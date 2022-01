Prost: "El CEO de Alpine quiere estar solo y que nadie lo moleste"

Motorsport.com reveló en exclusiva el lunes que el francés había dejado su papel de director no ejecutivo y asesor en el fabricante de automóviles francés como parte de una revisión de la gestión que se está llevando a cabo este invierno europeo.

Después de expresar en las redes sociales su decepción por la forma en que se hizo pública la noticia de su salida, Prost se sinceró con el periódico deportivo francés L'Equipe y habló de las razones de su salida.

Prost dijo que se había sentido cada vez más aislado a lo largo de 2021 tras la llegada de Rossi, y eso lo había dejado descontento con su posición dentro del equipo.

"La temporada 2021 fue muy molesta para mí, ya que sentí que los que habían estado aquí durante mucho tiempo tenían que irse", explicó.

"Acepto el cambio, ya que no hay que hacer siempre la F1 de la misma manera. Se puede hacer de forma diferente, y eso es lo que se hizo a lo largo del año pasado. Pero para mí, se ha vuelto demasiado complicado".

"Ya no participaba en la toma de decisiones, a veces no estaba de acuerdo - completamente - pero tenía que seguir transmitiendo la palabra oficial".

"Incluso como miembro de la junta directiva, me enteré de algunas decisiones en el último momento. Puede que no se me escuche, pero al menos debería estar informado a tiempo. Es una cuestión de respeto. Las relaciones se han vuelto cada vez más complicadas, he podido sentir muchos celos".

Prost dijo que Rossi, que está trabajando en una nueva estructura de gestión, le había dejado claro que ya no quería un asesor.

"Laurent Rossi quiere estar solo, que nadie le moleste", agregó Prost. "De hecho, él mismo me dijo que ya no necesitaba un asesor".

Alain Prost, Alpine F1 Team Photo by: Charles Coates / Motorsport Images

"Fue en Qatar, pero aún así me ofreció un contrato en Abu Dhabi, que rechacé. Debo decir que creí -y sigo creyendo- en este ambicioso proyecto que ha impulsado increíblemente la motivación en el grupo".

"Sin embargo, ahora hay un verdadero afán por dejar de lado a mucha gente. Laurent Rossi quiere todo el protagonismo. Lo que me interesa es el reto de estar en un equipo, ser escuchado y participar en algunas decisiones".

"Estuve muy en segundo plano a propósito, pero discretamente tuve cierta influencia a pesar de todos los desacuerdos que me guardé".

Las declaraciones de Prost a L'Equipe se producen después de que hiciera algunos comentarios en Instagram sobre la forma en que Alpine había manejado la noticia que sobre su salida.

"¡Estoy muy decepcionado por cómo se ha anunciado hoy esta noticia!", escribió. "¡Se acordó que lo anunciaríamos junto con el @alpinef1team! ¡No hay respeto lo siento!

"¡He rechazado la oferta que me hicieron en Abu Dhabi para la temporada 2022 por una relación personal y tenía razón! Al equipo de Enstone y Viry los echaré de menos"

La salida de Prost de Alpine se produce en medio de la reestructuración del equipo por parte de Rossi, en un intento de buscar ascender en la parrilla.

El equipo anunció a principios de este mes que el director ejecutivo, Marcin Budkowski, había dejado el cargo con efecto inmediato, y se espera que el ex director del equipo Aston Martin, Otmar Szafnauer, sea el nuevo director de la escudería.