¿Pueden llegar a la F1 los principales talentos de América?

Max Esterson consiguió una victoria clave a principios de noviembre. Salió desde la pole en un circuito clásico, lideró de principio a fin y ganó por algo menos de tres décimas de segundo. Más tarde, esa noche, se enteró de que Verstappen acababa de ganar una carrera crucial en México.

Esterson se convirtió ese día en el cuarto piloto estadounidense en ganar el prestigioso Trofeo Walter Hayes en Silverstone. La 21° edición de un intenso certamen de monoplazas junior se celebró una semana después del igualmente competitivo Festival de Fórmula Ford en Brands Hatch, en el que Esterson se hizo con el segundo lugar tras haber salido 13°. Fue un logro importante en el 50° Festival, donde también competían los ex pilotos de F1 Roberto Moreno y Jan Magnussen.

En la víspera del evento, pregunté tanto a Roberto como a Jan sobre el valor de ganar a ese nivel. Moreno acabó llorando, contando a los invitados a la cena de celebración de la BRSCC el contrato como probador conseguido con Lotus como resultado de ganar el Festival; le dio oxígeno para construir su carrera en Europa. Magnussen también agradeció los aplausos por haber ganado el evento en 1992, después de que su año en el campeonato nacional no se tradujera en un título.

Ganar eventos juniors importantes puede ser fundamental para una carrera; le funcionó a Mark Webber y a Jenson Button, el único ganador del Festival que se ha convertido en campeón del mundo de Fórmula 1. Conor Daly, hijo del ex piloto de F1 Derek, ganó el Walter Hayes en 2008 y es un piloto habitual de la IndyCar, mientras que Josef Newgarden ganó el Festival de Kent en 2008 y ahora es doble campeón de la IndyCar.

Pero ver a un estadounidense ganar en una categoría juvenil europea clave y luego llegar a la F1 es poco común. Alexander Rossi llegó a un nivel ligeramente superior en Europa antes de correr en la GP3 y la GP2 y ser titular en cinco carreras para Marussia en 2015. Ahora es otro de los competidores de óvalos, circuitos mixtos y circuitos urbanos de su país.

Scott Speed fue el último piloto estadounidense en hacer una temporada completa en la F1 gracias a que fue elegido por el programa de jóvenes pilotos de Red Bull, que buscaba específicamente promover a pilotos de Estados Unidos. El respaldo le permitió competir en la Fórmula 3 Británica, en la Fórmula Renault Europea y en la GP2, una secuencia que le dio un alto nivel de preparación para su debut en los grandes premios en 2006.

El ojo de Red Bull puesto en Estados Unidos luego terminó, pero quizás estemos a punto de ver un resurgimiento de los equipos que se fijan en el talento estadounidense ahora que la popularidad de la F1 está creciendo en todo el país.

Max Esterson podría ser uno de los que están siendo observados, un piloto cuyas oportunidades se han visto impulsadas gracias al programa de becas del Team USA. Creado por Jeremy Shaw, un periodista y comentarista británico de automovilismo que lleva más de 35 años en Estados Unidos, el programa apoyó a Conor Daly y Newgarden, así como a Jimmy Vasser y Bryan Herta en su momento. Shaw tiene su propia opinión sobre el desarrollo de pilotos.

"Sin pasar por las filas de Europa, es realmente difícil subirse a un coche de Fórmula 1", me dijo unos días después de que los planes de Michael Andretti de subir al ganador de la IndyCar, Colton Herta, a un Alfa Romeo se vieran truncados. "Habría sido terriblemente difícil para Colton ser competitivo; hizo las categorías junior en Europa pero no tenía la financiación para pasar a los niveles superiores (F3 y F2) y ahí es donde se aprende mucho más".

Entonces, ¿qué pasa con alguien como Max Esterson que tiene la oportunidad de hacer la secuencia completa de la preparación europea?

"Si un joven piloto está asociado a un equipo de F1 en uno de sus programas junior, entonces es genial, van a tener muchos más recursos", dice. "Pero si no lo están, están perdiendo su tiempo y su dinero. Ahora que mucha más gente en Estados Unidos conoce la Fórmula 1, quizá los equipos de F1 empiecen a prestar un poco más de atención a los jóvenes pilotos estadounidenses".

McLaren es un equipo que puede mirar en esa dirección. Está parcialmente financiado por inversores norteamericanos, además de estar integrado a un equipo de la IndyCar que tiene como uno de sus pilotos al mexicano Pato O'Ward, quien hizo una prueba con el McLaren de Fórmula 1 después del Gran Premio de Abu Dhabi, y luego se comprometió a hacer "todo lo posible" para llegar a la máxima categoría. Al CEO de McLaren, Zak Brown, seguramente le gustaría ver a un piloto de la IndyCar llegar a lo más alto.

Pero Shaw considera que los equipos de F1 podrían haber perdido ya un talento que podría haber sido el ajuste perfecto, un piloto que terminó segundo en el Trofeo Walter Hayes en 2016 y ganó los títulos de FF2000 e Indy Lights de Estados Unidos en los tres años siguientes.

"Oliver Askew es alguien a quien han echado de menos porque Oliver es un talento enorme, descomunal, y no tiene mucha experiencia", dice Shaw sobre el recién fichado piloto de Andretti en la Fórmula E. "Incluso cuando llegó a la IndyCar sólo tenía tres años en monoplazas, un año en cada nivel. Si se le diera el entrenamiento y el kilometraje que se necesita, en mi opinión podría hacerlo."

La emisión de Drive to Survive en Netflix y el Gran Premio de Miami son dos elementos que están aumentando la fiebre por la F1 en Estados Unidos, pero imagina el revuelo que se crearía con un estadounidense ganador en la categoría. La Fórmula 1 podría subir aún más, para alegría de Liberty, compañía propietaria del campeonato y de origen estadounidenses. Así que quizás el éxito de Max Esterson en el Walter Hayes no podría haber llegado en mejor momento.

Esterson showed his talent by winning the Walter Hayes Trophy at Silverstone

Photo by: Steve Jones