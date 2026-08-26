Pruebas de Pirelli: McLaren y Red Bull trabajan en Mugello con los compuestos 2027

Tras haber finalizado hace unas semanas los desarrollos para 2027, Pirelli continúa ahora con el proceso de evaluación y selección de compuestos para la próxima temporada de Fórmula 1.

Hoy, el fabricante italiano, único proveedor de neumáticos del Circo de la F1, ha llevado a cabo la primera de las dos jornadas de pruebas en el circuito de Mugello, en las que también han participado Red Bull y McLaren.

Por parte del equipo de Milton Keynes, al volante del RB22 se sentó Liam Lawson. Una elección acertada, ya que el neozelandés podría sustituir a Isack Hadjar incluso en el Gran Premio de Italia, en caso de que el francés aún no estuviera listo para volver tras su reciente lesión en la muñeca.

Lawson se centró en los neumáticos C3, realizando una serie de vueltas de evaluación de 8 vueltas con diferentes compuestos. Por la tarde, en cambio, realizó tandas más largas, destinadas a validar las opciones que habían ofrecido mejores sensaciones.

En cuanto a McLaren, Oscar Piastri pilotó el MCL40. El piloto australiano probó los tres compuestos que Pirelli había traído a Mugello: el C1, el C2 y el C3.

Oscar Piastri, McLaren, pruebas de Pirelli en Mugello Foto de: Pirelli

Piastri se centró en realizar tandas cortas, antes de concluir la jornada con un par de series de 14 vueltas cada una. Oscar fue además el más rápido con un tiempo de 1'21"358, mientras que Lawson quedó a más de 9 décimas, con 1'22"297.

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En cuanto a la actividad en pista, Lawson fue el más activo con 116 vueltas y un total de 608 kilómetros. Piastri, por su parte, se quedó en 93 vueltas y 488 kilómetros, en una pista bastante caliente, hasta el punto de que la temperatura llegó a alcanzar los 55 °C.

Las pruebas de Pirelli en Mugello continuarán mañana, de nuevo con Red Bull y McLaren, pero los pilotos que rodarán serán diferentes. Por parte del equipo de Woking estará el actual campeón del mundo y ganador de las dos últimas carreras de F1: Lando Norris. Por su parte, el equipo de Milton Keynes contará con Ayumu Iwasa en lugar de Liam Lawson.

Y eso no es todo, porque junto a los dos equipos con sede en Inglaterra también estará Audi. Al volante del R26 veremos a Nico Hülkenberg, quien volvió a sumar puntos para la marca alemana en Zandvoort gracias a un buen octavo puesto.

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