffite, Ligier JS11/15-Ford Cosworth, Carlos Reutemann, Williams FW07B-Ford Cosworth, Jean-Pierre Jabouille, Renault RE20, Nelson Piquet, Brabham BT49-Ford Cosworth, Bruno Giacomelli, Alfa Romeo 179B, Gilles Villeneuve, Jody Scheckter, both Ferrari 312T5, Mario Andretti, Lotus 81-Ford Cosworth, John Watson, McLaren M29C-Ford Cosworth, Didier Pironi, Ligier JS11/15-Ford Cosworth, Elio de Angelis, Lotus 81-Ford Cosworth, Riccardo Patrese, Arrows A3-Ford Cosworth, Jean-Pierre Jarier, Tyrrell 010-Ford Cosworth, Eddie Cheever, Osella FA1-Ford Cosworth, y Nigel Mansell, Lotus 81B-Ford Cosworth 4 / 9 Foto de: LAT Images Jean-Pierre Jabouille, Renault RE20, leads Nelson Piquet, Brabham BT49-Ford Cosworth, hidden, Bruno Giacomelli, Alfa Romeo 179B, Gilles Villeneuve, Jody Scheckter, both Ferrari 312T5, Mario Andretti, Lotus 81-Ford Cosworth, John Watson, McLaren M29C-Ford Cosworth, Didier Pironi, Ligier JS11/15-Ford Cosworth, Elio de Angelis, Lotus 81-Ford Cosworth, Riccardo Patrese, Arrows A3-Ford Cosworth, Jean-Pierre Jarier, Tyrrell 010-Ford Cosworth, Eddie Cheever, Osella FA1-Ford Cosworth, and Nigel Mansell, Lotus 81B-Ford Cosworth, at the start 5 / 9 Foto de: LAT Images Gilles Villeneuve, Ferrari 126C con motor Turbo 6 / 9 Foto de: Sutton Motorsport Images Gilles Villeneuve, Ferrari 312T5 7 / 9 Foto de: LAT Images Jody Scheckter, Ferrari 312 T5 8 / 9 Foto de: Jean-Philippe Legrand Presentación del Ferrari 126C 9 / 9 Foto de: Ferrari

¿Quitará alguien una pole a Mercedes en seco en la F1 2020?

Mercedes lleva 13 poles en 14 jornadas de clasificación de la F1 2020, es decir, ha logrado el primer puesto los sábados en el 93% de las ocasiones. Solo Lance Stroll, bajo la lluvia de Turquía, les arrebató ese privilegio, pero la gran duda es si alguien podrá hacer lo mismo en condiciones normales, en seco.

Si nadie lo logra, Mercedes sumará 16 y entrará en el top 5 de mayor número de poles en un mismo año.

Williams roza un récord histórico, ¿cómo acabará en esta F1 2020?

Williams lleva 0 puntos a falta de tres carreras, y puede ser este el primer año en el que no puntúen en la historia de la Fórmula 1. Además, si no remontan tres puntos a Haas, terminarán últimos... por tercer año consecutivo.

George Russell y la ausencia de puntos en la Fórmula 1

George Russell ha dejado muchas muestras de su gran talento en estos dos primeros años en Fórmula 1, pero aún no ha podido sumar ningún punto. Ni siquiera en las carreras alocadas que ha dejado resultados sorprendente ha podido pescar algo el británico.

De hecho, en 2019 Williams solo sumó un punto, pero fue obra de Robert Kubica. ¿Llegará el estreno del casillero de Russell?

¿Completarán el 17-0 Verstappen y Russell frente a Albon y Latifi?

Tras 14 jornadas de clasificación, Max Verstappen y el propio George Russell se han impuesto en todas a sus compañeros Alex Albon y Nicholas Latifi. Russell ya ganó 21-0 a Kubica en 2019, y si mantiene esa racha, llevará un 38-0 en sus primeras 38 sesiones de clasificación en Fórmula 1. Casi nada.

¿Alcanzará Hamilton las 100 pole positions en Fórmula 1?

La respuesta correcta es que prácticamente seguro que sí. Sin embargo, si preguntamos si logrará el centenar en este 2020, Hamilton tendrá que hacer pleno, ya que lleva 97 y solo quedan tres pole position en juego.

Lleva 9 este año y puede alcanzar las 12 que ya logró en 2016, aunque lo haría con mucho mejor porcentaje: aquel año eran 21 grandes premios y este, 17.

Lewis Hamilton consigue su primera 'pole position' en Canadá 2007 con el McLaren MP4-22 1 / 97 Foto de: XPB Images El británico celebra la pole en el GP de Estados Unidos 2007 2 / 97 Foto de: XPB Images Pole de Lewis Hamilton en Gran Bretaña 2007 3 / 97 Foto de: XPB Images Lewis Hamilton heredó la pole de Alonso en Hungría 2007 porque este le obstaculizó en un cambio de neumáticos 4 / 97 Foto de: XPB Images En Fuji 2007 bajo la lluvia 5 / 97 Foto de: XPB Images La sexta, en el GP de China 2007 6 / 97 Foto de: XPB Images Heikki Kovalainen, Lewis Hamilton, y Robert Kubica en Australia 2008 7 / 97 Foto de: XPB Images Hamilton en Canadá 2008 8 / 97 Foto de: XPB Images Lewis Hamilton con Felipe Massa y Heikki Kovalainen en Alemania 2008 9 / 97 Foto de: XPB Images Hamilton con el MP4-23 en el Hungaroring en 2008 10 / 97 Foto de: XPB Images La 11ª llegó en Spa-Francorchamps en 2008 11 / 97 Foto de: XPB Images En el GP de Japón de 2008 12 / 97 Foto de: XPB Images Lewis Hamilton y Felipe Massa en el GP de China 2008 13 / 97 Foto de: XPB Images Lewis Hamilton celebra la pole con su padre, Anthony Hamilton en Valencia 2009 14 / 97 Foto de: XPB Images Hamilton con Adrian Sutil y Kimi Raikkonen en un sorprendente 1-2-3 en parrilla logró su 15ª pole en Monza 2009 15 / 97 Foto de: XPB Images Unos jovencísimos Nico Rosberg, Lewis Hamilton y Sebastian Vettel en Singapur 2009 16 / 97 Foto de: XPB Images En Abu Dhabi 2009 llegó la 17ª 17 / 97 Foto de: XPB Images Hasta ocho meses después no llegaría la siguiente, en Canadá 2010, la única de ese año 18 / 97 Foto de: XPB Images Con un diseño especial en el mono, Hamilton lograba su única pole en 2011 en el GP de Corea 19 / 97 Foto de: XPB Images 20ª pole position en Australia 2012 20 / 97 Foto de: XPB Images Michael Schumacher, Lewis Hamilton y Jenson Button en Malasia 2012 21 / 97 Foto de: XPB Images En Hungría 2012 22 / 97 Foto de: XPB Images Massa y Hamilton en Monza 2012 23 / 97 Foto de: XPB Images El inglés en Singapur 2012 24 / 97 Foto de: XPB Images Celebró su 25ª pole position en Abu Dhabi 2012 25 / 97 Foto de: XPB Images Tras lograr la pole en Brasil 2012 con casco especial 26 / 97 Foto de: XPB Images La primera con Mercedes llegó en China 2013 27 / 97 Foto de: XPB Images Su primera pole en Silverstone desde 2007 cayó en 2013 28 / 97 Foto de: XPB Images Hamilton a bordo del W04 en Alemania 2013 29 / 97 Foto de: XPB Images En Hungría 2013 consiguió la 30ª 30 / 97 Foto de: XPB Images El inglés y un rubio Vettel en Bélgica 2013, última pole para Hamilton ese año 31 / 97 Foto de: XPB Images Miradas desafiantes en el GP de Australia de 2014 32 / 97 Foto de: XPB Images Segunda consecutiva del año en Malasia 2014 33 / 97 Foto de: XPB Images En China 2014 34 / 97 Foto de: XPB Images Hamilton consiguió la 35ª en España 2014 35 / 97 Foto de: XPB Images El británico en Monza 2014 36 / 97 Foto de: XPB Images El W05 en Singapur 2014 37 / 97 Foto de: XPB Images Hamilton logró la pole en el primer GP de Rusia en Sochi 2014 38 / 97 Foto de: XPB Images Hamilton salta fuera del coche medico en Australia 2015, cinco meses después de su última pole 39 / 97 Foto de: XPB Images 40ª pole del británico en Malasia 2015 40 / 97 Foto de: XPB Images Tercera consecutiva en China 2015 41 / 97 Foto de: XPB Images El británico entre las palmeras Shakir 2015 42 / 97 Foto de: XPB Images Hamilton regresó a la pole en Mónaco 2015 43 / 97 Foto de: XPB Images El W06 en Montreal 2015 44 / 97 Foto de: XPB Images El duelo entre los de Mercedes continuó en Austria 2015 45 / 97 Foto de: XPB Images Celebrando la 46ª en casa, en Silverstone 2015 46 / 97 Foto de: XPB Images En la rueda de prensa de la FIA en Hungría 2015 47 / 97 Foto de: XPB Images En Spa 2015 48 / 97 Foto de: XPB Images El de Mercedes en Italia 2015, última pole de la temporada para él 49 / 97 Foto de: XPB Images Medio año después, Hamilton lograba la 50ª en Australia 2016 50 / 97 Foto de: XPB Images En Bahrein 2016 sumó otra 51 / 97 Foto de: Mercedes AMG Rosberg y Hamilton el sábado en España 2016 52 / 97 Foto de: XPB Images En Canadá 2016 53 / 97 Foto de: XPB Images El de Mercedes en Austria 2016 54 / 97 Foto de: XPB Images Antes de salir a conseguir su cuarta pole en Silverstone en 2016 55 / 97 Foto de: Daimler AG Hamilton, impasible ante Sebastian Vettel en Italia 2016 56 / 97 Foto de: XPB Images En Malasia, esta temporada 57 / 97 Foto de: XPB Images Ricciardo, Hamilton y Rosberg en Austin 2016 58 / 97 Foto de: XPB Images El W07 en el Foro Sol del Autódromo Hermanos Rodríguez 59 / 97 Foto de: XPB Images Y la 60ª llegó en Interlagos 60 / 97 Foto de: XPB Images Con la 61 se aferraba a la posibilidad de llevarse el título de 2016 que acabó en manos de Rosberg 61 / 97 Foto de: XPB Images Año nuevo... pole nueva (Australia 2017) 62 / 97 Foto de: LAT Images Su segunda pole de la temporada 2017, la 63 de su carrera 63 / 97 Foto de: LAT Images En España se quedó a una de la 65 de Senna... 64 / 97 Foto de: Andrew Hone / Motorsport Images Y al fin en Canadá llegó a ese número, con Schumacher en el horizonte 65 / 97 Foto de: Sutton Motorsport Images En Azerbaiyán dejaba atrás a Senna y sumaba la 66 66 / 97 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images En Gran Bretaña, su gran premio local, se quedaba a una del récord 67 / 97 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Y llegó el momento en el que, en Spa, igualó el récord de Schumacher 68 / 97 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images La 69ª llegó en Monza bajo un intenso aguacero 69 / 97 Foto de: Sutton Motorsport Images La 70, en Malasia tras el problema de motor de Vettel 70 / 97 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Hamilton sumó la 71 un fin de semana después en Japón 71 / 97 Foto de: Sutton Motorsport Images El británico sumó la tercera consecutiva en su circuito fetiche: Austin 72 / 97 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Hamilton no volvió a lograr una pole hasta Australia 2018, en el arranque de la temporada 73 / 97 Foto de: Sutton Motorsport Images Hasta España no llegó la 74ª 74 / 97 Hamilton fue el mejor en clasificación en el regreso de Paul Ricard a la F1 75 / 97 Foto de: Manuel Goria / Motorsport Images En casa, Hamilton se hizo con la 76ª 76 / 97 Foto de: JEP / Motorsport Images Hamilton siguió sumando números a su récord en Budapest 2018 77 / 97 Foto de: Jerry Andre / Motorsport Images Hamilton también se impuso en Bélgica, en un circuito Ferrari 78 / 97 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images En Singapur, bajo los focos, Hamilton se acercó a la 80ª.... 79 / 97 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images ... la cual llegó en Japón 2018, en una sesión aderezada por la lluvia 80 / 97 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images La 81ª fue en un circuito que se le da de lujo, el de Austin 81 / 97 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images 82ª pole position en el GP de Brasil, ya como pentacampeón 82 / 97 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Pole número 83º, en Abu Dhabi. La undécima de 2018 83 / 97 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images 2019 comenzó como acabó 2018: con Lewis Hamilton logrando su pole position 84º 84 / 97 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images La 85ª llegó en Mónaco, en una vuelta estratosférica 85 / 97 Foto de: Jerry Andre / Motorsport Images En Francia aumentó su récord, con la 86ª 86 / 97 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images En Alemania consiguió la pole número 87 87 / 97 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Y 10 carreras después volvió a sumar una pole, en Abu Dhabi 2019 88 / 97 Foto de: Joe Portlock / Motorsport Images Ante el retraso en el inicio de la F1 2020 por la COVID-19, Hamilton no sumó su primera pole del curso hasta julio, en la segunda cita de la temporada y bajo la lluvia en Austria 89 / 97 Foto de: FIA Pool Pero una semana después, en Hungría, repitió logró y redondeó su récord, sumando la 90ª de su trayectoria en F1 90 / 97 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images La 91ª llegó en Silverstone, superando a un Valtteri Bottas que dominó el fin de semana hasta el momento y endosando más de un segundo al resto... 91 / 97 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Hamilton logró su 92ª pole position en Barcelona, tras un duelo cerrado con Bottas, por apenas 59 milésimas 92 / 97 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images En Bélgica, sumó una más, y homenajeó así al actor Chadwick Boseman, protagonista de 'Black Panther' 93 / 97 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images Solo 69 milésimas le hicieron llevarse su 94ª pole position en Italia 94 / 97 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images Redondeó la cifra a 95 en el primer (¿y último?) GP de la Toscana 95 / 97 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images La 96ª llegó dos semanas después, en Rusia 96 / 97 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Hamilton consiguió la 97 en el regreso de Portugal a la F1 97 / 97 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images

¿Será tan espectacular la segunda carrera de Bahrein como espera la F1?

Para poder completar el calendario sin viajar de más, la Fórmula 1 decidió organizar dos carreras en Bahrein, aprovechando la posibilidad de un circuito alternativo para la segunda de ellas. Han recurrido al diseño externo del circuito de Sakhir, que se espera que sea casi a fondo y deje imágenes espectaculares.

Sin embargo, otros temen que apenas haya adelantamientos. ¿Qué veremos? Ojalá solo se confirmen las mejores sospechas.

¿Se formará la parrilla 2021 de Fórmula 1 antes de acabar la temporada?

Aunque ya hay varios equipos que tienen definida y anunciada su alineación para la temporada 2021 de Fórmula 1, aún quedan varias incógnitas. Red Bull tiene que decidir si mantienen a Albon o recurren a Hulkenberg o Verstappen. Haas no tiene pilotos revelados, aunque se espera que sean Mick Schumacher y Nikita Mazepin. AlphaTauri tampoco anunció su segundo piloto, pero se da por hecho que será Tsunoda. Y, por último, Mercedes y Hamilton no han renovado todavía... y ya dijeron que probablemente lo dejarán hasta el final de temporada.

Y justo al acabar el mundial... ¿Quién estará en el test de Abu Dhabi?

Dos días después del final del campeonato del mundo 2020, Pirelli organiza en Abu Dhabi un test de jóvenes pilotos. Varios equipos ya han anunciado su alineación (como Ferrari), pero Renault sigue esperando que la FIA le dé un permiso especial para alinear a Fernando Alonso.

No parece muy probable que lo logren y, de hecho, si el asturiano recibe el OK, no sería extraño que otros equipos pidan lo mismo para los pilotos que cambian de escudería en 2021.