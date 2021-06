A Prost no le extraña que Alonso necesite tiempo

Tras dos años fuera de la Fórmula 1 y triunfando en otras categorías, Fernando Alonso firmó volver con Renault (actual Alpine) para la temporada 2021.

El asturiano ha tenido los mismos problemas que otros pilotos que han cambiado de equipo para este curso, y nunca ha ocultado que necesitaba tiempo para llegar a recuperar su nivel. El asesor del equipo francés, Alain Prost, habló del asturiano en el podcast oficial de la F1, F1 Nation.

Prost conoce bien la sensación de volver a la categoría reina, él lo hizo en 1992 después de tomarse un año sabático tras la salida polémica de Ferrari en 1991. "No me sorprende que necesite tiempo", comenzó Prost hablando de Alonso. "Lleva tiempo. El simulador es bueno, pero es más dentro del coche donde necesitas sentirte cómodo".

Prost recordó su primer test con Williams antes del regreso: "Cuando volví, ¡me pregunté por qué había decidido eso! Fue un shock físico y mental".

"Yo estaba realmente en forma... increíblemente en forma, tenía un 5% de grasa en todo el cuerpo", explicó Prost. "Pero cuando llegué en septiembre en muy buena forma para el test de Fórmula 1, me sentí completamente perdido".

El tetracampeón analizó lo que se trabaja en la Fórmula 1 y cómo no tiene comparación con la preparación que haces fuera del monoplaza.

"Todo lo que haces fuera del coche es importante, pero no es tan importante como todo el trabajo dentro del Fórmula 1. Todos los músculos que estás entrenando, son músculos diferentes, toda la fisiología, la visión y todo; no puedes entrenar eso si no estás subido al Fórmula 1".

Además, Prost recordó el accidente de bici que tuvo Alonso en febrero: "La condición física, lo que llamamos más la fisiología, el estómago, todo el cuerpo, la visión, la cabeza, y no hay que olvidar que también tuvo un accidente de bicicleta, así que no sabes el efecto que eso podría tener".

Después del espectáculo de las dos últimas vueltas del GP de Azerbaiyán, donde pasó del 10º al 6º puesto final, Alonso llega al GP de Francia, donde espera que comience un nuevo campeonato.

Del mismo modo lo desea Prost: "Está mejorando cada vez más. Pero en mi opinión, todavía no está completamente a su nivel. Él lo sabe y esperamos que le vaya mejor en el Gran Premio de Francia, en una pista diferente, un circuito más tradicional que conoce bien".

"Ya veremos, pero no me sorprende que requiera un poco de tiempo", insistió.

Todos los pilotos con los que ha coincidido Alonso en la F1

