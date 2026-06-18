La primera victoria de Ferrari: Solo tres pilotos necesitaron más carreras que Hamilton

En su 31.º intento, Lewis Hamilton por fin lo ha conseguido: en el Gran Premio de Barcelona-Cataluña 2026, el británico celebró su tan ansiada victoria de debut con Ferrari. Un vistazo a los libros de historia revela: solo tres pilotos de la Scuderia necesitaron aún más paciencia hasta su primer triunfo de rojo.

Justo por delante de Hamilton se sitúa Carlos Sainz. El español necesitó 32 intentos y, con ello, exactamente uno más que el británico antes de ganar su primera carrera para el equipo de Maranello. Al igual que Hamilton, Sainz también se quedó sin victorias en su temporada de debut en 2021, aunque, a diferencia del campeón récord, al menos sumó cuatro podios.

El desbloqueo para Sainz no llegó hasta su segunda temporada con la Scuderia, más concretamente en el Gran Premio de Gran Bretaña 2022 en Silverstone. Sin embargo, en los años posteriores el español solo añadió tres victorias más con el mono rojo y hasta antes del triunfo de Hamilton tenía el honor de tener el último éxito de los de Maranello.

Eddie Irvine tuvo que esperar aún más para la liberación. El norirlandés celebró su primera victoria con Ferrari recién en su 50.ª carrera para la escudería. Y eso que su trayectoria con los Rojos había comenzado de forma bastante prometedora: en su debut en 1996, Irvine subió directamente al podio al terminar tercero. Sin embargo, fue su única visita al podio en aquella temporada.

También en los años 1997 y 1998, el entonces compañero de equipo de Michael Schumacher logró más resultados entre los tres primeros, pero el salto al primer puesto le siguió estando vedado por el momento. No fue hasta la apertura de la temporada 1999 en Australia cuando Irvine rompió la sequía. A lo largo de la temporada llegarían tres victorias más.

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Jean Alesi necesita casi 70 intentos para una victoria con Ferrari

Sin embargo, el primer puesto indiscutible en esta estadística lo ocupa Jean Alesi. El francés llegó a Ferrari en 1991 como uno de los mayores talentos de su generación, pero allí cayó en una fase deportivamente difícil de la Scuderia. A pesar de numerosas actuaciones destacadas, Alesi celebró su primer éxito en su quinto año y tras 68 carreras con Ferrari.

La victoria de debut del francés finalmente no llegó hasta el Gran Premio de Canadá 1995 en Montreal. Sin embargo, al mismo tiempo, fue también su única victoria en la Fórmula 1. Tras cinco años de Fórmula 1 más bien poco exitosos con Ferrari, Alesi dio la espalda al equipo y se marchó a Benetton.

La estadística global de la Scuderia muestra en realidad una imagen muy distinta: más de la mitad de todos los pilotos de Ferrari necesitaron menos de diez carreras para inscribirse por primera vez en la lista de ganadores. No pocos, entre ellos Kimi Räikkönen y Fernando Alonso, incluso se subieron directamente al escalón más alto ya en su debut con Ferrari.

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