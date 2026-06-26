Cómo los pilotos ganaron a la FIA la pelea por los puntos de penalización en la F1

Con siete carreras completadas, los pilotos de Formula 1 han acumulado solo un punto de penalización este año, con Franco Colapinto recibiendo uno por no reducir lo suficiente la velocidad bajo banderas amarillas durante la carrera de Barcelona. Todavía no se han impuesto puntos de penalización por incidentes derivados de batallas en pista.

Esto es el resultado de las directrices revisadas de la FIA introducidas antes de la temporada, que dan a los comisarios mucha mayor flexibilidad para decidir si otorgar puntos de penalización y cuántos. Aunque las recomendaciones para las sanciones deportivas permanecen en gran medida sin cambios, la sección que cubre los puntos de penalización ha sido revisada significativamente. En muchos casos, los comisarios ahora pueden decidir cuántos puntos, si es que alguno, imponer por una infracción, particularmente cuando se trata de colisiones.

Eso es exactamente lo que los pilotos de F1 habían pedido. En su opinión, repartir puntos de penalización por colisiones que eran simplemente el resultado de una lucha dura era el enfoque equivocado.

El principio en sí permanece sin cambios: los pilotos que acumulan 12 puntos de penalización reciben una suspensión automática de una carrera, como ocurrió en 2024 cuando Kevin Magnussen se vio obligado a perderse el Gran Premio de Sao Paulo tras superar el límite.

El sistema había sido criticado a menudo por los pilotos, que argumentaban que se estaban imponiendo puntos de penalización por infracciones relativamente menores o colisiones causadas por intentos de adelantamiento optimistas, pero no temerarios.

"Obviamente, los puntos de penalización para los pilotos son algo que podría resultar en una suspensión de una carrera", explicó el director de la GPDA (la Asociación de Pilotos de Grandes Premios) Carlos Sainz, cuando Motorsport.com le preguntó. "Y creo que un piloto debería recibir una suspensión de una carrera si eres continuamente peligroso hacia tus competidores, hacia los comisarios de pista, o te comportas mal hacia la FIA y los comisarios.

Carlos Sainz, Williams Photo by: Eric Le Galliot

"Si esas dos o tres cosas están ocurriendo, estamos encantados de recibir puntos de penalización, pero si cometemos un pequeño error con el limitador de velocidad, si excedemos los límites de pista, lo cual no pone a nadie en peligro, simplemente... de todos modos ya nos estás penalizando con tiempo de carrera.

"No creemos que deban otorgarse puntos de penalización, porque no estás infringiendo una bandera amarilla o roja, no estás poniendo a nadie en peligro, no estás poniendo en riesgo a un competidor, no te estás comportando mal, y eso es lo que impulsamos. Y hasta ahora, para ser sincero, la FIA ha sido extremadamente colaboradora con eso."

Uno de los cambios más importantes en comparación con el año pasado se refiere a causar una colisión. En las directrices anteriores, esta infracción conllevaba tres puntos de penalización junto con la sanción deportiva. Bajo la nueva versión, los comisarios pueden otorgar entre cero y tres puntos, dependiendo de la gravedad del incidente. Un ejemplo se dio en China, donde Esteban Ocon recibió una penalización de 10 segundos por su choque con Colapinto, pero ningún punto de penalización en su licencia. Las directrices actualizadas también incluyen una nueva nota que afirma: "Los puntos de penalización por causar [una colisión] deben ajustarse en función de la gravedad del incidente causado".

Otro cambio notable se refiere a forzar a otro piloto a salirse de la pista. A menos que los comisarios juzguen que la maniobra fue "temeraria", ya no conlleva puntos de penalización, en comparación con los dos de las directrices anteriores. Lo mismo se aplica a ignorar banderas azules: las nuevas directrices no recomiendan puntos de penalización, en lugar de uno o dos bajo la versión del año pasado.

Sin embargo, para los incidentes en los que los comisarios crean que una colisión ocurrió con "aparente intención deliberada o temeraria", el piloto seguirá recibiendo cuatro puntos de penalización, lo mismo que bajo las directrices anteriores.

Rui Marques, Director de Carrera de la FIA para la F1. Photo by: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images

Según Sainz, la FIA ha sido receptiva a realizar los cambios solicitados. También elogió la mejora en la comunicación con el organismo rector, diciendo que ha alcanzado un nivel de confianza que los pilotos tenían con el exdirector de carrera Charlie Whiting.

"Creo que todos insistíamos en las reuniones informativas, y obviamente se mantuvieron conversaciones", dijo, "y además desde la llegada de Rui [Marques, el actual director de carrera de F1], el equipo y la estructura que hay ahora dentro de la FIA es el grupo de personas más colaborativo con el que he trabajado desde Charlie. Y, honestamente, todo está funcionando bastante fluido y bastante bien, y siento que puedo decir que nos escuchan mucho, y sinceramente ahora estamos en una buena situación con ellos.

"A veces los molestamos demasiado, a veces ellos nos molestan un poco demasiado, pero es como una relación típica, aunque debo decir que ahora mismo es fluida, es una buena relación."

Bearman, más contento

Uno de los pilotos para quienes el nuevo enfoque supuso un alivio es Oliver Bearman, quien pasó gran parte del año pasado al borde de una suspensión de carrera y todavía encabeza la actual "tabla de puntos de penalización" con ocho. Dice que el enfoque anterior había llevado a los pilotos a contenerse al competir entre ellos.

"Todos nosotros teníamos más o menos la misma mentalidad", dijo, cuando Motorsport.com le preguntó. "OK, deberías ser penalizado por cometer errores, pero este tipo de sistema de puntos de penalización y la forma en que se repartían tan libremente en años anteriores realmente no nos incentivaba a intentar nada, a competir.

"Y si queremos tener un espectáculo, tener una carrera, déjennos intentar adelantar, sabiendo que si lo haces mal, vas a ser penalizado. Pero no vas a perderte potencialmente una carrera más adelante en el año por eso, lo cual es bueno. Sí, estoy contento con eso, y creo que todos estaban bastante unánimes."

Oliver Bearman, Haas F1 Team Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Bearman recibió cuatro puntos de penalización en Silverstone el año pasado por chocar al entrar en el pit lane bajo condiciones de bandera roja durante la tercera práctica. Los comisarios concluyeron que, aunque el reglamento le exigía regresar al pit lane lentamente y con cautela, en cambio intentó "simular la entrada a la vía de acceso al pit lane en condiciones de carrera". El piloto de Haas está de acuerdo en que una infracción así merecía plenamente una sanción dura, mientras que muchos incidentes de carrera no necesariamente necesitan resultar en puntos de penalización.

"Cometí un error realmente tonto en Silverstone", dijo, "y si eso le vuelve a pasar a alguien, recibirá la misma cantidad de puntos de penalización porque es una maniobra peligrosa. Pero, ya sabes, recuerdo que recibí uno por un contacto en Monza el año pasado, Carlos y yo nos tocamos, ambos fuimos penalizados, ambos hicimos un trompo.

"De hecho, más adelante en el año, todos los pilotos y los comisarios estuvieron de acuerdo en que no debería haber recibido una penalización, y en todo caso, debería haber sido el otro coche. Recibí un punto de penalización por eso, y entonces, ya sabes, ese tipo de escenario parece un poco injusto, pero, por supuesto, si haces algo peligroso, entonces deberías ser penalizado en términos de puntos de penalización.

"Sí, porque sabes que vas a ser penalizado si lo haces mal, pero, ya sabes, repartir puntos de penalización tan libremente, como hicieron el año pasado, parecía la decisión equivocada, y, ya sabes, como siempre, la FIA ha sido increíblemente receptiva en eso."