Opinión

Fórmula 1

Qué elegiría un ingeniero con cuatro décadas de experiencia en F1 como reglamento ideal de motores

El reglamento de unidades de potencia introducido esta temporada no ha recibido precisamente una aprobación universal. Nuestro columnista experto elige su alternativa perfecta

Pat Symonds

Edited: 14 nov 2026, 16:05

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Nuestro lector, Michael Skeet, me ha planteado una pregunta difícil este mes. Pregunta cómo podría ser un buen reglamento de motores para 2031, que pudiera animar a los fabricantes independientes a volver a construir motores.

Ahora bien, debo decir de entrada que mi respuesta a esto refleja mi opinión personal, que puede coincidir o no con la de mi empleador, el equipo Cadillac de Fórmula 1. Sin embargo, creo que hay varios aspectos de un futuro motor que son indiscutibles y otros que están abiertos al debate.

Aunque aceptaría un proveedor de motores ‘independiente’, no olvidemos la enorme contribución de los fabricantes a nuestro deporte durante muchas décadas. Pensar que podemos volver a la simplicidad de comprar una versión moderna del Cosworth DFV que sostuvo a tantos equipos décadas atrás es ingenuo en extremo. Debemos reconocer la contribución que los fabricantes han hecho a la F1 moderna y dar la bienvenida a su apoyo.

Sin embargo, para responder a la pregunta quizá deberíamos empezar por examinar dónde estamos ahora, cómo llegamos hasta aquí y cuáles son los aspectos buenos y no tan buenos de la unidad de potencia actual. La historia comienza con el reglamento de 2014, que introdujo un cambio fundamental en la manera en que se obtenía rendimiento de los motores de carrera.

Antes de eso, la forma de conseguir rendimiento era introducir en el motor la máxima cantidad de aire posible y luego añadir la cantidad de combustible necesaria para obtener la máxima potencia. La unidad de potencia de 2014 supuso un cambio considerable, con la reintroducción del turbo, una mayor hibridación y, lo más importante, la introducción de una restricción en la cantidad de combustible que podía inyectarse en el motor.

Fue una decisión muy inteligente, ya que llevó a los diseñadores de motores a considerar la eficiencia del combustible en un grado mucho mayor que antes. Hasta entonces, la eficiencia térmica de los motores rondaba el 30%. En otras palabras, de la energía química que podía extraerse del combustible, solo el 30% se transmitía para impulsar el coche, mientras que el resto se desperdiciaba. Las reglas de 2014, ayudadas por la eficiencia básica derivada de la sobrealimentación del motor y del MGU-H, elevaron esa cifra por encima del 50%.

Esto se logró haciendo funcionar los motores con mezclas muy pobres, es decir, utilizando más aire del que cabría esperar para un determinado flujo de combustible. Esto no está exento de problemas. Las mezclas pobres son difíciles de encender y eso llevó al uso de un sistema llamado encendido por chorro turbulento.

Como muchos ‘descubrimientos’ de la ingeniería, en realidad no era algo nuevo, ya que se había utilizado en motores de gas y diésel en el pasado, pero la encarnación de la F1 llevó la eficiencia total del motor a terrenos antes impensados. Este sistema ahora puede encontrarse en motores de producción fabricados por Maserati, Stellantis y BMW. Sin duda, la producción convencional no lo habría redescubierto sin el desarrollo impulsado en la F1.

Un equivalente moderno del motor Cosworth DFV que pudiera comprarse directamente a un proveedor es poco más que una quimera.

Photo by: Rainer W Schlegelmilch / Motorsport Images

Menciono esto porque creo que sería un paso atrás volver a un motor similar a los utilizados en 2013. Creo que ahora hay muchas pruebas de que el motor de combustión interna no está tan muerto como pudo haberse pensado hace 10 años. Sin embargo, si va a sobrevivir, debe dar prioridad a la eficiencia y a la reducción de carbono, algo que solo puede lograrse mediante una combinación de combustión mejorada y combustibles sostenibles avanzados.

La eficiencia siempre ha sido fundamental en el automovilismo. La próxima generación de motores comenzará las carreras con más combustible a bordo, pero deberíamos hacer todo lo posible para limitarlo. Reintroducir los repostajes sería un desastre, porque no solo aumenta enormemente los costes, sino que además conduce a carreras deterministas y mata el aspecto táctico de permitir que las decisiones de paradas en boxes se tomen sobre la marcha.

Al analizar la próxima generación de motores, quizá haya tres consideraciones principales. En primer lugar, el coste del motor debería disminuir. En segundo lugar, debería empujar los límites de la eficiencia de la unidad de combustión interna para seguir siendo relevante para los fabricantes sin desalentar la entrada de un proveedor independiente en la disputa. Por último, y quizá lo más importante, debe ser emotivo. Debe dejar a los aficionados con la sensación de haber visto algo especial, algo que les haya hecho sonreír y algo visceral que los haga volver por más.

Este último factor proviene de dos aspectos. El sonido emotivo de un motor ruidoso y de altas revoluciones, y un reglamento que permita una batalla de gladiadores entre pilotos.

Creo que deberíamos aceptar la pérdida de eficiencia derivada de eliminar el turbo para mejorar la emoción pura de la unidad de potencia atmosférica

Al pensar en la eficiencia, debemos considerar el turbo. Por supuesto, el turbo aumenta la eficiencia en una medida enorme, pero tiene un coste. En primer lugar, en términos de emoción, amortigua la naturaleza pulsante del sonido del escape y la reemplaza por un sonido filtrado y apagado. En segundo lugar, añade coste y complejidad.

Y quizá lo más importante, también añade masa al coche, ya que requiere componentes adicionales como intercoolers y válvulas de descarga, además de los propios turbocompresores. Esto va en contra del concepto de coches ágiles. En conjunto, creo que deberíamos aceptar la pérdida de eficiencia derivada de eliminar el turbo para mejorar la emoción pura de la unidad de potencia atmosférica.

Todavía no he mencionado la hibridación. Hay muchos que dirían que hay que eliminarla por completo, pero no estoy de acuerdo. La electrificación forma parte de la unidad de potencia moderna y el aprovechamiento inteligente de los atributos tanto de los motores eléctricos como de los motores de combustión interna conduce a una solución superior. No defiendo el uso del motor eléctrico para mejorar el tiempo por vuelta como tal. Sí creo, sin embargo, que es una mejor solución para permitir batallas en pista de lo que jamás fue el DRS.

Cuando hablamos de electrificación, debemos distinguir entre potencia y energía. Yo propondría un sistema de alta potencia y baja energía. ¿Por qué? Bueno, la respuesta es que usar alta potencia para permitir adelantamientos es algo positivo, pero depender de la energía para reducir los tiempos por vuelta no lo es. Propondría mantener alrededor de 250kW de potencia eléctrica, pero reducir la energía disponible de modo que hubiera unos seis a ocho segundos de impulso eléctrico disponible, suficiente para adelantar pero requiriendo solo una batería más pequeña y ligera.

Es fundamental para el atractivo de la Fórmula 1 entre los aficionados que los motores provoquen sensaciones intensas.

Photo by: Rainer Schlegelmilch / Getty Images

Además, limitaría el uso del impulso eléctrico quizá al 30% del número total de vueltas, con la adición de libertad para usarlo al doblar coches bajo banderas azules. Esto evitaría la situación que se produjo en Abu Dhabi en 2010, cuando Fernando Alonso no pudo adelantar al rezagado Vitaly Petrov, la situación que llevó a la introducción del DRS. Más importante aún, vuelve a poner la responsabilidad en los pilotos para tomar decisiones tácticas, en lugar de que los ingenieros tomen decisiones estratégicas.

Una última palabra sobre los combustibles. La F1 ha hecho un trabajo increíble al demostrar que un combustible totalmente sostenible es una alternativa viable a los combustibles fósiles, y el deporte merece reconocimiento por mostrar una honestidad absoluta al demostrar el proceso de producción de estos combustibles de forma aislada. La realidad es que, a medida que estos combustibles se introduzcan entre los consumidores, se hará coprocesando cantidades cada vez mayores de componentes sostenibles con combustibles fósiles.

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Esto es análogo a mezclar energía eléctrica eólica y solar con la producida por centrales eléctricas convencionales. Quizá esto sea lo que ahora debe demostrarse. Tal vez sea un escenario más realista, de menor coste, y uno que podría animar a las compañías de combustibles a reducir su dependencia de los combustibles fósiles.

Así que, para resumir mi visión de la próxima generación de unidades de potencia de F1: impulsaría un V8 sin turbo, ya que es una configuración convencional de vehículo de calle para motores de alto rendimiento. La cilindrada del motor sería una función del flujo de combustible y de cuán pobre hagamos funcionar los motores, pero quizá apuntaría a una cilindrada que produjera al menos 750bhp funcionando con mezcla pobre.

El aumento eléctrico sería una unidad híbrida de alta potencia y baja energía para permitir el tipo de adelantamientos que hemos visto esta temporada sin necesidad de una batería grande. También orientaría el reglamento de combustibles hacia el desarrollo de métodos realistas de industrialización, manteniendo al mismo tiempo las credenciales sostenibles que ya se han desarrollado.

Creo que esta sería una solución que reduce costes, mantiene la eficiencia como un diferenciador competitivo, mejora las carreras y, por encima de todo, devuelve la emoción a la F1.

Por último, un poco de travesura. Si queremos un sonido V8 verdaderamente emotivo, ¿por qué no exigir un cigüeñal cross-plane en lugar de uno flat-plane para conseguir ese glorioso rugido que a todos nos encanta de los V8…

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Symonds considera que la potencia eléctrica es una mejor herramienta para facilitar los adelantamientos que el DRS.

Photo by: Andy Hone / LAT Images via Getty Images

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