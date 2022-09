¿Puede Red Bull ganar las carreras restantes de 2022? Horner responde

Aunque Charles Leclerc comenzó la carrera de Monza desde la pole, el piloto de Ferrari tuvo que ver cómo Max Verstappen, séptimo, se llevaba la victoria al cruzar la bandera de cuados. El neerlandés ya estaba en la cuarta posición en la primera vuelta, y luego se puso en segundo lugar detrás de Leclerc después de sólo cinco giros.

Verstappen entonces se abrió paso poco a poco hacia la parte trasera del monegasco, antes de que Ferrari utilizara un coche de seguridad virtual ocasionado por el retiro de Sebastian Vettel para llamar a su piloto a pits. Leclerc fue cambiado de blando a medio, mientras que Verstappen se quedó fuera y asumió el liderazgo en Monza.

"Nuestros neumáticos estaban todavía en buenas condiciones. Sentimos que una sola parada era muy posible, así que nos apegamos a ese plan", dijo el director del equipo, Christian Horner, a Motorsport.com.

"El ritmo de carrera de Max después de eso con sus viejos blandos fue todavía muy impresionante comparado con el ritmo que Leclerc tenía con los nuevos medios".

Sólo después de 25 vueltas Verstappen se metió en boxes para cambiar del neumático blando al medio. Esto devolvió a Leclerc al liderato, mientras que el piloto de Red Bull estaba a diez segundos del Ferrari en segunda posición tras su cambio de neumáticos. "Entonces era importante mantener los neumáticos en buen estado en las primeras vueltas", dijo Horner. "Sin embargo, Max se acercó a Charles, que entonces cambió a una estrategia de dos paradas”.

Podio: segundo lugar Charles Leclerc, Ferrari, ganador Max Verstappen, Red Bull Racing, tercero George Russell, Mercedes AMG Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Así, Leclerc volvió a ceder el liderato a Verstappen, pero luego tuvo que ganar un segundo por vuelta al vigente campeón.

"Sin embargo, el ritmo que llevaba Charles con el blando no era suficiente para alcanzar a Max. En ese momento teníamos la carrera bien controlada", dijo Horner.

Un coche de seguridad a falta de un puñado de vueltas parecía que iba a proporcionar un final emocionante. "Trajimos a Max a los pits porque teníamos un juego nuevo de blandos y confiábamos en que en algún momento continuaríamos la carrera, ya que fue un incidente bastante inocuo. Pero no hubo reinicio, lo que fue decepcionante porque hubiéramos preferido ganar en condiciones de bandera verde. De todos modos, es estupendo tener esta victoria. Max está en una posición fantástica ahora".

Horner revela que Red Bull habría metido a Verstappen durante el periodo de VSC si Leclerc no hubiera entrado en boxes. Que Ferrari cediera el liderato más tarde en la carrera en favor de una segunda parada en boxes, Horner no se sorprendió. "No, entendimos por qué lo hicieron", dijo. "Creo que han tomado una buena decisión estratégica. Pero simplemente teníamos un coche más rápido. Creo que habríamos ganado la carrera de todos modos".

La victoria en Monza fue la quinta consecutiva de Verstappen y la undécima de la temporada, a pesar de haber incurrido en otra penalización en la parrilla del motor en Bélgica y de nuevo en Monza el pasado fin de semana.

En estos momentos no parece haber límite para el monarca, que en teoría podría proclamarse campeón en la próxima carrera de Singapur. Preguntado por Motorsport.com si Red Bull podría ganar todas las carreras que quedan en 2022, Horner respondió: "Eso es pedir mucho. Estamos haciendo circuitos muy diferentes. Quiero decir, compara Singapur con esta pista de aquí. Singapur es el lugar con más curvas del calendario, está lleno de baches y es un circuito urbano. Así que tenemos un reto completamente diferente".

Sin embargo, Horner admite que las cosas se ven favorables para la mayoría de las carreras que se avecinan. "Fuimos rápidos en Spa, Zandvoort, Monza e incluso en Budapest. Así que nuestro coche está rindiendo muy bien en diferentes circuitos".

De los circuitos restantes, Singapur es, sobre el papel, el que menos le conviene a Red Bull, coincide Horner. "Sí, debe ser una de las carreras más difíciles".