Crónica de clasificación

Fórmula 1 GP de Qatar

Russell gana la pole a Antonelli en Qatar, Colapinto 14° y Sergio Pérez 22°

Los Mercedes controlaron la clasificación en Lusail con amplia superioridad. Franco Colapinto se ubicó en 14 y Sergio Pérez eliminado en la Q1.

Luis Ramírez

Edited: 28 nov 2026, 19:05

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George Russell, Mercedes

Foto de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

George Russell conquistó la pole position del Gran Premio de Qatar 2026 tras dominar las tres rondas de clasificación y sellar el 1-2 de Mercedes por delante de su compañero Andrea Kimi Antonelli, quien quedó a 0.175 segundos.

Detrás de las flechas plateadas clasificaron Lando Norris y Oscar Piastri con McLaren, seguidos por Isack Hadjar y Max Verstappen.

Entre los latinoamericanos, el argentino Franco Colapinto avanzó a la Q2 y finalizó en la 14ª posición, mientras el mexicano Sergio Pérez quedó eliminado en la Q1 y arrancará último tras su sanción de cinco puestos.

Q1

Mercedes siguió marcando el ritmo en la primera ronda de eliminación de la clasificación con George Russell marcando el mejor registro con una vuelta de 1m22.557 superando a su compañero Antonelli por 0.151s. Los Red Bull de Max Verstappen e Isack Hadjar aseguraron el tercero y cuarto a más de dos décimas de diferencia. Dada la diferencia que habían obtenido, luego de su primer registro decidieron ya no salir más a pista.

La atención se centró en la ronda en el puesto 16. El argentino Franco Colapinto estuvo en el límite pero logró una diferencia de casi tres décimas sobre el español Carlos Sainz para avanzar a la Q2.

Los eliminados fueron Sainz, Alex Albon, Fernando Alonso, Lance Stroll, Valtteri Bottas y Sergio Pérez. El mexicano arrancará último dado que carga con una penalización de cinco posiciones tras el contacto con Rafael Camara en Las Vegas.

Q2

Los Mercedes volvieron a ser la fuerza en la segunda ronda con Russell de inmediato metiendo una vuelta de 1m22.079s sobrepasando a Hadjar por 0.265s. Antonelli se colocó tercero a 0.294s. Verstappen y Norris cerraron los cinco primeros.

Franco Colapinto se situó en su primer intento en la posición 16 mientras que Pierre Gasly fue décimo tercero.

De nueva cuenta, como en la Q1, los punteros decidieron seguir en los boxes mientras que

El argentino Franco Colapinto quedó fuera situándose en el puesto 14. Junto a él también estuvieron eliminados Oliver Bearman, Gasly, Gabriel Bortoleto, del puesto 11 al 13, mientras que Camara y Hulkenberg en el 15 y 16.

La parrilla de salida:

Q3

Russell estableció la primera referencia en la ronda de los 10 más veloces con un tiempo de 1m21.695s superando por 0.175s a Antonelli. Norris se ubicó tercero a casi seis décimas de segundo con Piastri en el cuarto. Hadjar y Verstappen fueron quinto y sexto. Los Ferrari de Leclerc y Hamilton quedaron a 1.5 segundos y dos segundos, respectivamente.

En el segundo intento Antonelli fue veloz en el segundo sector, pero insuficiente para superar el registro previo de su compañero por lo que Russell se quedó con la pole.

Norris se ubicó tercero seguido por Piastri dejando la diferencia contra los Mercedes en casi medio segundo.

Hadjar se posicionó por delante de su compañero Verstappen para tomar el quinto y sexto. Leclerc cerró el séptimo mientras que el Racing Bulls de Arvid Lindblad separó a los Ferrari dejando a Hamilton en noveno.

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