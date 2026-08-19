El procedimiento de salida de la F1 se mantendrá pese a que la FIA dice que ya no hay un problema de seguridad

Después de que los arranques de práctica durante los test de invierno en Bahréin resultaran bastante problemáticos para varios equipos de Formula 1, el asunto rápidamente provocó un debate político en el paddock.

Muchos equipos querían más tiempo durante el procedimiento de salida para acelerar sus turbocompresores y aumentar las revoluciones, pero Ferrari no estaba entusiasmada con esa idea, ya que su turbo más pequeño le daba a la Scuderia una ventaja competitiva en la salida.

El compromiso final fue el llamado procedimiento de presalida, una advertencia de cinco segundos con luces azules intermitentes en la parrilla una vez que todos los coches se han alineado tras la vuelta de formación.

Tras su introducción, Frederic Vasseur dejó claro que eso también era lo máximo que Ferrari estaba dispuesta a aceptar, diciendo "ya basta".

Desde entonces se han abordado las mayores preocupaciones de seguridad en torno a la salida, aunque el director de monoplazas de la FIA, Nikolas Tombazis, cree que el procedimiento de presalida seguirá vigente para la temporada 2027 de F1.

Gracias al turbo más pequeño, Ferrari tuvo una ventaja en la largada a principios de este año; los cinco segundos extra eran el máximo que Vasseur estaba dispuesto a aceptar. Photo by: Alex Bierens de Haan / Getty Images

"Creo que los cinco segundos son ahora un proceso establecido, no veo por qué cambiaría en este ciclo reglamentario", dijo Tombazis a un grupo selecto de medios, incluido Motorsport.com.

"Eso no tiene que ver con la seguridad. Tiene que ver simplemente con que diferentes coches llegan a la parrilla en momentos distintos, y los pilotos necesitan poder prepararse para tener, digamos, una salida adecuada.

"No creo que sea tanto un tema de seguridad. La parte eléctrica es más un tema de seguridad."

Con esas últimas palabras, Tombazis se refería a una red de seguridad que la FIA ha creado para evitar que se repita lo ocurrido durante la apertura de la temporada en Melbourne.

Allí, Liam Lawson salió de su posición en la parrilla extremadamente despacio, y Franco Colapinto apenas —y milagrosamente— logró evitarlo. Según Tombazis, la FIA aprendió de ese incidente.

"Bueno, en primer lugar, hemos trabajado en la seguridad de la línea de salida. Desde que discutimos el paquete de Miami a finales de abril hasta ahora, hemos estado trabajando en una recuperación de emergencia, es decir, partes eléctricas para ayudar a recuperar un coche que tiene una salida muy lenta y así no arriesgarse a que los coches se calen, etc."

En Melbourne, Colapinto apenas logró evitar a Lawson. Desde entonces, la seguridad ha mejorado, según la FIA. Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Tombazis se refería al llamado sistema de "detección de salida de baja potencia", que detecta cuando un coche acelera de forma inusualmente lenta después de que el piloto suelta el embrague.

En esos casos, se activa un despliegue automático del MGU-K para garantizar un nivel mínimo de aceleración, según la FIA.

Tombazis ya ha dejado claro anteriormente que este sistema desde luego no proporciona a los pilotos una ventaja competitiva. Cuando el sistema se activa, simplemente evita un escenario peligroso como el que involucró a Lawson en Melbourne.

El despliegue automático del MGU-K puede convertir una salida desastrosa en una mala, pero según Tombazis no puede convertir una mala salida en una competitiva.

Este sistema ha abordado las mayores preocupaciones de seguridad, pero, pese a ello, la FIA no ve ninguna razón para eliminar el procedimiento de presalida el próximo año.