El sorprendente comentario del presidente de la FIA para evitar el retiro de Alonso de la F1

El presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, afirmó que está actuando entre bastidores para evitar el retiro de Fernando Alonso de la Fórmula 1.

El ejecutivo de los Emiratos Árabes Unidos reveló haber ayudado a Aston Martin a lo largo de la temporada 2026 y haberse reunido directamente con el propietario del equipo, Lawrence Stroll, esta semana para buscar soluciones que garanticen la permanencia del bicampeón en los próximos años.

La situación de Aston Martin en el campeonato sigue siendo delicada, incluso después de las actualizaciones en la unidad de potencia Honda del AMR26. Ante un rendimiento por debajo de las expectativas, los rumores sobre una posible retirada del español se han vuelto recurrentes en el paddock.

El propio piloto español se encargó de alimentar esos comentarios el jueves durante la conferencia de prensa oficial previa al Gran Premio de España, donde señaló que no planea decidir pronto su futuro, que la F1 aún necesita cambios de cara a 2027 para convencerlo y no descartó seguir en Aston Martin... en el WEC.

Durante el Nuevo Foro Económico, en Madrid, Ben Sulayem calificó la eventual salida de Alonso por deficiencias del equipo como algo inaceptable para la categoría.

"No hay forma de que podamos permitir que Fernando Alonso, un gran campeón, se vaya simplemente por las circunstancias", dijo Ben Sulayem el viernes durante su intervención en el New Economy Forum, celebrado en Madrid.

"Esa no es la manera de abandonar el escenario. Tiene que tener éxito y luego irse cuando quiera, no porque se haya visto obligado a retirarse debido al rendimiento".

Fernando Alonso, Aston Martin Photo by: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

Ben Sulayem agregó que mantuvo charlas con Lawrence Stroll, propietario del equipo Aston Martin, para ayudar a la escudería de Silverstone a mejorar, y aseguró que quiere hacer cambios, pero no fue preciso sobre a qué se refería.

"Comparto los problemas, el coche no está rindiendo. Ayer me reuní con el propietario, Lawrence [Stroll], y voy a hacer los cambios y hablaré con él [Alonso] para intentar hacerle cambiar de opinión. No es aceptable".

"Lo vi muy triste y le dije: 'Fernando, te entiendo. No es aceptable que vengas a tu propio país como bicampeón del mundo y estés último'.

Ben Sulayem reveló haber actuado formalmente en favor del equipo para sortear la crisis técnica que enfrentó con Honda, aunque aclaró que dentro de las normas.

"Hicimos algo a principios de mayo, legalmente, por el equipo, en relación con el motor, para que pudiera ir y mejorar".

"Entonces le dije: 'No voy a decirte lo que vamos a hacer. Por favor, dime qué quieres, porque tú eres el piloto: dime qué quieres que hagamos para mejorar estos resultados'.

"De repente, ves que todo cambia y luego recibo una llamada y ayer tuve una reunión. Nosotros también estamos aquí para apoyar".