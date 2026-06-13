Qué es Williams Heritage y por qué este fin de semana es especial por el regreso del FW25

El Williams FW25 de la temporada 2003 de Fórmula 1 regresa este fin de semana a la pista y disputa en el marco de la serie histórica de carreras BOSS GP su primer fin de semana de competición. El escenario es el Nürburgring, donde el vehículo estará en acción del 12 al 14 de junio.

El equipo Williams Heritage pone por primera vez en competición activa de un campeonato histórico el vehículo completamente restaurado. El FW25 será pilotado por el propietario y piloto Phil Stratford, que disputará un total de cuatro fines de semana de carreras en la temporada 2026. Además del Nürburgring, también estarán Magny-Cours, el Red-Bull-Ring y Mugello.

El FW25 fue utilizado originalmente por Ralf Schumacher y Juan Pablo Montoya en la temporada 2003 de Fórmula 1. El vehículo con motor BMW V10 de 3,0 litros estaba entonces entre los monoplazas más fuertes de la parrilla y contribuyó de forma decisiva al segundo puesto de Williams en el Campeonato Mundial de Constructores.

Hito histórico en competición

Jonathan Kennard, Heritage Director en Williams Heritage, explica: "Aquí en Williams Heritage, nuestra historia sigue dando forma a nuestro propósito y guiando nuestra misión de apoyar al equipo Williams en su objetivo de volver a la cabeza de la parrilla. Nuestra primera participación en un campeonato histórico de carreras es un paso importante para acercar este legado a un nuevo público, mientras nos acercamos a nuestro 50.º aniversario. "

"Estamos muy orgullosos de haber apoyado a nuestro cliente Phil para devolver este extraordinario coche a su mejor estado, y esperamos con ilusión volver a escuchar el inolvidable sonido del V10 a 19.000 revoluciones por minuto en el Nürburgring", continuó Kennard.

Regreso del FW25 a la competición

El piloto Phil Stratford también se pronunció sobre el proyecto: "Poseer y conducir el FW25 era un sueño largamente acariciado. Hacerlo con el pleno apoyo de Williams Heritage, es decir, con los ingenieros y técnicos que conocen este coche mejor que nadie, y verlo de nuevo compitiendo en circuitos como Magny-Cours, es extraordinario. Estoy deseando llegar al Nürburgring."

La participación del FW25 marca para Williams Heritage la entrada en el automovilismo histórico a nivel competitivo y devuelve a la pista uno de los monoplazas V10 de Fórmula 1 más icónicos de principios de los años 2000.

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