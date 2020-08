La prohibición de modos de clasificación gusta en Ferrari

El jueves, antes del Gran Premio de España, se supo que la FIA quiere tomar medidas drásticas en los modos de potencia que los equipos cambian entre la clasificación y la carrera, eliminando la posibilidad de que utilicen la el llamado "modo fiesta" para las vueltas rápidas.

La medida se aclarará en una directiva técnica que debería emitirse a los equipos antes del GP de Bélgica de finales de agosto.

Se espera que los equipos propulsados ​​por Mercedes sean los más perjudicados, dado que Williams, Racing Point y el equipo oficial de Mercedes se benefician de una configuración de mayor potencia en la clasificación.

Ferrari ha sufrido con la velocidad punta de su monoplaza durante la temporada 2020, después de un acuerdo a principios de año con la FIA sobre el rendimiento de su unidad de potencia el año pasado, con dudas sobre su legalidad.

Cuando se le preguntó qué significaría la prohibición de los modos de motor en clasificación para Ferrari, Leclerc reconoció que el equipo no tenía una configuración notablemente diferente en comparación con la de carrera, por lo que solo son buenas noticias para la marca italiana.

"Para ser sincero, no creo que nos afecte tanto, así que creo que solo puede ser positivo para nosotros", dijo Leclerc. “Aún está por ver cuánto será de beneficioso. Pero nosotros, puedo decir que no tenemos nada diferente de clasificación a carrera. Así que, para nosotros, no cambiará nada".

Leclerc apoyó la medida y dijo que "probablemente lo estén haciendo por una razón".

Su compañero de equipo, Sebastian Vettel, se hizo eco de la reflexión de Leclerc y dijo: "Esperemos y veamos qué pasa. Siempre depende de lo que seas capaz de lograr, supongo. Si tiene algo desarrollado en su motor que probablemente pueda rodar cierta cantidad de kilometraje con más potencia, y más estrés en el motor, entonces probablemente no sea la mejor noticia".

"Pero desde donde estamos ahora, como dijo Charles, no nos afecta".

Lewis Hamilton dijo que el movimiento no fue una sorpresa para Mercedes, ya que “obviamente es para frenarnos”, pero dudaba de que “logren el resultado que ellos querían”.

El piloto de Racing Point Lance Stroll considera que sería una "vergüenza" que a los coches con motor Mercedes se les controlase su máximo rendimiento.

"La Fórmula 1 se trata de rendir a la máxima capacidad del coche y el motor", dijo Stroll. “Creo que queremos ver a todos los fabricantes de motores, los equipos, el desarrollo del monoplaza, llevados al límite. No creo que esto sea agradable de ver".

George Russell, de Williams, también se sintió decepcionado al enterarse de la decisión, después de haber dado un buen uso a la potencia adicional durante la Q2 en las últimas cuatro carreras.

"Me decepcionaría ver que lo perdemos", dijo Russell. “Creo que por cada fabricante de motores, tienes una potencia para la clasificación. Cuando estás dentro del coche, tienes la menor cantidad de combustible que tienes para todo el fin de semana, tienes el modo de motor más rápido, estás más animado y listo para la vuelta que estás a punto de dar".

“Todo se siente como un extra y te permite extraer un poco más del coche, y es una parte muy emocionante del fin de semana. Tienes esa vuelta, das gas a fondo y luego simplemente lo reconfiguras para la carrera. Me decepcionaría verlo desaparecer".