Fórmula 1 GP de Qatar
La parrilla de salida para el GP de Qatar de F1 2026
Esta es la parrilla de salida para la carrera del Gran Premio de Qatar de Fórmula 1.
Federico Faturos
Publicado: 28 nov 2026, 19:02
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Rafael Camara, Haas F1 Team
Foto de: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images
La parrilla de salida para el GP de Qatar de F1 2026
1
George Russell
(Mercedes)
2
Kimi Antonelli
(Mercedes)
3
Lando Norris
(McLaren)
4
Oscar Piastri
(McLaren)
5
Isack Hadjar
(Red Bull)
6
Max Verstappen
(Red Bull)
7
Charles Leclerc
(Ferrari)
8
Arvid Lindblad
(Racing Bulls)
9
Lewis Hamilton
(Ferrari)
10
Liam Lawson
(Racing Bulls)
11
Oliver Bearman
(Haas)
12
Pierre Gasly
(Alpine)
13
Gabriel Bortoleto
(Audi)
14
Franco Colapinto
(Alpine)
15
Rafa Camara
(Haas)
16
Nico Hülkenberg
(Audi)
17
Carlos Sainz
(Williams)
18
Alexander Albon
(Williams)
19
Fernando Alonso
(Aston Martin)
20
Lance Stroll
(Aston Martin)
21
Valtteri Bottas
(Cadillac)
22
Sergio Pérez
(Cadillac)
¿En qué posición iniciará Franco Colapinto la carrera del GP de Qatar de F1 2026?
Franco Colapinto iniciará desde la 14° posición para la carrera en el Gran Premio de Qatar. El argentino llegó hasta la Q2, donde marcó un tiempo de 1m23s659, a menos de una décima de su compañero de equipo, Pierre Gasly.
¿En qué posición iniciará Checo Pérez la carrera del GP de Qatar de F1 2026?
Sergio Pérez arrancará desde la 22° posición de partida para la carrera en el Gran Premio de Qatar. El piloto de Cadillac marcó un mejor tiempo personal de 1m25s799 que lo dejó al fondo del clasificador en la Q1.
Fórmula 1 - GP de Qatar - Q2
Todas las estadísticas
Cla Piloto # Chasis Motor Vueltas Tiempo Intervalo Neumáticos Km/h 1
G. Russell Mercedes
63 Mercedes Mercedes 6
1'22.079
S 237.678 2
I. Hadjar Red Bull
6 Red Bull Red Bull 6
+0.265
1'22.344
0.265 S 236.913 3
A. Antonelli Mercedes
12 Mercedes Mercedes 9
+0.294
1'22.373
0.029 S 236.830 4
M. Verstappen Red Bull
3 Red Bull Red Bull 6
+0.356
1'22.435
0.062 S 236.651 5
L. Norris McLaren
1 McLaren Mercedes 9
+0.461
1'22.540
0.105 S 236.350 6
O. Piastri McLaren
81 McLaren Mercedes 9
+0.536
1'22.615
0.075 S 236.136 7
C. Leclerc Ferrari
16 Ferrari Ferrari 12
+0.926
1'23.005
0.390 S 235.026 8
A. Lindblad Racing Bulls
41 RB Red Bull 12
+0.992
1'23.071
0.066 S 234.840 9
L. Hamilton Ferrari
44 Ferrari Ferrari 12
+1.039
1'23.118
0.047 S 234.707 10
L. Lawson Racing Bulls
30 RB Red Bull 12
+1.048
1'23.127
0.009 S 234.681 11
O. Bearman Haas F1
87 Haas Ferrari 12
+1.288
1'23.367
0.240 S 234.006 12
P. Gasly Alpine
10 Alpine Mercedes 12
+1.489
1'23.568
0.201 S 233.443 13
G. Bortoleto Audi
5 Audi Audi 12
+1.575
1'23.654
0.086 S 233.203 14
F. Colapinto Alpine
43 Alpine Mercedes 12
+1.580
1'23.659
0.005 S 233.189 15
R. Cámara Haas F1
51 Haas Ferrari 15
+1.784
1'23.863
0.204 S 232.622 16
N. Hulkenberg Audi
27 Audi Audi 12
+1.820
1'23.899
0.036 S 232.522 Ver los resultados completos
Fórmula 1 - GP de Qatar - Q1
Todas las estadísticas
Cla Piloto # Chasis Motor Vueltas Tiempo Intervalo Neumáticos Km/h 1
G. Russell Mercedes
63 Mercedes Mercedes 3
1'22.557
S 236.302 2
A. Antonelli Mercedes
12 Mercedes Mercedes 3
+0.151
1'22.708
0.151 S 235.870 3
M. Verstappen Red Bull
3 Red Bull Red Bull 3
+0.276
1'22.833
0.125 S 235.514 4
I. Hadjar Red Bull
6 Red Bull Red Bull 3
+0.301
1'22.858
0.025 S 235.443 5
L. Norris McLaren
1 McLaren Mercedes 6
+0.436
1'22.993
0.135 S 235.060 6
O. Piastri McLaren
81 McLaren Mercedes 6
+0.608
1'23.165
0.172 S 234.574 7
C. Leclerc Ferrari
16 Ferrari Ferrari 6
+0.812
1'23.369
0.204 S 234.000 8
A. Lindblad Racing Bulls
41 RB Red Bull 6
+0.881
1'23.438
0.069 S 233.807 9
L. Hamilton Ferrari
44 Ferrari Ferrari 6
+0.993
1'23.550
0.112 S 233.493 10
P. Gasly Alpine
10 Alpine Mercedes 6
+1.118
1'23.675
0.125 S 233.144 11
O. Bearman Haas F1
87 Haas Ferrari 6
+1.262
1'23.819
0.144 S 232.744 12
N. Hulkenberg Audi
27 Audi Audi 6
+1.310
1'23.867
0.048 S 232.611 13
G. Bortoleto Audi
5 Audi Audi 6
+1.428
1'23.985
0.118 S 232.284 14
R. Cámara Haas F1
51 Haas Ferrari 9
+1.469
1'24.026
0.041 S 232.170 15
L. Lawson Racing Bulls
30 RB Red Bull 6
+1.543
1'24.100
0.074 S 231.966 16
F. Colapinto Alpine
43 Alpine Mercedes 6
+1.717
1'24.274
0.174 S 231.487 17
C. Sainz Williams
55 Williams Mercedes 9
+1.813
1'24.370
0.096 S 231.224 18
A. Albon Williams
23 Williams Mercedes 9
+1.995
1'24.552
0.182 S 230.726 19
F. Alonso Aston Martin
14 Aston Martin Honda 9
+2.153
1'24.710
0.158 S 230.296 20
L. Stroll Aston Martin
18 Aston Martin Honda 9
+2.693
1'25.250
0.540 S 228.837 21
V. Bottas Cadillac
77 Cadillac Ferrari 9
+2.806
1'25.363
0.113 S 228.534 22
S. Pérez Cadillac
11 Cadillac Ferrari 9
+3.242
1'25.799
0.436 S 227.373 Ver los resultados completos
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