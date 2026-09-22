Gran debate: ¿Qué circuito debería albergar el final de la F1 2026 si el calendario tiene que cambiar?

De vuelta donde empezó: Melbourne – Ben Vinel

Seré sincero: la probable elección de Imola por parte de la Fórmula 1 como final de temporada de este año es la mejor opción que podían escoger dadas las circunstancias. El circuito debe estar listo con poca antelación y tener experiencia en albergar un evento a gran escala. Pero, al analizar posibles opciones sin entrar en conjeturas descabelladas, podría imaginarme un final de temporada memorable en Melbourne.

El principal obstáculo sería la dificultad de los organizadores de la carrera para preparar el evento con poca antelación, dada su ubicación en el centro de la ciudad y la necesidad de instalar las protecciones de la pista y construir tribunas. El clima sería más o menos tan cálido y soleado como en marzo, con 24C por la tarde. Además, es un circuito querido universalmente, dentro y fuera de la pista. Las restricciones de recuperación de energía deberían impedir el clipping excesivo visto en la apertura de la temporada.

Aquel domingo, la carrera fue entretenida, aunque su estilo de 'yo-yo' haya sido criticado desde entonces por ser demasiado artificial; pero, seamos justos, acabábamos de salir de la era del DRS.

No, no es habitual que la F1 dispute dos grandes premios en el mismo circuito en un mismo año. Pero bajo Liberty Media, ha estado rompiendo con la tradición. Los nombres de los GP ya no reflejan necesariamente los de un país. Y cuando la fuerza mayor —en concreto, la pandemia de COVID-19— lo justificó, tuvimos dobles citas (reales) en la temporada 2020: carreras en el mismo circuito en fines de semana consecutivos.

Así que, ¿por qué no volver a Australia nueve meses después? Sería casi romántico, concluir la campaña donde empezó, y quizá coronar allí a un nuevo campeón…

Melbourne recibió la apertura de la temporada 2026. Photo by: Jayce Illman / Getty Images

Lo que pasa en Vegas se queda en Vegas – Jake Boxall-Legge

Si vamos a tener una carrera en invierno, necesitamos un clima que pueda aguantarlo, así que eso probablemente descarta un viaje agradable y sencillo a Silverstone o una despedida real de Zandvoort. También necesitamos algo que tenga la sensación de un final de temporada. Suzuka podría ser un poco demasiado frío.

Sao Paulo no será demasiado frío, pero sería un tanto contraproducente enviar material a Las Vegas, solo para volver a Brasil. ¿Kyalami? Siempre elijo Kyalami para estas cosas. Jerez podría funcionar, y sería una bonita forma de honrar la historia de la F1. Reviviríamos recuerdos del desenlace del título de 1997, y sería apropiado dado que el propio Jerez fue una incorporación tardía al calendario aquel año cuando Estoril incumplió sus obligaciones de actualizar el circuito.

Pero creo que podemos hacerlo mucho más fácil y mantener los lazos históricos. Los finales de 1981 y 1982 se celebraron en el muy denostado circuito de Caesars Palace, encajado a la fuerza en un aparcamiento de Las Vegas. Este ya no existe, pero sí el Las Vegas Street Circuit. Y ya alberga la última carrera antes de que la F1 tenga previsto disputar las rondas de Qatar y Abu Dhabi.

¿Por qué no hacer simplemente una doble cita en Vegas el mismo fin de semana? Podemos darle una vuelta: una sesión de entrenamientos, una sesión de clasificación, gran premio el sábado por la tarde (con luz natural para diferenciarlo). Clasificación el sábado por la noche o el domingo por la mañana, y luego un cierre nocturno del año.

Las Vegas está programado inicialmente como parte de un triplete junto con Qatar y Abu Dhabi. Photo by: Guido De Bortoli

¿Por qué no Estambul? – Oleg Karpov

Empezaré por lo que no quiero: otra carrera en un circuito que la F1 ya haya visitado este año. Sí, tuvimos dobles citas en las mismas sedes durante las temporadas afectadas por el COVID, pero eso fue distinto. No había muchas otras opciones. El mundo vuelve a estar en una situación difícil, pero no estamos afrontando otra pandemia, así que si la F1 puede encontrar otro circuito adecuado, sin duda es preferible a volver a algún sitio por segunda vez.

Y hay un candidato evidente: Istanbul Park. La F1 va a volver allí de todos modos, con un nuevo acuerdo de cinco años ya vigente desde 2027. Y si hay dudas sobre si Estambul puede estar listo con poca antelación, existe un precedente reciente: en 2020, el GP de Turquía se anunció a finales de agosto y se celebró menos de tres meses después. Luego está el circuito en sí. Ha producido muchas buenas carreras a lo largo de los años y se siente como una pista digna de un final de temporada.

El clima es un problema evidente. Estambul en diciembre no será cálido, y la lluvia difícilmente sería una sorpresa. Por otra parte, eso aparentemente tampoco está impidiendo que la F1 considere Imola. Y sabemos que Estambul en mojado puede ofrecer espectáculo.

La logística podría ser, en última instancia, el mayor obstáculo. Imola está mucho más cerca de las bases de la mayoría de los equipos y es más fácil de organizar con poca antelación. Pero, puramente como circuito de carreras, elegiría Estambul antes que Imola para una definición del título. Si la F1 tiene que improvisar, más vale que merezca la pena.

Turquía volverá oficialmente al calendario de la F1 en 2027. Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Una sede clásica para el final: Interlagos – Haydn Cobb

Tras obtener una muestra decente de carreras con el reglamento de F1 2026, debería haber confianza en que el favorito de los aficionados, Interlagos, pueda ofrecer carreras entretenidas. Hay una combinación prometedora de fuertes zonas de frenada para cargar la batería junto con rectas lo bastante largas como para crear oportunidades de adelantamiento, pero no demasiado largas como para agotar la energía eléctrica y entrar en super clipping. Sumado al hecho de que las carreras en la sede brasileña siempre han sido emocionantes, ofrece un caso alentador.

La F1 ya va al circuito a principios de noviembre, así que sí, sería un evento repetido, pero eso no es necesariamente algo malo. Interlagos también podría retomar su papel como sede del final de temporada, 13 años después de la última vez que tuvo ese honor. También hay garantía de buen tiempo.

La logística podría ser un desafío, trasladar el paddock de la F1 de Sao Paulo a Las Vegas y luego de vuelta. Pero comparado con el plan original de Las Vegas a Qatar, en realidad recorta 3.200 kilómetros de viaje aéreo. Y dado que Interlagos es la única ronda sudamericana en el calendario actual, ¿por qué no duplicar el cariño hacia una región con una rica historia en el automovilismo que a menudo se pasa por alto en favor de los bolsillos más profundos de Oriente Medio?

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