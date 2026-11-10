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Fórmula 1 GP de Sao Paulo

Primero órdenes de equipo, luego disculpa: qué pasó con Hadjar y Verstappen en Brasil

Isack Hadjar disputó una de sus mejores carreras para Red Bull, pero aun así tuvo que dejar sitio a Max Verstappen, y después espera una explicación del equipo ...

Christian Nimmervoll Filip Cleeren

Publicado: 10 nov 2026, 16:25

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Isack Hadjar, Red Bull Racing

Foto de: Alex Bierens de Haan / Getty Images

Isack Hadjar acababa de concluir "la mejor carrera que ha disputado para nosotros hasta ahora" —en palabras de Laurent Mekies—, pero aun así no quedó del todo satisfecho con el tercer lugar en el Gran Premio de São Paulo 2026, el cuarto podio de su carrera en la Fórmula 1: "Estoy feliz por el tercer puesto, pero tengo que cometer menos errores".

El piloto de Red Bull mencionó en ese contexto una "situación incómoda" con Verstappen, es decir, una "situación desagradable que probablemente debí haber evitado. Quiero disculparme por ello, porque creo que en ese relevo pude haber gestionado mejor las cosas en la pista".

Hadjar se refería a una fase crucial de su carrera en Interlagos: el momento posterior a la transición de neumáticos intermedios a slicks. Inmediatamente después de la parada en pits, su primera ventaja medida sobre su compañero de equipo, Max Verstappen, fue de 0.9 segundos en la vuelta 17. Para la vuelta 27, logró ampliar esa diferencia hasta los 4.7 segundos.

Así se ejecutó la orden de equipo por la radio

Sin embargo, la balanza se inclinó en su contra y Verstappen recortó la distancia a 2.8 segundos para la vuelta 35. En ese mismo giro, Hadjar cometió un error en las S de Senna y de golpe su margen cayó a solo 1.2 segundos. Su ingeniero de carrera, Richard Wood, le dio el primer aviso poco después: "Max está a 1.2 detrás de ti. Si activa el modo overtake, te pediremos que cambies posición con él".

Aquello ocurrió al comienzo de la vuelta 37. Un minuto más tarde, al acelerar en la salida de la última curva, Wood fue más enfático: le comunicó que existía un "pedido del equipo" para dejar pasar a Verstappen y le dictó exactamente dónde debía realizarse el intercambio: "Es en la curva 1".

Hadjar acató la orden, levantó el pie del acelerador y se abrió para ceder el paso. No obstante, quiso despejar una duda con su ingeniero: "¿Y si no logra superar a Lando? ¿Nos quedamos así?". Wood respondió: "Ya te aviso, ya te aviso". Y poco después añadió: "Mantente pegado a él".

Hadjar cumplió con esa indicación inicialmente. Incluso en la vuelta 45, la distancia entre ambos Red Bull era de apenas 0.6 segundos. Por ello, el joven de 22 años comenzó a impacientarse y buscó confirmar si le devolverían la posición en caso de que Verstappen no pudiera superar al líder Lando Norris: "¡Hey! No olviden darme una respuesta sobre eso".

Sin embargo, la respuesta no vino del muro de pits, sino de la estrategia. Verstappen ingresó a cambiar neumáticos en la vuelta 45, mientras que Hadjar lo hizo hasta la vuelta 50. La primera diferencia registrada tras los pits fue de nueve segundos, con el Mercedes de George Russell intercalado entre ambos monoplazas. Con esa brecha, la orden de "mantenerse pegado" y la posibilidad de devolver la posición quedaron descartadas.

Hadjar aceptó el desenlace y no expresó quejas tras la competencia, especialmente después de que el director del equipo, Laurent Mekies, aclaró la postura del muro: "Habríamos devuelto la posición si los dos autos se hubieran mantenido cerca, porque Isack tenía un ritmo muy fuerte y, como se vio tras el cambio, se mantuvo pegado a Max".

"Pero la carrera evolucionó de otra manera: la lluvia regresó y los dos autos quedaron muy distanciados. Ahí ya no tenía sentido devolver el puesto, sobre todo porque la intensidad de la lluvia aumentó hacia el final. Aun así, debo decir que Max e Isack trabajaron sumamente bien en conjunto para colocarnos en esta posición", afirmó Mekies.

Mekies: "La mejor carrera de Hadjar con Red Bull"

Desde la perspectiva de Hadjar, la competencia fue "muy difícil y desafiante, especialmente tras pasar de los intermedios a los softs, cuando el objetivo era sortear las trampas en la pista. Fue extremadamente complejo, en particular dentro del carril de pits".

La llamada a boxes para montar los sliks fue tardía. A mitad de la vuelta 16, el equipo le preguntó si veía factible el compuesto suave; Hadjar no respondió de inmediato, hasta que su ingeniero le informó, tras la última curva, que los datos de Lewis Hamilton eran positivos y ordenó la entrada: "¡Box, box!".

Hadjar reaccionó con rapidez, entró a los pits y superó con calma a Russell, quien había hecho un trompo a la salida del carril de pits. Para Mekies, Interlagos representó "la mejor carrera que Isack ha completado para nosotros hasta la fecha, sobre todo por su ritmo puro, que es en lo que nos fijamos".

"Mostró un ritmo puro brillante con slicks, con intermedios y en condiciones extremadamente complejas, además de la inteligencia con la que gestionó sus duelos. Ya había firmado actuaciones muy sólidas este año, como en Bakú, pero considero que volvió a elevar la vara. Y eso es exactamente lo que deseamos seguir viendo".

"Cuando tomamos la decisión de confirmarlo para 2027, fue precisamente eso lo que más nos impresionó de él: la forma en que sigue elevando su propio nivel. Esperamos ofrecerle el entorno adecuado para que continúe con esa evolución, y hoy volvió a demostrarlo en pista", concluyó el directivo.

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